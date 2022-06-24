2022 zamlı engelli maaşı ne kadar? Temmuz engelli aylığı kaç para? Temmuz engelli parası ne kadar oldu? Milyonlarca memur, işçi ve asgari ücretli gibi engelli aylığı alan vatandaşlar da Temmuz ayında aylıklarında ne kadar artış olacağını merak edip araştırıyor. 2022 Temmuz zammının yüzde 40'a yakın olacağı açıklandı. Önce Numan Kurtulmuş ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaklaşık yüzde 40 oranında zam yapılacağını belirtti. Peki engelli maaşı ve engelli evde bakım parasına zam gelecek mi? Engelli maaşı Temmuz'dan sonra kaç TL olacak?

Milyonlarca çalışan gibi emekliler ve asgari ücretliler Temmuz ayında maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Temmuz zammının belli olmasına çok az bir süre kaldı. Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanacağı 4 Temmuz'dan sonra memur maaş oranları belli olacak. Milyonlarca çalışanın maaşına zam yapılırken engelli aylığı, evde bakım maaşı, 65 yaş ve yaşlılık maaşı alanlar da maaşlarına zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

2022 zamlı engelli maaşı ne kadar?

2022 yılında engelli aylıkları Ocak ayında belli olmuştu. Ocak zammı ile 2022 yılı ilk 6 ayı için yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için engelli aylığı 865 lira, yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise engelli aylığı 1298 lira, engelli yakını aylığı da 865 lira olarak belirlendi. Peki 2022 Temmuz ayında engelli maaşı artacak mı? Engelli maaşına zam yapılıp yapılmayacağı ve zammın oranı henüz belli değil. İelerleyen günlerde zam konusunun netlik kazanması bekleniyor.

Temmuz engelli aylığı kaç para?

Engelli maaşı engel düzeyine göre değişiklik gösteriyor. 2022 yılında milyonlarca memur, emekli ve asgari ücretli maaşlarını zamlı alacak. Maaş zamları 4 Temmuz'da açıklanacak olan Haziran enflasyon verileri ile netlik kazanacak. 2022 Temmuz engelli maaşı da asgari ücret zamlarının belli olması ile netlik kazanabilir.

Engelli aylığı nedir?

Engelli aylığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü tarafından 2022 sayılı “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanununa” göre bağlanan aylıktır.

Memur zammı ne kadar olacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den memur zam oranlarına ilişkin flaş bir açıklama geldi. Milyonlarca memur 2022 Temmuz ayında maaşların ne kadar olacağını hesaplamaya başladı. Nbati açıklamasında şunları söyledi: "2022 Ocak ayında çalışanlarımızın aylıklarına yüzde 30,95 artış yapılmıştı. Temmuz ayında yapılacak artış haziran enflasyon oranlarının açıklanmasıyla kesinleşecek olup, yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz. Bu kapsamda 2022 yılında memurlarımızın ayılıklarında kümülatif artış yaklaşık yüzde 83'e ulaşacaktır."

Engelli aylığı ne zaman kesilir?

Bağlanan aylıklar, aylık sahibinin ya da engellinin;

a) Ölümü,

b) Feragatı,

c) Türk vatandaşlığından çıkarılması, Türk vatandaşlığını muhafaza edenler hariç yabancı memleket uyruğuna girmesi,

ç) Muhtaçlığının kalkması,

d) Özürlülük oranının % 40'ın altına düşmesi,

e) Engelli yakını aylığı alanlar bakımından, engellinin 18 yaşını tamamlaması,

f) Engelli yakını aylığı alanlar açısından, bakım ilişkisinin fiilen gerçekleşmediğinin belirlenmesi,

ğ) Engelli aylığı, engelli yakını aylığından faydalananın bir işte çalışmaya başlaması veya sosyal güvenlik kurumlarına uzun vadeli sigorta kolları ya da genel sağlık sigortası kapsamında prim ödemesi,

h) Aylığın 2 yıl boyunca aralıksız olarak alınmaması, hallerinde aylık ödemesi kesilir.