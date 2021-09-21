Müslümanlar için en kutsal bayramlardan biri olan Kurban Bayramı, her sene belli tarihlerde çeşitli ibadetler ile icra edilmektedir. Bu ibadetlerin başında kurban ibadeti gelmektedir. Milyonlarca müslüman Allah’a olan bağlılıklarını göstermek ve diğer müslüman kardeşleri ile arasındaki bağları güçlendirmek için bu ibadeti gerçekleştirmektedir. Bu sebeple oldukça önemli bir bayram olan Kurban bayramı birçok kişi tarafından ne zaman olacağı merak edilmektedir. Peki 2022 Kurban bayramı ne zaman? Kurban kesmenin hükmü nedir? Kurban kesilirken hangi dualar okunmalıdır? Kurban ne zaman kesilmelidir? Kurbanlar nasıl kesilmelidir? Kurban kesilirken elektrik şoku veya narkoz kullanılır mı? 2022 yılındaki diğer dini günler nelerdir?

Müslümanlar için en kutsal bayramlardan biri olan Kurban Bayramı, her sene belli tarihlerde çeşitli ibadetler ile icra edilmektedir. Bu ibadetlerin başında kurban ibadeti gelmektedir. Milyonlarca müslüman Allah'a olan bağlılıklarını göstermek ve diğer müslüman kardeşleri ile arasındaki bağları güçlendirmek için bu ibadeti gerçekleştirmektedir. Bu sebeple oldukça önemli bir bayram olan Kurban bayramı birçok kişi tarafından ne zaman olacağı merak edilmektedir. Peki 2022 Kurban bayramı ne zaman? Kurban kesmenin hükmü nedir? Kurban kesilirken hangi dualar okunmalıdır? Kurban ne zaman kesilmelidir? Kurbanlar nasıl kesilmelidir? Kurban kesilirken elektrik şoku veya narkoz kullanılır mı? 2022 yılındaki diğer dini günler nelerdir?

Kurban bayramı, İslam dünyasının Ramazan bayramından sonra kutladıkları ikinci bayramdır. 4 gün boyunca müslümanlar kurban ibadeti başta olmak üzere çeşitli ibadetler yaparak bu günleri ihya etmektedirler. İbadetlerin yanı sıra milyonlarca vatandaş için dinlenme ve tatil yapma zamanı olan Kurban bayramı dört gözle beklenmektedir. Birçok kişi 2022 yılında kurban bayramının ne zaman olduğunu merak etmektedir. İşte tüm detayları ile 2022 Kurban bayramı ne zaman sorusunun cevabı ve Kurban bayramı hakkındaki tüm bilinmeyenler…

2022 Kurban bayramı ne zaman?

Diyanet işleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre 2022 yılında Kurban Bayramı 9 Temmuz 2022 tarihinde başlayıp 12 Temmuz 2022 tarihinde bitecektir. Bu tarihler arasında müslümanlar kurban ibadetlerini yapma fırsatı bulacaklardır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı takvime göre Kurban bayramı günleri şu şekildedir;

Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı

Kurban kesmenin hükmü nedir?

Kurban kelime anlamı olarak Allah'a yakınlaşmak olarak tanımlanır. Bir ibadet terimi olarak kurban ise Allah'a yakınlaşmak ve rızasını kazanmak için yapılan bir ibadet olarak adlandırılır. Bu ibadet kapsamında müslümanlar belli kurallara riayet ederek kurban ibadeti için kesilmesi uygun olan hayvanları bu amaçla kesmektedir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Bir kişinin kurban ibadetini gerçekleştirebilmesi için öncelikle belli şartları sağlaması gerekmektedir. Bu şartlar şöyledir;

Akıl sağlı yerinde olan bir müslüman olmak

Özgür bir müslüman olmak

İslamın belirlediği mal ölçütüne göre yeterli miktarda parası olmak (zengin olmak)

Allah'ın rızasını kazanmak ve maddi anlamda sıkıntıda olan müslüman kardeşlerine kurban eti ile yardımda bulunmayı amaçlamak

Bu yukarıda sayılan hususlar kurban kesmek isteyen müslüman bir bireyin sahip olması gereken en temel özelliklerdir (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197).

İslam terminolojisinde kurban bayramında müslümanlar tarafından kesilen kurban udhiyye , hac ibadeti esnasında kesilen kurban ise hedy olarak tanımlanır. Birçok mezhepe göre udhiyye olarak adlandırılan kurban ibadeti sünnet olarak görülür İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefi mezhebince ise udhiyye olarak adlandırılan kurban ibadeti vaciptir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146).

Kurban kesilirken hangi dua/ayet okunur?

Kurban ibadetine başlarken öncelikle kurbanı kesecek kişi Bismillahirrahmanirrahim diyerek besmele getirir. Bu önemli bir noktadır çünkü eğer kurbanı kesen kişi kasten besmele getirmezse Hanefi mezhebine göre bu hayvanın eti kesinlikle yenmez. Eğer kurbanı kesen kişi bir anlık bir dalgınlık nedeniyle besmeleyi getirmeyi unutursa, kesilen bu hayvanın eti yenir (Kâsânî, Bedâî‘, V, 46; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 190-191). Şafii mezhebine göre durum Hanefi mezhebinden biraz farklıdır. Şafi mezhebi kasti olsun veya olmasın besmele getirilmeden kesilen hayvanın etinin yenilmesinde sıkıntı görmez (Mâverdî, el-Hâvî, XV, 95; Şîrâzî, el-Mühezzeb, II, 885).

Daha sonra kurban kesilme esnasında üç defa olmak üzere Bismillahi Allah-u Ekber denilir ve şu ayet-i kerimeler okunabilir (Semerkandî, Tuhfe, III, 66):

“De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O'nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben müslümanların ilkiyim.” (En'âm, 6/162-163)

“Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah'a ortak koşanlardan değilim.” (En'âm, 6/79)

Kurban ne zaman kesilmelidir?

Kurban kesim işlemi genellikle bayram namazı kılındıktan sonra kesilmeye başlanabilir. Bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra kesim işlemlerine başlanabilir. Hanefi mezhebine göre kurban kesim işlemi bayramın üçüncü günü akşam namazına kadar devam eder. Bu süreç boyunca vakit farketmeksizin kurban kesimleri gerçekleştirebilir fakat kurbanın gündüz kesilmesi daha makbul olarak görülür (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Şafi mezhebinde ise durum farklılık göstermektedir. Bu mezhebe göre kurban kesim işlemi bayramın son günü gün batımı gerçekleşinceye kadar devam eder (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

Kurbanlar nasıl kesilmelidir? Kurban kesilirken elektrik şoku veya narkoz kullanılır mı?

İslam dininde herhangi bir canlıya zarar vermek tasvip edilmeyen davranışlardandır. Bu noktada Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (S.A.V) da kurban kesim sürecinde hayvanlara eziyet edilmemesi gerektiğini bildirmiştir (Bkz. Müslim, Sayd ve Zebâih, 57; Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 12).

Kurban bilindik klasik yöntemlerle kesileceği gibi farklı yöntemler kullanılarak da kesim işlemi gerçekleştirilebilir. Bu noktada kesim esnasında hayvanın yaşayacağı acıyı azaltmak için uygulanan elektrik şoku ya da narkoz gibi uygulamalar dinen caiz olarak görülür. Bu işlemlerde dikkat edilmesi gereken en önemli husus hayvanın şok etkisindeyken canlı olması gerekmektedir. Eğer hayvan şok etkisinden dolayı öldüyse bu hayvandan kurban olmaz ve eti de yenmez (DİYK 24. 02. 2010 tarihli karar; bkz. Mecma'u'l-Fıkh, Karârât ve Tevsıyât, 28 Haziran-3 Temmuz 1997 tarihli Karar, s. 314-318). Bir hayvanın kurban olarak kesilmesi ve kesilen kurbanın etinin yenebilmesi için hayvanın canlı olması gerekmektedir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 133).

2022 yılındaki diğer dini günler nelerdir?

Diyanet tarafından her sene dini günlere yönelik bir takvim belirleme çalışması olmaktadır. 2022 yılı için de geçerli olan dini günler şöyledir;

Üç ayların başlangıcı - 2 Şubat 2022 Çarşamba

Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe

Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar

Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe

Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı

Hicri Yılbaşı - 30 Temmuz 2022 Cumartesi

Aşure günü - 08 Ağustos 2022 Pazartesi

Mevlid Kandili - 7 Ekim 2022 Cuma

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