2022 eriğin kilosu ne kadar? Can eriği çıktı mı? 1 kilo yeşil erik kaç TL? Nisan ayının gelmesiyle can eriği olarak adlandırılan yeşil eriğin sera hasadına başlandı. Marketlerde gram ile satılmaya başlanan eriğin kilo fiyatını görenler gözlerine inanamıyor. Altınla yarışan can eriğin kilosu zincir marketlerin birinde 690 liradan satışa sunuldu.