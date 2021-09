Türk Sanat Müziğinin divası Bülent Ersoy seslendirdiği eserler oldukça çok sevilmektedir. Seslendirdiği şarkılardan biride Sefam Olsun’dur. Birçok kişi Sefam Olsun şarkısının sözlerini merak etmektedir. İşte tüm detayları ile Bülent Ersoy Sefam Olsun şarkısının sözleri…

Bülent Ersoy Sefam Olsun şarkısının sözleri

Bir elimde cımbız, bir elimde ayna

Umurumda mı ki bu dünya?

Her gün başka bir alemde, her gün başka bir gönülde

Günümü gün ediyorum sefam olsun oh, oh

Her gün başka bir gönülde, her gün başka bir alemde

Günümü gün ediyorum sefam olsun oh oh

Hayatımı yaşıyorum, yaşıyorum oh oh

Her gün bir aşk buluyorum, buluyorum oh oh

Bu dünyanın anasını satıyorum oh oh

Kadeh kadeh rakıları içiyorum oh oh

Üflemeyin sakın dostlar uçuyorum oh oh

Üflemeyin sakın dostlar uçuyorum oh, oh sefam olsun

Bir yanımda sazlar, bir yanımda cazlar

Ben de hem işve hem de naz var

Her gün başka bir alemde, her gün başka bir gönülde

Günümü gün ediyorum sefam olsun oh oh

Her gün başka bir alemde, her gün başka bir gönülde

Günümü gün ediyorum sefam olsun oh

Hayatımı yaşıyorum, yaşıyorum oh oh

Her gün bir aşk buluyorum, buluyorum oh oh

Bu dünyanın anasını satıyorum oh oh

Kuru, sulu karıştırıp içiyorum oh oh

Üflemeyin sakın dostlar uçuyorum oh oh

Üflemeyin sakın dostlar uçuyorum oh, oh sefam olsun

Helal olsun

Düşmanlarım çatlasın oh oh

Bülent Ersoy'un hayat hikayesi

Türk Sanat Müziğinin Divası olarak kabul edilen Bülent Ersoy'un hayat hikayesi birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Peki Bülent Ersoy kaç yaşında? Bülent Ersoy nereli? İşte tüm detayları ile Bülent Ersoy'un hayat hikayesi…

Bülent Ersoy 9 Haziran 1952 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Henüz çocukken müzik ile ilgilenmeye başlayan Bülent Ersoy, o dönem özel dersler alarak kendini geliştirmeye başlamıştır. 2 ay boyunca İstanbul Konservatuarı'nda müzik eğitimi alan Bülent Ersoy, o dönem oldukça meşhur olan Melahat Pars ve Rıdvan Aytan gibi hocalaran özeş müzik dersi alarak kendini geliştirmiştir. Henüz genç yaşlarında oldukça iyi bir müzikal bilgiye sahip olan Bülent Ersoy ilk sahne deneyimini henüz 18 yaşındayken Üsküdar'da yer alan Oya Düğün Salonu olarak da bilinen Özlem Aile Gazinosunda yaşamıştır.

Aynı zamanda bu dönemde Sunar Konser Bürosu ve Fikret Torun tarafından düzenelenen ses yarışmasına katılarak yarışmanının birinciliğini elde etmiştir ve 1000 liralık para ödülünü kazanmıştır.

19 yaşındayken ilk 45'liği olan Lüzum Kalmadı-Neye Yarar Gelişin plağını Saner Plak vasıtasıyla müzikseverlerin beğenisine sunmuştur. Bülent Ersoy bu plakta Lüzum Kalmadı ve Neye Yarar Gelişin şarkılarını seslendirmiştir.

1974 yılında dönemin meşhur gazinolarından biri olan Maksiz Gazinosu'nda sahne almaya başlayan Bülent Ersoy, bu dönem çıkarmış olduğu Tuti-i Mucizeyi Guyem Ne Dersem Lâf Değil adlı plak ile müzik piyasalarını etkilemiştir. Bu plak sayesinde oldukça tanınan Bülent Ersoy, o dönem Maksim Gazinosu sahibi Fahrettin Aslan tarafından assolist olarak görülmeye başlanmıştır.

Gerçek soyismi Erkoç olan Bülent Ersoy'un soyismini Müjdat Gezen Ersoy olarak değiştirmiştir.

Her ne kadar 70'li ve 80'li yıllarda pop, arabesk ve fantezi müzikler oldukça fazla seslendirilse de Bülent Ersoy icra etmiş olduğu Türk sanat müziği eserleri ile birçok kişinin beğenisini kazanmıştır ve bunun yanı sıra plakları satış rekoru kırmıştır.

1980'li yıllarda sürekli mahkemeler ile problem yaşamıştır. İlk olarak Ağustos 1980 yılında İzmir Fuarı'nda göğüslerini açması sebebiyle ve daha sonra ise İzmir'de bir hakime hakaret ettiği gerekçesiyle cezaevine girdi. 12 Eylül'den sonra ise devletin trans sanatçılara yönelik uyguladığı sansür nedeniyle, 1988 yılına kadar sahne yasağı aldı.

1981 yılında Londra'da cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Bülent Ersoy'un kadın olması hukuken tanınmıyordu. Bu sebeple Bülent Ersoy'un sahneye ancak erkek kıyafeti ile çıkabileceği bildirildi. Daha sonra 1988 yılı ile birlikte Bülent Ersoy pembe kimlik alarak, resmen kadın olarak tanındı.

Birçok albüme imza atan ve bu albümler ile Türkiye'de oldukça ses getiren Bülent Ersoy 69 yaşında ve halen sanat hayatına devam etmektedir.

Bülent Ersoy'un albümleri

1973 - Ah Tut-i Mucize Guyem

1975 - Şöhretler

1975 - Konser 1

1976 - Toprak Alsın Muradımı

1976 - Bir Tanrıyı Bir de Beni

1976 - Konser 2

1977 - Konser 3

1978 - Orkide 1

1978 - Ölmeyen Şarkılar

1979 - Orkide 2

1979 - Meyhaneci

1980 - Dolmamış Çilem

1980 - Beddua

1981 - Mahşeri Yaşıyorum

1981 - Yüz Karası

1983 - Ak Güvercin

1983 - Ne Duamsın Ne De Bedduam

1984 - Düşkünüm Sana

1985 - Yaşamak İstiyorum

1986 - Anılardan Bir Demet

1987 - Avustralya Konseri

1987 - Suskun Dünyam

1988 - Biz Ayrılamayız

1988 - Anılardan Bir Demet

1989 - Öptüm

1989 - İstiyorum

1989 - Şiirlerle Şarkılarla

1989 - Seçmeler

1989 - Bizim Hikayemiz

1991 - Bir Sen, Bir De Ben

1992 - Ablan Kurban Olsun Sana

1993 - Sefam Olsun

1995 - Benim Dünya Güzellerim

1995 - Alaturka 95

1997 - Maazallah

2000 - Alaturka 2000

2002 - Canımsın

2011 - Aşktan Sabıkalı

2012 - Suskun Dünyam

Bülent Ersoy'un oynadığı dizi ve filmler

2017 - Çukur (Konuk oyuncu)(TV Dizisi)

2017 - Dünya Güzellerim (Kendisi)(Tv Programı)

1989 - İstiyorum (Bülent)(Sinema Filmi)

1989 - Anılar (Konuk oyuncu)(Sinema Filmi)

1988 - Biz Ayrılamayız(Sinema Filmi)

1986 - Efkarlıyım Abiler(Ayşe)(Video)

1985 - Tövbekar Kadın (Sultan)(Video)

1984 - Asrın Kadını(Ceylan)(Video)

1984 - Acı Ekmek(Belma)(Sinema Filmi)

1981 - Yüz Karası (Bülent)(Sinema Filmi)

1980 - Beddua (Bülent)(Sinema Filmi)

1978 - İşte Bizim Hikayemiz (Bülent)(Sinema Filmi)

1977 - Ölmeyen Şarkı (Bülent)(Sinema Filmi)

1976 - Sıralardaki Heyecan (Bülent)(Sinema Filmi)

