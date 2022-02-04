2022 İstanbul nüfusu kaç kişi? İstanbul'da kaç kişi var? 2022 İstanbul'da kaç kişi yaşıyor? 2022 yılında Türkiye'nin nüfusunun kaç olduğu TÜİK tarafından açıklandı. TÜİK açıklamasında ülke nüfusunun 1 milyon 65 bin 665 kişi arttığı açıklandı. Buna göre 2022 yılında Türkiye'nin nüfusu 84 milyon 680 bin 27 kişi oldu. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar da İstanbul nüfusunun kaç olduğunu merak ediyor. Peki İstanbul'da kaç kişi var?

2022 İstanbul nüfusu kaç kişi? İstanbul'da kaç kişi var? 2022 İstanbul'da kaç kişi yaşıyor? 2022 yılında Türkiye'nin nüfusunun kaç olduğu TÜİK tarafından açıklandı. TÜİK açıklamasında ülke nüfusunun 1 milyon 65 bin 665 kişi arttığı açıklandı. Buna göre 2022 yılında Türkiye'nin nüfusu 84 milyon 680 bin 27 kişi oldu. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar da İstanbul nüfusunun kaç olduğunu merak ediyor. Peki İstanbul'da kaç kişi var?

2022 Türkiye'nin nüfusu kaç oldu?

Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2021 Sonuçları”nı açıkladı. Adrese dayılı nüfus sayımına göre ülke nüfusu 1 milyon 65 bin 665 kişi arttı. Buna göre Türkiye 2022 nüfusu 84 milyon 680 bin 27 kişi oldu. Türkiye'nin geçen sene ki nüfus oranı 83 milyon 614 bin 362 kişiydi.

2022 İstanbul nüfusu kaç kişi?

İstanbul'un nüfusu 2022 yılında artış gösterdi. İstanbul 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu. Türkiye nüfusunun %18,71'si İstanbul'da ikamet ediyor.

Adana, Antalya, Bursa, İzmir, Ankara, İstanbul, Konya 2022 nüfusu

İstanbul'u, 5 milyon 747 bin 325 kişi ile Ankara, 4 milyon 425 bin 789 kişi ile İzmir, 3 milyon 147 bin 818 kişi ile Bursa ve 2 milyon 619 bin 832 kişi ile Antalya izledi.

2022 erkek nüfusu ve kadın nüfusu kaç?

Türkiye nüfusunun yüzde 50,1'ini erkekler, yüzde 49,9'unu ise kadınlar oluşturdu. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla erkek nüfus 42 milyon 428 bin 101 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 252 bin 172 kişi oldu. Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 458 bin 626 kişi artarak 1 milyon 792 bin 36 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 49,7'sini erkekler, yüzde 50,3'ünü kadınlar oluşturdu.

Genç nüfus en fazla Hakkari'de

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, yüzde 23.4 ile Hakkari oldu. Bu ili yüzde 22.5 ile Şırnak ve yüzde 21.8 ile Siirt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla, yüzde 12.5 ile Muğla, yüzde 12.8 ile Sinop ve Balıkesir oldu.

Ortalama yaşam süresi ne kadar?

Hayat Tabloları, 2017-2019 sonuçlarına göre; doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için 78.6 yıl, erkekler için 75.9 yıl ve kadınlar için 81.3 yıl oldu.