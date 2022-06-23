2022 Temmuz engelli maaşı zam | Zamlı engelli aylığı ne kadar? 2022 Temmuz engelli maaşı arttı mı? Engelli parası kaç TL oldu? Engelli aylığına ne kadar zam gelecek? 2022 yılının Ocak ayında asgari ücrete yapılan yüzde 50 oranında zam ile birlikte engelli maaşı ve engelli yakını aylığı ücretlerinde de ciddi oranda artış olmuştu. Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılması gündeme gelirken engelli aylıklarının da ne kadar olacağı pek çok vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki 2022 Temmuz asgari ücrete zam gelirse engelli aylığı ve engelli yakını maaşı ne kadar oldu?

2022 Temmuz engelli maaşı zam | Zamlı engelli aylığı ne kadar? 2022 Temmuz engelli maaşı arttı mı? Engelli parası kaç TL oldu? Engelli aylığına ne kadar zam gelecek? 2022 yılının Ocak ayında asgari ücrete yapılan yüzde 50 oranında zam ile birlikte engelli maaşı ve engelli yakını aylığı ücretlerinde de ciddi oranda artış olmuştu. Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılması gündeme gelirken engelli aylıklarının da ne kadar olacağı pek çok vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki 2022 Temmuz asgari ücrete zam gelirse engelli aylığı ve engelli yakını maaşı ne kadar oldu?

2022 yılında engelli maaşı alan binlerce kişi maaşlarına gelecek zammı merakla bekliyor. Devlet engelli bireylere ve engelli yakınlarına desek olmaya devam ediyor. 2022 sayılı kanuna göre ödenen engelli maaşı hizmet veya prim karşılığı olamayıp sosyal yardım niteliğindedir. Engeli maaşı her yıl asgari ücrete yapılan zam ile birlikte güncelleniyordu. Ancak 2022 Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılması gündeme gelince engelli maaşına ne kadar zam yapılacağı da merak ediliyor.

Zamlı engelli aylığı ne kadar?

2022 yılı ocak ayında asgari ücrete yapılan yüzde 50 oranında zamdan sonra engelli aylıkları da zamlandı. 2022 yılı ilk 6 ayı için yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için engelli aylığı 865 lira, yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise engelli aylığı 1298 lira, engelli yakını aylığı da 865 lira olarak belirlendi.

Engelli evde bakım maaşı kaç TL?

Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen hak sahiplerine 2022 Ocak ayı itibari ile 2 bin 354 TL ödeme yapılıyor.

2022 Temmuz engelli maaşı zam

2022 yılında milyonlarca memur, emekli ve asgari ücretli maaşlarını zamlı alacak. Maaş zamları 4 Temmuz'da açıklanacak olan Haziran enflasyon verileri ile netlik kazanacak. 2022 Temmuz engelli maaşı da asgari ücret zamlarının belli olması ile netlik kazanabilir.

Engelli maaşı alma şartları nelerdir?

En az yüzde 40 oranında engelin olması ve bu durumu sağlık kurulu raporu ile belgelemesi gerekmektedir.

18 yaşını doldurmuş ve 69 yaşına girmemiş olanların başvuruları kabul edilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvuruları kabul edilmektedir.

Şahsen başvuru yapamayacak durumda olan engelli bireylerin mahkeme kararı ile onaylanmış vasilerinin başvuru yapması gerekmektedir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın yönlendirdiği, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu alınmalıdır.

Engelli bireyler kendi tercihlerine göre bir hastaneden rapor alamamaktadır. Gerekli evrakların eksiksiz bir şekilde vakıfa ulaştırılması ve başvuru onayı alınması gerekmektedir.

Başvurular nereye yapılır?

Aylık başvuruları kişinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına yapılmaktadır.

Bu yıl şu ana kadar engelli ve engelli yakını aylığı için toplam 3 milyar 253 milyon lira ödeme yapıldı.

Aylık ortalama 616 bin kişi engelli aylığından, engelli yakını aylığından ise ortalama 98 bin kişi yararlandı.