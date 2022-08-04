2022 KPSS sınav edilince görevli ücretleri iptal edilir mi? KPSS sınav görevli ücretleri yatacak mı? KPSS sınav görevlileri yeniden görevli olacak mı? KPSS'de soruların sızdırıldığına yönelik başlatılan soruşturma devam ederken ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy 31 Temmuz'da yapılan KPSS sınavlarının iptal edildiğini açıkladı. Ayrıca 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos'ta yapılması planlanan KPSS Alan Bilgisi ve ÖABT oturumları da ertelendi. KPSS'de sınav görevlisi olarak yer alan adaylar iptal edilen sınavlardan sonra sınav ücretlerinin yatırılıp yatırılmayacağını merak ediyor.

2022 KPSS sınav edilince görevli ücretleri iptal edilir mi? KPSS sınav görevli ücretleri yatacak mı? KPSS sınav görevlileri yeniden görevli olacak mı? KPSS'de soruların sızdırıldığına yönelik başlatılan soruşturma devam ederken ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy 31 Temmuz'da yapılan KPSS sınavlarının iptal edildiğini açıkladı. Ayrıca 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos'ta yapılması planlanan KPSS Alan Bilgisi ve ÖABT oturumları da ertelendi. KPSS'de sınav görevlisi olarak yer alan adaylar iptal edilen sınavlardan sonra sınav ücretlerinin yatırılıp yatırılmayacağını merak ediyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan KPSS sorularının sızdırıldığı iddiaları üzerine flaş açıklamalarda bulundu. Ersoy açıklamasına özür dileyerek başladı ve 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı. KPSS 31 Temmuz'da yapılan Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavında görevli olan öğretmenler sınav görevli ücretlerinin ne zaman yatacağını merak ediyor.

2022 KPSS sınav edilince görevli ücretleri iptal edilir mi?

2022 KPSS sınavının 31 Temmuz'daki oturumunda görevli olan kamu personellerine sınav görevli ücretleri hesaplarına yatacak.

KPSS sınav görevli ücretleri yatacak mı?

KPSS sınavında gözetmen, yedek gözetmen, salon başkanı gibi sınav görevi alan adayların ücretleri banka hesaplarına ÖSYM tarafından yatırılacak.

KPSS sınav görevlileri yeniden görevli olacak mı?

KPSS sınavlarının tekraralanacak olan oturumları için GİS ÖSYM üzerinen yeni bir sınav görevli başvurularının açılması bekleniyor. KPSS'nin iptal edilen oturumlarında görev almak isteyenler yeniden başvuru yapacak.

KPSS sınav görevli ücreti ne zaman yatar?

ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda görevli olanlara ücretleri bir kaç gün içerisinde yatıyor. ÖSYM sınav göreli ücretlerini 3-7 gün içerisinde hesaplara yatırıyor.