Son hafta ders işlenir mi? Ortaokul-Lise son hafta yoklama alınır mı? 13-17 Haziran karne haftası yok yazılır mı? Karne heyecanı öğrenciler için başladı. 2021-2022 eğitim öğretim yılının bitmesine sayılı günle kala öğrenciler ve veliler son hafta okula gidilmezse karneye yok yazılıp yazılmayacağını araştırmaya başladı. Peki ortaokul ve lisede son hafta yoklama var mı? Son hafta alınan yoklama karneye işlenir mi?

Son hafta ders işlenir mi? Ortaokul-Lise son hafta yoklama alınır mı? 13-17 Haziran karne haftası yok yazılır mı? Karne heyecanı öğrenciler için başladı. 2021-2022 eğitim öğretim yılının bitmesine sayılı günle kala öğrenciler ve veliler son hafta okula gidilmezse karneye yok yazılıp yazılmayacağını araştırmaya başladı. Peki ortaokul ve lisede son hafta yoklama var mı? Son hafta alınan yoklama karneye işlenir mi?

2022-2022 etğitim öğretim yılı tüm sınıflarda 17 Haziran cuma günü sona eriyor. Son ders zili ile birlikte milyonlarca öğrenci 3 ay sürecek olan yaz tatiline başlayacak. Okullarda kernelerin alınmasına son bir hafta kalırken öğenciler 13 Haziran ile 17 Haziran arasında ders işlenip işlenmeyeceğini de merak ediyor.

Son hafta ders işlenir mi?

2021-2022 yılınde okullarda son hafta ders işlenemsine devam edilecek. Son hafta son güne kadar öğrenclerin eksik olduğu konularda hızlandırılmış dersler işlenecek. Geçtiğimiz yıllarda da okullarda son hafta ders yapılmaya devam ediliyordu.

Ortaokul-Lise son hafta yoklama alınır mı?

Okulların kapanmasına sayılı günler kala öğrenciler sınıfta yoklama alınıp alınmayacağını merak ediyor. Milyonlarca öğrenci 2021-2022 eğitim öğretim yılının son hatasına girdi. Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ve okul yönetimi özellikle devamsızlık problemi yaşayan öğrencilere okulun son gününe kadar devam etme uyarısı yaptı. Okul yöentimi son hafta yoklama almaya devam edebilir.

13-17 Haziran karne haftası yok yazılır mı?

Okullarda alınacak kararlar her okul için farklı olabilir. Okullarda son hafta da olsa yoklama alınabilir. Ancak karne dağıtım gününden bir kaç gün önce devamsızlık girişlerinin kapatılacağı tahmin ediliyor.

Lise ve ortaokulda devamsızlık hakkı kaç gün?

Ortaokulda 20 günden fazla devamsızlığı olan öğrenciler okulu geçebilmesi için Şube Öğretmenler Kurulu‘ndan geçer onayı alması gerekir. Yani 20 günden fazla devamsızlığı olan öğrenci kuruldaki karar göre okulu geçebilir ya da sınıf tekrarı yaşayabilir.

Lisede özürsüz devamsızlık hakkı 10 gündür. Lisede özürlü devamsızlık hakkı ise 20 gündür. Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine göre; özürlü ve özürsüz devamsızlık toplamda 30 günü geçmeyecektir. Otuz günü geçen öğrenci sınıf tekrarı yapabilir.