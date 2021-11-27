2022 ehliyet harcı ne kadar? 2022 ehliyet ücretine zam mı geldi? Sürücü belgesi harç ücreti ne kadar olacak? Sürücü belgesi almak isteyenler yeni yılda harçları zamlı olarak ödeyebilirler. Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeniden değerleme oranını yüzde 36.2 olarak belirledi. Yeniden değerlendirme oranı ile pek çok vergi ve harca da zam yapılacak. Bunların başında MTV, trafik cezaları, ehliyet ve pasaport harçları geliyor. 2022 yılında ehliyet almayı düşünen vatandaşlar son gelişme üzerine 2022'de ehliyet ücretleri ne kadar oldu? sorusunu sormaya başladı.

2022 ehliyet harcı ne kadar? 2022 ehliyet ücretine zam mı geldi? Sürücü belgesi harç ücreti ne kadar olacak? Sürücü belgesi almak isteyenler yeni yılda harçları zamlı olarak ödeyebilirler. Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeniden değerleme oranını yüzde 36.2 olarak belirledi. Yeniden değerlendirme oranı ile pek çok vergi ve harca da zam yapılacak. Bunların başında MTV, trafik cezaları, ehliyet ve pasaport harçları geliyor. 2022 yılında ehliyet almayı düşünen vatandaşlar son gelişme üzerine 2022'de ehliyet ücretleri ne kadar oldu? sorusunu sormaya başladı.

Zam haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Enflasyonun dizginlenemesi, döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareket vatandaşa zam olarak yansımaya devam ediyor. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeniden değerleme oranını yüzde 36.2 olarak belirledi. Buna göre 2022 yılında pek çok kalme daha zam yapılacak. Ehliyet almayı düşünenler de ne yazık ki yeni yılda sürücü belgesi harcını zamlı olarak ödeyecek.

2022 ehliyet ücretine zam mı geldi?

2022 yılının yanı sıra 2021 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak oranla; trafik cezaları, ehliyet pasaport ücretleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi, yurt dışından getirilen telefonlara uygulanan harç başta olmak üzere pek çok vergi ve harç yüzde 36.2 oranında zamlanacak. Cumhurbaşkanı'nın oranı değiştirme yetkisi bulunuyordu. Yeniden değerleme geçen yıl yüzde 9.11 olarak ilan edilmişti. 2022 yılı için yüzde 36.2 olarak ilan edilen oran 2002 yılından bu yana belirlenen en yüksek oran olarak kayıtlara geçti

2022 ehliyet harcı ne kadar?

Ehiliyet harç oranlarına 2022 yılında zam geliyor. 2022'de pek çok vergi ve harç yüzde 30 oranında bir zam gelebilir. Bu oranı düşürp artırma yetkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da var. 2021 yılında sürücü belgesi harç ücretleri şöyleydi; A sınıfı ehliyet harcı 272 lira, B sınıfı sürücü belgesi harçları 820,10 lira...

Yeniden değerleme oranı neleri etkiliyor?

2022 yılındaki pek çok vergi kalemi, harç ve damga vergisi ile trafik para cezaları, değerli kağıt bedelleri artışında uygulanacak yeniden Yeniden değerleme oranının etkilediği düzenlemelerden bazı şöyle:

- Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan gelir vergisi dilimleri,

- Konut olarak kiraya verilen gayrimenkullere ilişkin istisna tutarı,

- Yemek yardımı istisnası,

- Vergi Usul Kanunu'nda düzenlenen; fatura kullanma mecburiyeti, usulsüzlük, özel usulsüzlük cezaları gibi çeşitli had ve miktarlar,

- Maktu damga vergileri ve damga vergisine ilişkin üst sınır,

- Çeşitli harç tutarları,

- Yıllık KDV iadeleri için geçerli asgari iade tutarları,

- Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, yatırımın tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan kısmı hariç olmak üzere, kalan yatırıma katkı tutarının, yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılması,

- 24.04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında Gelir Vergisi Kanunu'nun mülga Ek: 1-6. maddeleri çerçevesinde başlanılmış yatırımlarda, kazanç yetersizliği nedeniyle ilgili yılında uygulanamayan yatırım indiriminin, izleyen yıllarda yeniden değerleme oranında artırılması,

- 7338 sayılı Kanunla değiştirilen ve 1.1.2022 tarihinde yürürlüğe girecek olan VUK'un mükerrer 298 inci maddesi uyarınca, amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesi.

Sürücü belgesi nedir?

Sürücü belgesi veya ehliyet yetkili kurumlar tarafından verilen; karayolunda seyreden motorlu veya motorsuz araçların bireyler tarafından idare edilebilmesine olanak tanıyan, kimlik işlevi görebilen resmi belgedir.

1 Ocak 2016 tarihinden itibaren eski tip sürücü belgeleri yeni tip sürücü belgelerine çevrilmiştir. Eski tip sürücü belgelerinin değiştirme işlemleri 31 Aralık 2020 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır. Yenilenen sürücü belgesi sınıfları M, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F sınıfı sürücü belgesi olmak üzere 16 farklı kategoride sınıflandırılmıştır.

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