Bir çok marka ve üründe indirimlerin yapılacağı haftaya girilmek üzere. Kasım indirim günlerini kaçırmak isteyemeyenler 2021 Kasım indirimi ne zaman? AVM'lerde Muhteşem Cuma (Kara Cuma) ne zaman başlıyor? sorularına yanıt arıyor. Muhteçem Cuma, Efsane Cuma indirimleri Kasım ayında oluyor ce bir çok marka indirim günlerini kendisi belirliyor. Ancak Black Friday (Kara Cuma) indirimler 2021 yılında 26 Kasım'a denk geliyor. Uzmanlar 'sahte indirim' konusunda tüketicileri uyarıyor. 'Önce bindirim sonra indirim' hilesine maruz kalmamak için tüketiciler alacakları ürünün fiyatlarını iyi araştırmalı.

Bir çok marka ve üründe indirimlerin yapılacağı haftaya girilmek üzere. Kasım indirim günlerini kaçırmak isteyemeyenler 2021 Kasım indirimi ne zaman? AVM'lerde Muhteşem Cuma (Kara Cuma) ne zaman başlıyor? sorularına yanıt arıyor. Muhteçem Cuma, Efsane Cuma indirimleri Kasım ayında oluyor ce bir çok marka indirim günlerini kendisi belirliyor. Ancak Black Friday (Kara Cuma) indirimler 2021 yılında 26 Kasım'a denk geliyor. Uzmanlar "sahte indirim" konusunda tüketicileri uyarıyor. "Önce bindirim sonra indirim" hilesine maruz kalmamak için tüketiciler alacakları ürünün fiyatlarını iyi araştırmalı.

Kasım ayının gelmesi ile birlikte bir çok marka ve platformda indirimli ürünlerin satışlarına başlandı. İndirim günlerii kaçırmak istemeyenler 2021 Kasım indirimi ne zaman? AVM'lerde Muhteşem Cuma (Kara Cuma) ne zaman başlıyor? sorularını soruyor. Kasım ayında her alışveriş platformunun kendine özel indirim günleri oluyor. Bazı alışveriş siteleri 8 ile 14 Kasım arasında indirimlere başlarken bazı siteler ise 11. ayın 11. gününde indirimlere başlıyor.

AVM'lerde Muhteşem Cuma (Kara Cuma) ne zaman başlıyor?

AVM mağazaları Kasım ayında başlayan indirim günleri için hazırlıklarına başladı. Mağaza vitrin ve camlarını yeni indirimli fiyatlarla süsleyen AVM'ler pandemi etkisinin de ortadan kalkmasıyla bu sene oldukça fazla ziyaretçi bekliyor. Venezia Mega Outlet, Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü ‘'İndirim kampanyalarında birçok farklı kategorideki ürünler, yüzde 70'lere varan indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Her yaştan alışveriş severlere hitap eden, teknolojik ürünler, kitap, oyun ve kırtasiye malzemeleri, giyim, ayakkabı, ev eşyası, kozmetik ve bakım ürünlerindeki bütçe dostu fiyatlar ile daha birçok alanda ihtiyaç duyulan ürünleri almak için pek çok indirim fırsatı ziyaretçilerimizi bekliyor olacak. İndirim fırsatları ile oldukça avantajlı ve eğlenceli vakit geçirmeleri için ziyaretçilerimizi AVM'ye davet ediyoruz” dedi.

İndirim günleri hangi gün başlayacak?

Bir çok alışveriş sitesinde ve markalarda Kasım ayının ilk haftası ile birlikte indirimler başladı. Kasım ayı Muhteşem Cuma indirimlerini kaçırmamak için markaya özel indirim duyurularını takip edebilirsiniz.

2021 Efsane Cuma (Kara Cuma) indirimleri ne zaman?

Efsane Cuma indirimleri bir çok site ve markaya göre değişiyor. Ancak genel anlamda 2021 Efsane Cuma (Kara Cuma) 26 Kasım gününe denk deliyor. Efsane Cuma, Şahane Cuma, Muhteşem Cuma olarak adlandırılan indirim haftasında pek çok ürün indirime giriyor.

Black Friday nedir?

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz. Kanada ve İngiltere'de de Black Friday günü vardır ve Amazon gibi internet üzerinden iş yapan çeşitli şirketler de indirimli satış yaparlar.

Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir. Son yıllarda, bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanmaktadır. Walmart gibi ünlü mağazalar her yıl, kapılarını müşterilerine daha erken açmaktadırlar ve işçilerin mesaisi daha yoğun geçmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.