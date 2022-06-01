Eğitim öğrenim döneminin sonlarına doğru gelindikçe öğrencilerde takdir belgesi ve teşekkür belgesi heyecanı yaşanıyor. Dönem ortalamalarını hesaplan öğrenciler Teşekkür Belgesi kaç puanla alınır? Teşekkür Belgesi için kaç puan gerekli? Zayıf dersi olana teşekkür verilir mi? sorularına yanıt arıyor. Peki karnesinde 1 olan teşekkür alabilir mi?

Teşekkür Belgesi kaç puanla alınır? Teşekkür Belgesi için kaç puan gerekli? Zayıf dersi olana teşekkür verilir mi? Karnesinde 1 olan teşekkür alabilir mi? 2021-2022 eğitim öğretim yılının sonuna gelinirken milyonlarca öğrenci karne notlarını ve dönem notlarını hesaplama talaşına girdi. Notları iyi olan öğrenciler takdir belgesi ve teşekkür belgesi alıp alamayacaklarını merakla beklemeye başladı. İyi bir motivasyon ödülü olan takdir ve teşekkür belgesini alabilmek için öğrencilerin belli koşulları sağlamsı gerekiyor. Bunların başında da dönem sonu not ortalamasının tuttutulması var.

Teşekkür Belgesi kaç puanla alınır?

Teşekkür belgesi almaya hak kazanabilmek için öğrencinin dönem sonu not ortalamasının en az 70 olması gerekiyor. 70,00-84,99 arasında notu olan öğrenciler diğer şartları da ğlarlarsa teşekkür belgesi almaya hak kazanabilir.

Teşekkür Belgesi için kaç puan gerekli?

Teşekkür belgesi almak için öğrencinin dönem sonunda notlarının toplamının 70'den fazla olması gerekiyor. 85'den fazla olan öğrencilere de takdir belgesi verilir.

Zayıf dersi olana teşekkür verilir mi?

Karnesinde zayıfı olan öğrencilere diğer dersleri ne kadar iyi olursa olsun, dönem sonu not ortalaması ne kadar yüksek olursa olsun takdir ve teşekkür belgesi verilmez.

Karnesinde 1 olan teşekkür alabilir mi?

Karnesinde zayıfı olan yani 1'i olan öğrenciler teşekkür belgesi alamaz.

Türkçe, Edebiyat ve Matematik dersi 2 olunca teşekkür verilir mi?

Türkçe ve Matematik dersleri 2 ise öğrencilere teşekkür belgesi ve takdir belgesi verilemez. Türkçe ve Matematik derslerinin ortalaması en az 3 olması gerekiyor.

2022-2023 eğitim öğretim dönemi ne zaman başlayacak?

17 Haziran Cuma günü Yaz tatiline çıkacak olan öğrencilerin 3 aylık tatili sonucunda yeni eğitim öğretim yılı tarihi de belli oldu. Buna göre öğrenciler 2022-2023 eğitim öğretim yılına 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.