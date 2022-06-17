2022 karneler saat kaçta dağıtılacak? Lise, ilkokul, ortaokulda bugün karne saat kaçta verilecek? Milyonlarca öğrenci bugün alınacak karnelerle birlikte uzun bir yaz tatiline girecek. 2021-2022 eğitim öğretim yılını geride bırakan öğretmenler de 1 haftalık seminer eğitiminden sonra tatile çıkacak. Öğrenciler ve veliler 17 Haziran'da karnelerin saat kaçta dağıtılacağını merak ediyor.

2022 karneler saat kaçta dağıtılacak? Lise, ilkokul, ortaokulda bugün karne saat kaçta verilecek? Milyonlarca öğrenci bugün alınacak karnelerle birlikte uzun bir yaz tatiline girecek. 2021-2022 eğitim öğretim yılını geride bırakan öğretmenler de 1 haftalık seminer eğitiminden sonra tatile çıkacak. Öğrenciler ve veliler 17 Haziran'da karnelerin saat kaçta dağıtılacağını merak ediyor.

Ülkemizde MEB'e bağlı kurumlarda eğitim gören okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi 17 Haziran'da karnelerini alacak.18 milyona yakın öğrenciyi ilgilendiren karnelerin ne zaman saat kaçta dağıtılacağı ise öğrenci ve veliler tarafından merak ediliyor.

2022 karneler saat kaçta dağıtılacak?

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, bugün karne alarak yaz tatiline girecek. 7 Şubat 2022'de başlayan ikinci dönem bugün sona erecek. Öğrenciler, eğitim öğretim yılının yorgunluğunu yaz tatilinde atacak. Karneler 17 Haziran'da veriecek. Karne dağıtma işlemi sabah saatlerinde yapılacak. Karnelerin dağıtımı yoğunluğa göre değişebilir.

Lise, ilkokul, ortaokulda bugün karne saat kaçta verilecek?

Saat 09.00'dan sonra okullarda karnelerin dağıtılmasına başlanacak. Karne dağıtma işlemi ilerleyen saatlere de sarkabilir.

Öğretmen seinerleri uzaktan olacak

Bu yaz tatilinde öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle yapılacak.

Öğrencilerin önünde yerleştirme heyecanı var

Lise son sınıf öğrencileri ile mezunlar, 18-19 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanını yaşayacak. YKS birinci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 18 Haziran'da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran'da yapılacak. YKS sonuçları, 20 Temmuz'da açıklanacak.

Öğrenciler, LGS kapsamındaki merkezi sınav ve YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih, ardından da yerleştirme heyecanı yaşayacak.