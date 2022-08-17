Sinemada Görüntü Kavramı ve Daha Fazlası

Siyah beyaz filmler her ne şekilde ortaya çıktıkları dönemlerde izleyicilerin beğenisini toplamış olsalar da eğer renkli filmlerle siyah beyaz filmler arasında bir tercih yapılacak olsa çoğu kişinin renkli filmleri tercih edeceğini düşünüyoruz.

Film sektörü ilk defa işleyişe geçtiğinde tek çare ellerdeki imkanları kullanmaktı. Bu da siyah beyaz filmlerin ortaya çıkması demekti. Bu icat olarak oldukça yeni ve ilginç bir gelişme olduğu için kimse filmlerin siyah beyaz olmasını sorgulamamış ve koşulsuz bir şekilde ortaya çıkan filmlere ilgi göstermiştir. Çekilen siyah filmler maksimum 3, 4 dakika uzunluğundaydılar ve filmler için uğraşılmış belli bir olay örgüsü veya yüksek bir görüntü kalitesi yoktu. Buna rağmen bu filmler insanların dikkatini çekmiştir. Çünkü ilk filmlerin ardından bu filmleri çekenler yeni eserler ortaya koymaya devam etmişlerdir. Bu eserler gittikçe de kendilerini geliştirmiş ve gittikçe daha da uzun yapımlar haline gelmişlerdir. İlk siyah beyaz ve kısa filmlerin ortaya çıkmasından bir süre sonra, yani yaklaşık yirmi yıl sonra ise teknolojinin gelişmesi ile birlikte renkli filmler ortaya çıkmaya başlamıştır. İnsanlar ekranlarda renkli görüntüler gördükleri için oldukça heyecanlanmışlardır. Bu o zamanlar için yüzyılın gelişmesi olarak değerlendirilebilecek bir olaydır. Bu şekilde sinemaya olan ilgi ve talep gittikçe artmaya devam etmiştir.

Eski zamanlarda bile bu kadar ufak yeniliklerden etkilenen insanlar şimdiki teknolojiyi görseler acaba nasıl tepki verirlerdi? Şimdilerde sinema kavramı oldukça boyut atlamıştır. Muhteşem görüntü kalitesinin yanında artık filmlerde olmayan şeyleri de görme fırsatımız oluyor. Filmlerde kullanılan teknoloji bizi aslında olmayan diyarlara ve olmayan kişilerin yaşadıkları hikayelere götürüyor. Bunun olabileceğini ilk sinema filmi ortaya çıktığında söylesek herhalde o zamanlarda yaşayan insanlar buna gülüp geçerlerdi. Şimdi ise durum bir gerçekten ibaret.

Günümüzde sinema sektörünün en ilgi çeken türlerinden birisi bilim kurgu veya fantastik film olarak dikkat çekmekte. Bu iki türde de filmler izleyicilere farklı boyutlar atlatıyorlar. Bunu yaparken teknoloji ile birlikte hayatımıza giren CGI kavramı devreye giriyor. Özellikle bilim kurgu ve fantastik filmlerde kullanılan CGI ve yeşil ekran teknikleri çoğu zaman beklentiyi karşılıyor ve izleyici etkilemeyi başarıyor. Sinema salonlarında bu filmlerle karşılaştığımızda her ne kadar etkileniyor olsak da artık bu fırsatı evimize getirme şansımız da var.

Hd kalitede net bir şekilde film izlemek her izleyicinin istediği bir şeydir. Ve bunu yapmak artık sadece sinemalarda değil kendi evimizde de mümkündür. İnternet üzerinde izlemek istediğimiz filmi arattığımızda filmin yanına full hd film izle seçeneğini de eklediğimizde filmi yüksek kalitede izleme şansı elde ediyoruz ve bu şekilde sinema keyfimizi evimize kadar taşımış oluyoruz.

Bu seçenek teknolojinin bize sağladığı ayrıcalıklardan sadece bir tanesidir. Artık herkes evinde oturup kaliteli bir film izleme seçeneğine sahip olabiliyor. Böylesine kolay erişilebilecek bir eğlenceyi kim istemez ki? Kusursuz görüntü kaliteleri ile karşımıza çıkan filmler aynı zamanda izleyici kolay bir şekilde izleyebilsin diye geniş dil desteği ile de donatılmışlardır. İzlemek istediğimiz film eğer bir yabancı film ise filmin Türkçe dublajlı versiyonuna ya da altyazılı seçeneğine ulaşabiliyoruz. Bu iki seçenekten birini seçmek tamamen bizim kendi zevkinize kalmış bir şeydir. Online film siteleri bu konuda da kendilerini oldukça geliştirmişlerdir. Artık film izlemek her yaştan insanın ve farklı zevklerdeki kişilerin kolay bir şekilde ulaşabileceği bir aktivite haline gelmiştir. Online platformlar bu konuda her kesime hitap edecek arşivlere sahiptirler ve günden güne bu arşivler daha da genişlemektedir.