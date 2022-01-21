2022 hemşire maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 hemşire, doktor maaş farkı ne kadar? 2022 yılında kamu hastanelerinde çalışan sağlık çalışanları da maaşlarını zamlı olarak alacak. İlk zamlı maaşlarını alan hemşireler ve doktorlar maaş farklarının ne kadar olacağını ve ne zaman hesaplara yatacağını da merak edip araştırıyor. Bilindiği üzere memurlara 2022 yılının ilk 6 ayında yüzde 30.5 oranında zam yapıldığı açıklanmıştı. Bu zamla birlikte memurların maaş farkı alacağı da doğmuş oldu. İşte hemşire ve doktor maaş farklarına dair detaylar...

2022 hemşire maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 hemşire, doktor maaş farkı ne kadar? sorusu şu sıralar pek çok hemşire ve doktor tarafından sorulmaya başlandı. Sağlık çalışanları özellikle koronavirüs pandemisi döneminde gösterdikleri özveri ile herkesin takdirini toplamıştı. Sağlık çalışanlarının maaşlarında 2022 yılında iy bir iyileştirme yapılmıştı. Sağlık Bakanı Fahretin Koca da daha önce yaptığı açıklamada “Pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere bir düzenleme yapılacak” demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devlet memurlarına yüzde 2,5 oranında ek zam yapılacağını açıklamasıyla memurların zam oranı da netlik kazandı. 2022 yılında memur zam oranları yüzde 30.5 oldu.

2022 hemşire maaş farkı ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca memurun merakla beklediği ek zam oranlarını açıkladı. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: "Memurlarımızın maaşlarında temmuz-aralık ayı enflasyon farkı ve toplu sözleşme gereği olarak toplamda yüzde 28 oranında bir artış yapıldı. Bununla kalmadık, memurlarımızın ocak ayındaki yüzde 5'lik toplu sözleşme dönem zammını yüzde 2,5 artışla yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldık. Böylece memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkararak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz." Erdoğan'ın açıklaması ile 2022 yılının 6 ayında memurlara yapılacak zam oranı netleşmiş oldu. Memurların zammı belli olmasıyla maaş farkları da ortaya çıktı. Tüm memurlar gibi hemşireler de 2022 yılında maaş farkı alacak. Hemşire maaş farklarının Şubat ayının sonuna doğru hesaplara yatması bekleniyor. Aynı şekilde doktor ve diğer sağlık çalışanlarının da maaş farklarının yakında hesaplara yatacağı tahmin ediliyor.

2022 hemşire, doktor maaş farkı ne kadar?

Hemşire ve doktorların maaş farkları alınan maaşın oranına göre değişmektedir. Hemşireler ve doktorlar kademe ve derecelere göre kendi içilerinde de maaş farklılıkları oluyor.

Doktor maaşlarına iyileştirme yapılmıştı

Bakan Koca, “Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler diş hekimleri dahil olmak üzere 17 binden 40 bine ek göstergeleri çıkmış olacak. Pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere bir düzenleme” ifadelerini kullanmıştı.

2022 en düşük memur maaşı ne kadar?

2022 yılında yapılan zamlarla birlikte en düşük devlet memuru maaşı Ocak ayında 6364 TL oldu.

2022 memur maaşları (Ocak)

Vali 29225

Genel müdür (1/4) 21095

Şube müdürü (Lisans - 1/4) 11118

Memur (Lisans - 9/1) 6881

Öğretmen (1/4) 8590

Kaymakam 1. sınıf (1/4) 19333

Başkomiser (3/1) 11113

Polis memuru (8/1) 9734

Uzman doktor (1/4) 13204

Hemşire (Lisans - 5/1) 8334

Mühendis (1/4) 11349

Teknisyen (Lise - 11/1) 7160

Araştırma görevlisi (7/1) 10778

Vaiz (1/4) 8925

Avukat (1/4) 10837