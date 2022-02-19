2022 Ek ders ücreti | Kadrolu-Sözleşmeli- Yüksek lisans ek ders ücreti ne kadar? 30 Saat ek ders kaç TL? Öğretmen maaşlarına gelen zamdan sonra ek ders ücretlerinin ne kadar olacağı merak ediliyordu. Maaş karşılığı girilen 15 saat dersin dışında girilen her ders için öğretmenlere ek ders ödemesi yapılıyor. Ek ders ücretleri de öğretmen maaşları gibi her yıl artıyor. Öğretmenler ek ders ücretleri ile maaşlarına ekstra katkı sağlıyor. 2022 yılında ek ders ücretleri netleşti. İşte 2022 kadrolu ve sözleşmeli ek ders ücretleri...

2022 Ek ders ücreti | Kadrolu-Sözleşmeli- Yüksek lisans ek ders ücreti ne kadar? 30 Saat ek ders kaç TL? Öğretmen maaşlarına gelen zamdan sonra ek ders ücretlerinin ne kadar olacağı merak ediliyordu. Maaş karşılığı girilen 15 saat dersin dışında girilen her ders için öğretmenlere ek ders ödemesi yapılıyor. Ek ders ücretleri de öğretmen maaşları gibi her yıl artıyor. Öğretmenler ek ders ücretleri ile maaşlarına ekstra katkı sağlıyor. 2022 yılında ek ders ücretleri netleşti. İşte 2022 kadrolu ve sözleşmeli ek ders ücretleri...

2022 Ek ders ücreti arttı mı?

Öğretmen maaşlarına bilindiği gibi 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 30.5 oranında zam yapıldı. Öğretmen maaşlarına gelen artışla birlikte ek ders ücretleri de zamlanıyor. 2022 yılında öğretmenler ek ders ücretlerini zamlı aldı. Öğretmen ek ders ücretlerinin 27,77 TL yerine 32,96 TL olarak hesaplandığı iddia edildi.

2022 öğretmen zamlı ek ders ücreti ne kadar?

Öğretmenler 2022 yılının ilk ek ders ödemelerini aldı. Öğretmen hesaplarına geckmeli olarak yatan ek ders ücretleri kimilerini tatmin ederken bazılarını da mutlu etmedi. İşte 2022 yılı (kadrolu öğretmen-sözleşmeli öğretmen) ek ders güncel ücretleri;

Gündüz ek ders: 32,96 TL Lira olacak.

Yüksek Lisans Ek Ders 35,27 TL olacak.

Sözleşmeli öğretmen: 23,41 Lira olacak

Takviye kursu ek ders: 54,57 Lira oldu

Gece ek ders: 29,191 Lira olacak

Özel eğitim ek ders: 34,09 Lira oldu

Ücretli öğretmen ek ders ücreti ve maaşı ne kadar?

Ücretli öğretmen maaşı ve ek ders ücreti yeni yılda güncellendi. Ücretli öğretmen ders başı ücreti 28,01 TL'ye çıkartıldı. Haftada 30 saat derse giren bir ücretli öğretmen 2022 yılında ü ayda 3.360,64 TL maaş alacak.

Öğretmenler en fazla kaç ek ders alır?

Branş öğretmeni haftada kaç saat derse girerse girsin en fazla 20 saat toplam ek ders alabilir. Ek dersi 20 saatten fazla olsa bile 20 saat ek ders alır. Örneğin haftada 34 saat derse giren bir öğretmenin haftalık alması gereken ek ders sayısı 22 saat olmalı ancak bu öğretmene 20 saat ek ders yazılır. Branş öğretmeninin gireceği ders saati sayısı 30 saattir. öğretmen eksikliğinde 30 üstü saat derse de girebilir ancak öğretmene 20 saatten fazla ek ders verilmez.

Kar tatilinde ek ders ödenir mi?

Alınan karardan sonra öğretmenlere kar tatili nedeniyle ek ders kesintisi yapılmayacak. Öğretmenler kar tatili olduğu zaman ek ders ücretlerini ve nöbet ücretlerini almaya devam edecek.

Ek ders nedir?

Ek ders, öğretmenlerin maaş karşılığı girdiği derslerin üzerinde derse girdiklerinde aldığı ücrete denir. Öğretmenler maaşlarının karşılığı haftada 15 saat derse girmektedirler. Bu 15 saat girdikleri dersin ücretini maaş olarak alırlar. Bu 15 saatin üzerinde derse giren, sınıf öğretmenliği olan ve sosyal kulüp görevi olan öğretmenler ilave ek ders ücreti alırlar.