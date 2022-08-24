2022 KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK yurtlarına başvuru nereden yapılır? Adım adım E-Devlet KYK yurt başvurusu yapma

Adım adım E-Devlet KYK yurt başvurusu yapma | 2022 KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK yurtlarına başvuru nereden yapılır? 2022 yılında yapılan YKS sınavına 3 milyondan fazla aday katıldı. YKS'de baraj uygulamasının kaldırılmasıyla sınava giren ve puanı hesaplanan tüm adaylar üniversite tercihi yaptı. Yerleştirme sonuçlarına göre üniversite kontenjanlarının yüzde 99'u doldu. Yaşadığı ilin dışında üniversite kazanan öğrenciler ise kara kara barınma sorununu nasıl çözeceklerini düşünüyor.

Milyonlarca öğrencinin girdiği YKS sınavında yerleştirme sonuçları açıklandı. Üniversiteye yerleşme hakkı kazanan adaylar şimdiden kara kara barınma sorununu nasıl çözeceğini düşünüyor. Ev kiralarının son zamanlarda katlanarak artması, ısınma, elektrik ve su faturalarına gelen zamla birlikte bir evin faturaları da son yıllarda oldukça arttı. Durum böyle olunca KYK yurtlarına bu sene de ilgi oldukça fazla. KYK yurt başvurularının bir an önce başlamasını bekleyen üniversiteli adaylarını sevindiren açıklama bugün geldi.

Adım adım E-Devlet KYK yurt başvurusu yapma | 2022 KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK yurtlarına başvuru nereden yapılır? 2022 yılında yapılan YKS sınavına 3 milyondan fazla aday katıldı. YKS'de baraj uygulamasının kaldırılmasıyla sınava giren ve puanı hesaplanan tüm adaylar üniversite tercihi yaptı. Yerleştirme sonuçlarına göre üniversite kontenjanlarının yüzde 99'u doldu. Yaşadığı ilin dışında üniversite kazanan öğrenciler ise kara kara barınma sorununu nasıl çözeceklerini düşünüyor.

2022 KYK yurt başvurusu başladı mı?

Gençlik ve Spor Bakanı KAsapoğlu yaptığı açıklama ile KYK yurt başvurularının 24 Ağustos'ta başladığını duyurdu. KYK yurt başvuruları 28 Ağustos pazar gününe kadar devam edecek.

KYK yurtlarına başvuru nereden yapılır?

Binlerce kişi KYK yurtlarında kalabilmek için başvuru yapacak. Başvurular online ortamda yapılacak. E-Devlet üzerinden yapılacak olan başvurularda adayların bilgilerini eksiksiz ve hatasız girmeleri gerekiyor. Adaylar öncelikle https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvurusu adresine giriş yaparak karşılarına çıkacak olan ekranlardaki bilgileri doldurması gerekecek.

ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, yurt içi ve yurtdışı değişim programına katılan öğrenciler, lisans tamamlama öğrencileri ve burslu olmayan uluslararası öğrencilerin başvuruları Bakanlıkça belirlenecek süre içerisinde e-Devlet Kapısı üzerinden yapılmaktadır.

KYK yurt başvuru şartları neler?

a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,

b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)

c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)

ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,

Aylardır satamadığı arabasını saniyeler içinde sattı.

arabam.com

Gelinin tarafı damadın babasıyla çöp toplayıcı diye dalga geçti, ta ki baba düğün hediyesini çıkarana kadar

Trendscatchers

by Taboola

d) Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından "Süresiz çıkarma cezası" veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,

e) Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,

f) Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması,

g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması gerekmektedir.

KYK nedir?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı, 22 Ağustos 1961 tarihinde kurulan ve yüksek öğrenim gören ve maddi olanaklardan yoksun öğrencilerin maddi yönden desteklenmesi amaçlayan tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tâbi özel bütçeli ve sosyal amaçlı hizmet veren bir kamu kurumudur.