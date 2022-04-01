2022 eriğin kilosu ne kadar? Can eriği çıktı mı? 1 kilo yeşil erik kaç TL? Nisan ayının gelmesiyle can eriği olarak adlandırılan yeşil eriğin sera hasadına başlandı. Marketlerde gram ile satılmaya başlanan eriğin kilo fiyatını görenler gözlerine inanamıyor. Altınla yarışan can eriğin kilosu zincir marketlerin birinde 690 liradan satışa sunuldu.

2022 eriğin kilosu ne kadar? Can eriği çıktı mı? 1 kilo yeşil erik kaç TL? Nisan ayının gelmesiyle can eriği olarak adlandırılan yeşil eriğin sera hasadına başlandı. Marketlerde gram ile satılmaya başlanan eriğin kilo fiyatını görenler gözlerine inanamıyor. Altınla yarışan can eriğin kilosu zincir marketlerin birinde 690 liradan satışa sunuldu.

Bahar aylarının ilk günü olmasına rağmen erik bazı marketlerde raflardaki yerini aldı. Yeşil erik hasadının ilk yapıldı. Sera üretimi olan erikler gram ve taneyle satılıyor. Bazı zincir marketlerde can eriğin kilo fiyatını görenler adeta gözlerine inanamıyor.

2022 eriğin kilosu ne kadar?

Türkiye'nin önde gelen zincir marketinin birinde satışa sunulan can eriğinin kilo fiyatı 690 lira. Eriğin fiyatı sosyal medyada da gündem oldu. Hayat pahalılığı ile mücadele eden vatandaşlar eriğin kilo fiyatına tepki gösterdi.

Can eriği çıktı mı?

Eriğin ilk hasadı yapıldı. Bazı marketlerde can eriği raflarda yer almaya başladı. Erik hasadının az olması nedneiyle fiyatları da cep yakıyor. Erik fiyatının kilosu 690 liradan satılıyor. İlerleyen aylarda erik mevsimi gelince kilo fiyatı da normal seviyelere çekilecektir.

Can eriği nedir?

Can eriği genellikle yeşil ve ekşi eriklere denir. Can eriği yenirken ağızda ekşi ve sulu bir tat uyandırır. Bazı yörelerde can eriği tuz ile tüketilir. Bursa, İzmir, Balıkesir, İstanbul ve Hatay dolaylarında yetiştirilir. Asıl toplama mevsimi Mayıs sonlarından Haziran ortasına kadardır. .