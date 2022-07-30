2022 KPSS sınav görevli ücreti ne zaman yatar? ÖSYM sınav görevi ücreti kaç gün sonra yatacak? Gözetmen-Yedek Gözetmen ücreti ne zaman yatar? soruları KPSS sınavında sınav görevlisi olarak yer alan binlerce kamu personeli tarafından sorulmaya başlandı. 31 Temmuz'da başlayan KPSS maratonu 14 Ağustos'a kadar farklı oturumlarda devam edecek. 2022 KPSS'de sınav görevlisi olarak yer alanlar sınav görevli ücretlerinin kaç gün sonra hesaplara yatacağını merak ediyor. İşte KPSS sınav görevli ücreti ödemelerine dair detaylar...

2022 KPSS sınav görevli ücreti ne zaman yatar? ÖSYM sınav görev ücreti kaç gün sonra yatacak? Gözetmen-Yedek Gözetmen ücreti ne zaman yatar? soruları KPSS sınavında sınav görevlisi olarak yer alan binlerce kamu personeli tarafından sorulmaya başlandı. 31 Temmuz'da başlayan KPSS maratonu 14 Ağustos'a kadar farklı oturumlarda devam edecek. 2022 KPSS'de sınav görevlisi olarak yer alanlar sınav görevli ücretlerinin kaç gün sonra hesaplara yatacağını merak ediyor. İşte KPSS sınav görevli ücreti ödemelerine dair detaylar...

2022 yılında KPSS sınav maratonu 31 Temmuz Pazar günü yapılacak olan Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile başladı. Sınavlarda yüz binlerce kişi istedikleri kamu kurum ve kuruluşlarına atanabilmek için ter dökecek. KPSS sınavında on binlerce öğretmen de sınav görevlisi olarak yer alıyor. Bilindiği üzere ÖSYM sınav görev ücretleri konusunda öğretmenler tarafından eleştiriliyordu. Hayat pahalılığı karşısında ÖSYM'nin verdiği (gözetmen, yedek gözetmen, salon başkanı) sınav görevli ücretleri oldukça az bulunuyordu. ÖSYM yaptığı açıkkama ile sınav görevi ücretlerine zam yaptığını duyurdu.

2022 KPSS sınav görevli ücreti ne zaman yatar?

31 Temmuz'da KPSS oturumuna giren adaylar sınav görevli ücretlerinin ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor. KPSS sınav görevli ücretleri 3 ile 7 gün içinde öğretemenlerin hesabına yatacaktır.

ÖSYM sınav görev ücreti kaç gün sonra yatacak?

31 Temmuz'da Genel Yetenek-Genel Kültür sınavında gözetmen olan öğretmenlere en ge. 7 Ağustos'ta sınav görevli ücretlerinin yatırılması bekleniyor.

KPSS Gözetmen-Yedek Gözetmen ücreti ne zaman yatar?

ÖSYM sınav görevli ücretlerini olabildiğince hızlı yatırıyor. ÖSYM sınavlarında (Gözetmen, yedek gözetmen, salon başkanı) olarak görev alanlara sınav görevli ücretleri en geç 1 hafta içinde yatırılıyor. Daha önce bu süre 1 ayı buluyordu.

ÖSYM ücretlerine ne kadar zam geldi?

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ÖSYM sınav görevli ücretlerine zam yapıldığı duyuruldu. Açıklamada şöyle denildi; "2022 yılının ilk altı ayı (Ocak-Haziran dönemi) için 2022 Ocak ayında belirlenen görevli ücretleri, 1 Ocak 2022'den bu zamana kadar gerçekleştirilen YKS dahil tüm sınavlarda (19 sınav) görev alan sınav görevlilerimize aynı tutarlar üzerinden ödenmiştir. 2022 yılı ikinci altı ayı (Temmuz-Aralık dönemi) için görevli ücretleri güncellenecek ve belirlenecek görevli ücretleri 1 Temmuz'dan itibaren yıl sonuna kadar uygulanacak sınavlarda geçerli olacaktır. Tüm sınav görevlilerimize katkıları ve emekleri için teşekkür ederiz." ÖSYM sınav görevli ücretlerine yüzde 50 oranında zam yapıldı.

KPSS sınav görevli ücreti ne kadar?

KPSS Gözetmen ücreti: 300 TL

KPSS Yedek Gözetmen ücreti : 290 TL

KPSS Salon Başkanı ücreti: 340 TL