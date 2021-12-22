İslam Memiş'ten yeni altın tahmini! Şimdi gram altın alınır mı?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten çok kritik altın fiyatları ve dolar kuru tahmini geldi. Memiş, 'dolar kuru tekrar 18 lirayı görecek mi ve bu fiyattan gram altın dolar alınır mı?' sorularını da cevaplandırdı.

Altın fiyatları ve dolar kuru için yaptığı tahminlerle dikkat çeken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dolar kuru, altın fiyatları, gümüş fiyatlarında düşüşler devam eder mi? sorusuna yaptığı son değerlendirmelerle cevap verdi. Dolar kuru 18 lirayı tekrar görecek mi?, Gram altın 1000 lirayı ne zaman görecek? sorularına cevap veren İslam Memiş, “Bu seviyelerden dolar ve altın alınır mı?” sorusuna da kritik cevap verdi.

İslam Memiş, dolar kurunun 18 TL, gram altın fiyatının 1000 lira seviyesini görebilmesi için gereken süreye ilişkin öngörüsünü de paylaştı. İslam Memiş, önümüzdeki 3-4 ay içerisinde dolar kurunu yeniden 18,10 lira seviyesine, gram altın fiyatının da 1000 TL seviyesine çıkmasını beklemediği yönünde tahmin yaptı.

Geçtiğimiz haftalarda dolar kuru ve gram altın fiyatı için uyarılarda bulunduğunu hatırlatan İslam Memiş, “Yaklaşık 3 haftadır döviz ve altın fiyatlarında sert düşüşler yaşanabileceğini, mutlaka sabırla beklenmesi gerektiğini, dolarda gerçek rakamın 10 lira olduğunu, üstündeki rakamlar olduğunu söyleyip durdum. Dolarda 18 lira, gram altında 1000 liranın çok sert bir kırılma yaşanabileceğini söylemiş ve uyarmıştım. Dinleyenlere ne mutlu.” dedi.

"Özellikle gram altında 585 dolarda ise 9.65 lira seviyeleri test edilmeden fiyatlar düştü demeyeceğimi ilan etmiştim" diyen İslam Memiş, "Yine aynı görüşümü tekrarlıyorum. Dolar TL 10 lira seviyesinin altına sarkmadan, gram altın 600 lira seviyesinin altına sarkmadan ben yine fiyatlar düştü diyemiyorum" görüşünü dile getirdi.

"Özellikle gümüş yatırımcısına 10 liradan gram gümüş almayın uyarısı yapmıştım..." diyen İslam Memiş, "Gram gümüş 13 lira seviyesini gördükten sonra 8 lira seviyesine kadar geriledi. Dolarda 12.50 lira, önemli bir destek seviyesi. Dolarda düşüşün sürebilmesi için doların 12.50 liranın altında günlük kapanışlar yapması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Dolarda 12.50 liranın altında rakamların da önümüzdeki 1 aylık süreç içinde 9.65 lira seviyesine kadar devam edeceğini tahmin ediyorum" diyen İslam Memiş, "1 aylık süreçte 9.65 lira seviyesi test edilirse benim için sürpriz olmayacaktır. Altının gram fiyatında düşüşler 620 veya 600 lira seviyesinin altına sarkarsa yine benim için sürpriz olmayacaktır" dedi.

BU SEVİYELERDEN ALTIN VE DOLAR ALINIR MI?

"Bu seviyelerden altın ve dolar alalım mı?" diye soran arkadaşlara kişisel kanaatimi söyleyeyim. 12.50 lira seviyesinden kademeli alış yapılmalı. Yüzde 25'lik dilimler halinde 12.50, 11.5, 10.50 ve 10 lira şeklinde alım yapılması sağlıklı olur" diyen İslam Memiş, "Gram altın için de 750, 700, 680 veya 580 lira seviyeleri gibi kademeli alım tavsiye ediyorum" cümlesini kullandı.

İslam Memiş, gram altın fiyatının da tekrar 1000 lira seviyesini 3-4 ay içerisinde göreceğini zannetmidiğini söyledi.

DOLAR KURU 18 LİRAYI TEKRAR GÖRECEK Mİ?

"Dolar kurunun 18-20 lira seviyelerini görecek mi?" sorusuna da cevap veren İslam Memiş, “Şu anki devlet politikasını göz önünde bulundurduğumuzda 18 lira seviyesinin 3 ya da 4 ay içinde görülmesinin çok zayıf bir ihtimal... Bu önümüzdeki 3-4 ay içerisinde ben bu rakamları görmek istemiyorum" açılamasında bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.