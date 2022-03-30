Eskişehirspor - Akhisarspor maçını canlı izle! 2.Lig

TFF 2.Lig'de 32.hafta maçında Eskişehirspor kendi evinde Akhisarspor'u konuk ediyor. Peki bu zorlu karşılaşma hangi kanaldan canlı yayınlanacak?