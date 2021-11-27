Sakaryaspor - Etimesgut Belediyespor maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 2.Lig'de heyecan devam ediyor. 15.hafta maçında Sakaryaspor kendi saha ve seyircisi önünde Ankara temsilcisi Etimesgut Belediyespor'u ağırlıyor. Peki bu mücadele hangi kanalda?