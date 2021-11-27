DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Milli İHA ANKA'dan ihracatta büyük başarı
Fatih Erbakan: Böyle giderse eski Türkiye’yi mumla ararız
Bugün hangi takımın maçı var? Bugün hangi maçlar var? 27 Kasım Cumartesi Süper Lig maçları
Alanya Kestelspor - 68 Aksaray maçı canlı yayın!
Metro İstanbul Genel Müdürü'nden X-Ray açıklaması
Hollanda'da yarından itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu’dan yüzde 100 zam talebi
2022 MTV zammı ne kadar olacak? 2022 MTV motor ve araç yaşına göre ne kadar olacak?
İsmet Özel: Türkler tarih sahnesindeki yerlerini Allah’ın askerleri olduklarını kavradıkları kadar aldılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'a gitti
Elazığspor - Belediye Kütahyaspor maçı canlı yayınlanacak mı?
Mustafa Denizli'nin çifte mutluluğu
2022 trafik cezaları ne kadar? Hız sınırı (Radar) cezası, kırmızı ışık cezası, hatalı park cezası 2022'de ne kadar olacak?
Akhisarspor - Şanlıurfaspor maçı canlı yayınlanacak mı?
Beşiktaş - Giresunspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

TIMETURK / SPOR / Sakaryaspor - Etimesgut Belediyespor maçı canlı yayınlanacak mı?

Sakaryaspor - Etimesgut Belediyespor maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 2.Lig'de heyecan devam ediyor. 15.hafta maçında Sakaryaspor kendi saha ve seyircisi önünde Ankara temsilcisi Etimesgut Belediyespor'u ağırlıyor. Peki bu mücadele hangi kanalda?

2 Saat Önce
2021-11-27 10:22:59
Sakaryaspor - Etimesgut Belediyespor maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 2.Lig'de heyecan devam ediyor. 15.hafta maçında Sakaryaspor kendi saha ve seyircisi önünde Ankara temsilcisi Etimesgut Belediyespor'u ağırlıyor. Peki bu mücadele hangi kanalda?

SAKARYASPOR - ETİMESGUT BELEDİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 15:00'de başlayan mücadele herhangi bir TV kanalında canlı yayınlanmıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş