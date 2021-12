2022 Mazerete bağlı yer değiştirme başvuru tarihi ne zaman? MEB öğretmen isteğe bağlı atama başvurusu son gün

2022 Mazerete bağlı yer değiştirme başvuru tarihi ne zaman? MEB öğretmen isteğe bağlı atama başvurusu son gün ne zaman? sorusu şu sıralar pek çok öğretmen tarafından soruluyor. Öğretmenler her yarı yılda mazeretli olarak atama başvurusunda bulunuyor. Binlerce öğretmen her yıl aile birliği mazereti, sağlık mazereti, can güvenliği mazereti ve engellilik durumuna göre yer değiştirme başvurusu yapıyor. 2022 yılında da öğretmen mazeret yer değiştirme başvuru takvimi belli oldu. Peki öğretmenler mazeret yer değişimi başvurusu ne zaman başlıyor ve son gün ne zaman?