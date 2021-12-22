2022 Mazerete bağlı yer değiştirme başvuru tarihi ne zaman? MEB öğretmen isteğe bağlı atama başvurusu son gün ne zaman? sorusu şu sıralar pek çok öğretmen tarafından soruluyor. Öğretmenler her yarı yılda mazeretli olarak atama başvurusunda bulunuyor. Binlerce öğretmen her yıl aile birliği mazereti, sağlık mazereti, can güvenliği mazereti ve engellilik durumuna göre yer değiştirme başvurusu yapıyor. 2022 yılında da öğretmen mazeret yer değiştirme başvuru takvimi belli oldu. Peki öğretmenler mazeret yer değişimi başvurusu ne zaman başlıyor ve son gün ne zaman?

2022 Mazerete bağlı yer değiştirme başvuru tarihi ne zaman? MEB öğretmen isteğe bağlı atama başvurusu son gün ne zaman? sorusu şu sıralar pek çok öğretmen tarafından soruluyor. Öğretmenler her yarı yılda mazeretli olarak atama başvurusunda bulunuyor. Binlerce öğretmen her yıl aile birliği mazereti, sağlık mazereti, can güvenliği mazereti ve engellilik durumuna göre yer değiştirme başvurusu yapıyor. 2022 yılında da öğretmen mazeret yer değiştirme başvuru takvimi belli oldu. Peki öğretmenler mazeret yer değişimi başvurusu ne zaman başlıyor ve son gün ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin (652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken ön başvurunun son günü itibarıyla sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayıp öğretmen kadrolarına atananlar dahil olmak üzere) il içi ve iller arasında aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişiklikleri, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda başvuruları alınacak.

2022 Mazerete bağlı yer değiştirme başvuru tarihi ne zaman?

Öğretmenler 2022 yarı yıl mazerete bağlı yer değiştirme (atanma) ön başvurularına 27 Aralık'ta başlayacak. Son gün 3 Ocak 2022 tarihine kadar üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar başvuru yapabilecek.

Onay Süreci Başlangıç : 27 Aralık 2021

Bitiş : 3 Ocak 2022 (Saat 17.00)

Onay Süreci Başlangıç : 7 Ocak 2022

Bitiş : 12 Ocak 2022 (Saat 17.00)

Atamalar 14 Ocak 2022

Tebligat ve İlişik Kesme İşlemleri 21 Ocak 2022 Tarihinden İtibaren

MEB öğretmen isteğe bağlı atama başvurusu son gün

Yer değiştirmede yapılacak işlemler

1. Öğretmenler yer değiştirme başvurularını, ilan edilen başvuru tarihleri arasında Elektronik Başvuru Formunu doldurmak suretiyle yapacaktır. Elektronik Başvuru Formuna, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerinden “kullanıcı adı” ve “şifre” ile ulaşılabilecektir.

2. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken ön başvurunun son günü itibarıyla sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayıp öğretmen kadrolarına atananların başvuru yapabilmeleri için kişisel MEBBİS şifrelerinin okul/kurum müdürlüklerince kadrolu öğretmen olarak güncellenmesi gerekmektedir.

3. Öğretmenler, yer değiştirme başvurularını yaptıktan sonra mazeret durumuna ilişkin belgelerini onay için kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne ibraz etmek zorundadır. Görevli oldukları il/ilçe dışında bulunanlar, ibraz edilecek belgeleri e-posta, telefon, faks gibi uygun iletişim araçlarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne süresi içinde ulaştıracaktır. Süresi içinde ulaştırılmayan belgelerden öğretmenler sorumludur.

4. Eğitim kurumu müdürlüklerince, ibraz edilen belgeler incelenerek uygun bulunanlar elektronik ortamda tarandıktan sonra Elektronik Başvuru Formunun çıktısı alınarak başvurular onaylanacaktır. Gerekli şartları taşımadığı tespit edilenlerin başvuruları reddedilecektir.

5. Eğitim kurumu müdürlükleri, mazeret durumu belgelerini elektronik ortamda sisteme yansıtarak onay için ilçe ve il millî eğitim müdürlüğüne gönderilmesini sağlayacaktır.

6. Başvurular; eğitim kurumu müdürlüklerince başvurunun yapıldığı gün veya takip eden gün çinde; il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince ise en geç eğitim kurumu müdürlüğünün onayını takip eden gün içinde onaylanacaktır. Son gün yapılan başvurular aynı gün içinde onaylanacaktır.

7. Onay işlemlerinin süresi içinde tamamlanmasını takiben başvurular değerlendirmeye alınacaktır. Öğretmenlerin başvuru ve onay işlemlerini internet aracılığıyla takip etmesi gerekmektedir.

8. İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, yer değiştirme iş ve işlemleri ile başvuruların onaylanması ya da reddedilmesinden görevli, yetkili ve sorumludur.

9. Onay işlemlerinin hafta sonu tatillerine denk geldiği günlerde eğitim kurumu müdürlükleri ile il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak yeterli sayıda personel bulundurulacak ve başvuruların onaylanması sağlanacaktır.

10. Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüğünce giderilecek; bu aşamada giderilemeyen tereddütler Bakanlığa bildirilecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.