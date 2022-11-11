2022-2023 Tıbbi sekreter atama kaç kişi atanacak taban puanları nedir? 2023 Tıbbi Sekreter atama kontenjanı kaç? Sağlık Bakanlığı bünyesine 85 bin personel atamasına ilişkin Bakan Koca'dan yeni bir açıklama geldi. Koca açıklamasında atamaların ilk etabı olan 31 bin 317 atamanın yakında yapılacağını duyurdu. Atama bekleyen Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik mezunları kendi bölümlerine kaç kişinin atanacağını sorgulamaya başladı. KPSS ile atanmanın hayalini kuranlar bir yandan da Tıbbi Sekreter atanma taban puanları kaç? sorusuna yanıt arıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı bünysine 85 bin yeni atamanın yapılacağı Bakan Koca tarafından açıklanmıştı. Koca açıklamasında "Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Sağlıkta 'Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın." demişti. Bu açıklamanın ardından atama bekleyen tıbbi sekreteler de kendi alanlarında kaç kişinin atanacağını sorgulamaya başladı.

2022-2023 Tıbbi sekreter atama kaç kişi atanacak?

Bakan Koca Tıbbi Sekreter atamalarına dair yaptığı açıklamada atama bekleyen binlerce kişiyi umutlandırdı. Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Bizim 32 bin poliklinik odamız var. Tüm bu poliklinik odalarında hizmet vermek üzere bu yıl tıbbi sekreter koyacağız. Hekimler sekreterlik işlerini yapmaktan kurtulacak. Bu sayede hekimlerin hastaya daha fazla odaklanmasına, daha iyi hizmet vermesine imkan sağlanacak. Yaşanan tüm aksaklıkların bir bir çözüldüğünü hep beraber göreceğiz." dedi. Koca'nın açıklamalarına göe Tıbbi Sekreter atamalarının bu sene her zamankinden kat kat fazla olması bekleniyor.

2023 Tıbbi Sekreter atama kontenjanı kaç?

Sağlık Bakanı Koca 85 bin atamaların ilk etabının yakın zamanda başlayacağını duyurdu. Koca atama bekleyen binlerce kişiyi sevindiren açıklamasında şunları belirtti: "İlk etabı olarak 31 bin 317 kişinin alımı için kılavuz yayınlamak üzere önümüzdeki hafta ÖSYM'ye gönderiyoruz. 11 bin 317 sürekli işçi alımı için de İŞKUR'a listelerimizi gönderiyoruz. Toplamda ilk etapta 42 bin 500 kişi alacağız. Mülakat yapmaksızın doğrudan atama yapacağız. Hemen ardından ikinci etap ilanına çıkılacak." Henuz Tıbbi Sekreter atama kontenjan ve kaç kişi atanacağına dair resmi bir duyuru gelmedi. İlerleyen günlerde ÖSYM tarafından klavuzun yayınlanmasıyla Tıbbi Sekreter atama sayısı netlik kazanacak.

2022-2023 Tıbbi sekreter atama taban puanları kaç?

Tıbbi Sekreter atamaları için KPSS'den 80 ve üzeri puan almak gerekiyordu. Ancak bu sene alımların falza olması bekleniyor ve KPSS atama puanlarının da biraz aşağı çekilmesi bekleniyor. KPSS 2022 Tıbbi Sekreter atama taban puanları henüz belli olmadı. Geçtiğimiz dönem yapılan KPSS atamasına göz atarark taban puanlar hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

KPSS 2021 Önlisans Taban Puanları

KPSS-2022/5 Sağlık Bakanlığı atama taban puanları

Tıbbi Sekreter kaç kişi atanacak?

Sağlık Bakanlığı bünyesine bu sene tıbbi sekreter alımının fazla olması bekleniyor. 2020 yılında yapılan 18 bin sağlık personeli alımında kontenjan ve branş dağılımı aşağıdaki gibi olmuştu.