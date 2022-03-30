Eskişehirspor - Akhisarspor maçını canlı izle! 2.Lig
TFF 2.Lig'de 32.hafta maçında Eskişehirspor kendi evinde Akhisarspor'u konuk ediyor. Peki bu zorlu karşılaşma hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-03-30 12:19:54
TFF 2.Lig'de 32.hafta maçında Eskişehirspor kendi evinde Akhisarspor'u konuk ediyor. Peki bu zorlu karşılaşma hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Eskişehirspor - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Eskişehirspor - Akhisarspor maçı 30 Mart Çarşamba günü saat 14:00'da oynanacak.
Eskişehirspor - Akhisarspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Eskişehirspor - Akhisarspor maçı ES TV'den canlı olarak izlenebilecek. .
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