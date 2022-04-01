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Lavrov'dan Hindistan'a övgü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna-Rusya savaşında tek taraflı tutum sergilemediği gerekçesiyle Hindistan'ı övdü.

2 Saat Önce
2022-04-01 14:24:44
Lavrov'dan Hindistan'a övgü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Hint mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile Yeni Delhi'de bir araya geldi.

Hindistan'ın "Rusya-Ukrayna savaşına tek taraflı bakmayıp bir bütün olarak ele aldığını" ve bu nedenle Hint yönetimini tebrik ettiğini belirten Lavrov, iki ülke ilişkilerinin gelecekte de karşılıklı saygı çerçevesinde olmasını umduğunu kaydetti.

Rus ve Hint bakanlar, iki ülke arasındaki bağların tarafları geçmişte zor zamanlarda da ayakta tuttuğunu vurguladı.

Jaishankar ise Hindistan'ın her zaman farklılıkların diyalog ve diplomasi yoluyla çözümünden yana olduğunu söyledi.

Ayrıca Jaishankar, Rusya'yı kınamaktan kaçındı.

Rusya'dan 3 milyon varil petrol almıştı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, dün, Hindistan'ın Rusya ile ilişkilerini kullanarak Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesine yardımcı olmasını umduğunu ifade etmişti.

Hindistan, geçen ay, Ukrayna'ya açtığı savaşın ardından çok sayıda ülkenin geniş kapsamlı yaptırım uyguladığı Rusya'dan, 3 milyon varil petrol almıştı.

Rusya, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana yakın ilişki içinde bulunduğu Hindistan'ın savunma sanayisi ihtiyaçlarının yaklaşık yüzde 60'ını temin ederek Yeni Delhi yönetiminin önde gelen savunma tedarikçisi konumunda bulunuyor.

İlişkiler istikrarlı bir şekilde seyrederken, taraflar uluslararası platformlarda dayanışma sergiliyor.

Savunma alanındaki iş birliğiyle öne çıkan Hint-Rus ittifakının ticaret hacmi ise 2019-2020'de 11 milyar dolar civarında seyretmişti.

Lavrov'un ziyaret kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile de görüşmesi bekleniyor. .

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