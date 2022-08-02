2022 KPSS sınav görevi ücreti yattı mı? KPSS (gözetmen-yedek gözetmen-salon başkanı) sınav görevli ücreti ne zaman yatacak? KPSS maratonu 31 Temmuz'da yapılan Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları ile başladı. KPSS sınavında binlerce sınav görevlisi de yer aldı. ÖSYM KPSS sınavında görev alan binlerce sınav görevlisi de ücretlerinin yatıp yatmadığını merak ediyor. İşte 31 Temmuz'da yapılan KPSS sınav görevli ücretlerinin muhtemel yatacağı tarih...

2022 KPSS sınav görevi ücreti yattı mı? KPSS (gözetmen-yedek gözetmen-salon başkanı) sınav görevli ücreti ne zaman yatacak? KPSS maratonu 31 Temmuz'da yapılan Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları ile başladı. KPSS sınavında binlerce sınav görevlisi de yer aldı. ÖSYM KPSS sınavında görev alan binlerce sınav görevlisi de ücretlerinin yatıp yatmadığını merak ediyor. İşte 31 Temmuz'da yapılan KPSS sınav görevli ücretlerinin muhtemel yatacağı tarih...

Yüz binlerce kişinin katılacağı KPSS maratonu 31 Temmuz'da başladı. 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) genel yetenek-genel kültür ile eğitim bilimleri oturumları 31 Temmuz Pazar günü 81 il genelinde onlarca sınav merkezinde yapıldı. KPSS sınavında binlerce sınav görevlisi de görev aldı. Sınavların hatasız yapılmasını yardımcı olan öğretmenler bir yandan da sınav görevi ücreti ile bütçelerine de katkı sağlıyor. 2022 KPSS sınavına katılanlar sınav görevli ücretlerinin yatıp yatmadığını merak ediyor.

2022 KPSS sınav görevi ücreti yattı mı?

KPSS sınav görevli ücretleri henüz hesaplara yatmadı. İlerleyen günlerde ÖSYM tarafından ödemelerin yapılması bekleniyor.

KPSS sınav görevli ücreti ne zaman yatar?

ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda görevli olanlara ücretleri bir kaç gün içerisinde yatıyor. ÖSYM sınav göreli ücretlerini 3-7 gün içerisinde hesaplara yatırıyor.

KPSS (gözetmen-yedek gözetmen-salon başkanı) sınav görevli ücreti ne zaman yatacak?

31 Temmuz'da KPSS sınavı yapıldığı düşünülürse öğretmenlere sınav görevli ücretlerinin en geç 7 Ağustos'a kadar yatırılması bekleniyor. Ancak bazı özel durumlar nedeniyle ödemelerde biraz gecikme olabiliyor.

KPSS sınav görevli ücreti ne kdar oldu?

2022 yılın Temmuz ayından sonra ÖSYM sınavlarında görev alan kamu personellerine sınav görevli ücreti zamlı olarak yatacak. KPSS sınavında da on binlrece sınav görevlisi hesaplarına ne kadar yatacağını merak ediyor. KPSS'de gözetmen olarak yer alan bir öğretmene 300 TL ücret ödemesinin yapılması bekleniyor. Yedek gözetmene ise 290 TL civarı bir ödeme yapıalcak. KPSS salon başkanı sınav görevli ücretinin ise 340 TL civarında olması bekleniyor.

NOT: Ücretler değişkenlik gösterebilir.