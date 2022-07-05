Sözleşmeli öğretmenler kadroya geçecek mi? Sözleşmeli öğretmenler ne zaman kadroya geçecek? 2022-2023 sözleşmeli öğretmenlere kadro verilecek mi? Öğretmenlik Meslek Kanunu ile birlikte sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçmesi bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı 'Sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını da ortadan kaldırıyoruz.' açıklaması ile MEB'de görevli binlerce sözleşmeli öğretmen kadroya geçecekleri günü sabırsızlıkla bekliyordu. Öğretmenlerin kadroya geçişine ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu açıklamasında sözleşmeli memurların kadroya alınması konusunun ele alınacağını belirtti.

Sözleşmeli öğretmenler kadroya geçecek mi? Sözleşmeli öğretmenler ne zaman kadroya geçecek? 2022-2023 sözleşmeli öğretmenlere kadro verilecek mi? Öğretmenlik Meslek Kanunu ile birlikte sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçmesi bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı "Sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını da ortadan kaldırıyoruz." açıklaması ile MEB'de görevli binlerce sözleşmeli öğretmen kadroya geçecekleri günü sabırsızlıkla bekliyordu. Öğretmenlerin kadroya geçişine ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu açıklamasında sözleşmeli memurların kadroya alınması konusunun ele alınacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20. Milli Eğitim Şurası'nda öğretmenlere müjde üstüne müjde verdi. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun ayrıntılarını da dile getiren Erdoğan "Sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını da ortadan kaldırıyoruz." demişti. Bu açıklamanın ardından sözleşmeli binlerce öğretmen kendilerini kadroya geçirilmesini bekliyordu. 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamadan sözleşmeli öğretmenler bir an önce kadrolu olmak istiyor.

Sözleşmeli öğretmenler kadroya geçecek mi?

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu binlerce sözleşmeli öğretmeni heyecanlandıran açıklamayı yaptı. Akbaşoğlu sözleşmeli öğretmenlere müjdeyi verdi. Akbaşoğlu açıklamasında "Ekim ayında Meclis açıldığında kamudaki sözleşmelilerin kadroya alınması konusunu ele alacağız" dedi.

Sözleşmeli öğretmenler ne zaman kadroya geçecek?

Akbaşoğlu'nun açıklamasına göre sözleşmeli personellerin kadroya geçmesine ilişkin çalışma Ekim ayında yapılacak. Dolayısıyla kadroya geçme süreci 2023 yılını bulabilir.

Sözleşmeli öğretmen nedir?

Sözleşmeli öğretmenler, atandıkları yerde en az 4 yıl kalıyor. Sözleşmeli olarak ataması yapılan bir öğretmen 3 yıl sözleşmeli çalıştıktan sonra 1 yıl da kadrolu çalışıp yer değiştirme hakkına sahip olabiliyor. Bu durum 2018 yılında 3+1 düzenlemesi olarak kabul görmüştü. 2+1 ise 2 yıl sözleşmeli çalışıldıktan sonra 1 yıl kadrolu olarak görev yapması anlamına geliyor.

Türkiye'de en çok kamu personeli hangi kurumda var?

Türkiye'de bünyesinde en fazla memur istihdam eden bakanlık Milli Eğitim Bakanlığıdır. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 1 milyından fazla öğretmen görev yapmaktadır.

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile aday öğretmenlik geliyor

Teklifle öğretmenlik kariyer basamakları belirleniyor. Buna göre aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunanlardan mesleki gelişime yönelik 180 saatten az olmamak üzere düzenlenen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı'nı ve mesleki gelişim alanlarında uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlamış, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan öğretmenler, uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvuruda bulunabilecek. Uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak. Yazılı sınavda başarılı olanlara uzman öğretmen sertifikası verilecek.



Uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası olmayan uzman öğretmenlerden mesleki gelişime yönelik 240 saatten az olmamak üzere düzenlenen Başöğretmenlik Eğitim Programı'nı tamamlamış olan ve mesleki gelişim alanlarında başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları tamamlayanlar başöğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvuruda bulunabilecek. Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak. Yazılı sınavda başarılı olanlara başöğretmen sertifikası verilecek.



Yüksek lisans eğitimini tamamlayanlar, uzman öğretmen unvanı için öngörülen doktora eğitimini tamamlayanlar ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacak.



Eğitim kurumu yöneticiliği ve sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler öğretmenlik süresinin hesabında dikkate alınacak.



Öğretmen unvanından bu göreve atanmanın atamaya yetkili amir tarafından onaylandığı tarihten, uzman öğretmen veya başöğretmen unvanından ise uzman öğretmen/başöğretmen sertifikasının düzenlendiği tarihten itibaren yararlanılacak. Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanını kazandıktan sonra alan değiştiren ya da ilgili düzenlemelerle alanı kaldırılan veya alanının adı değiştirilen öğretmenler, kazandıkları unvanları kullanmaya devam edecek.



Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanlar, cezaları özlük dosyasından silindikten sonra uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı için başvuruda bulunabilecek. Öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarında ilerlemeye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenecek. .