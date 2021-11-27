Sakaryaspor - Etimesgut Belediyespor maçı canlı yayınlanacak mı?
TFF 2.Lig'de heyecan devam ediyor. 15.hafta maçında Sakaryaspor kendi saha ve seyircisi önünde Ankara temsilcisi Etimesgut Belediyespor'u ağırlıyor. Peki bu mücadele hangi kanalda?
2021-11-27 10:22:59
TFF 2.Lig'de heyecan devam ediyor. 15.hafta maçında Sakaryaspor kendi saha ve seyircisi önünde Ankara temsilcisi Etimesgut Belediyespor'u ağırlıyor. Peki bu mücadele hangi kanalda?
SAKARYASPOR - ETİMESGUT BELEDİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Saat 15:00'de başlayan mücadele herhangi bir TV kanalında canlı yayınlanmıyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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