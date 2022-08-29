Ücretli öğretmenlere ne zaman kadro verildi? 2022 Ücretli öğretmenlere kadro mu verilecek? Hangi ücretli öğretmenler kadroya geçecek? soruları MEB'de uzun yıllar ücretli öğretmenlik yapanlar tarafından sorulmaya başlandı. 2018 yılında uygulamaya geçen ücretli öğretmenlere kadro düzenlemesi ile binlerce ek ders karşılığı görev alan öğretmenler kadroya geçmişti. 2022 yılında da ücretli öğretmenlere kadro verileceği iddiası gazeteci Engin Pınarbaşlı'dan geldi. İşte detaylar...

2022-2023 Eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala öğretmenler okullarda yerini almaya hazırlanıyor. MEB bünyesinde ücretli öğretmen olarak görev almak isteyenler de ücretli öğretmenlik başvurularını yaptı ve görev alacakları okullar belli oldu. Geçtiğimiz senelerde ücretli öğretmenlere MEB kadrosu açılmıştı. Bu yıl da ortaya atılan bir iddia ücretli öğretmenleri heyecanlandırdı. Ücretli öğretmenlere ne zaman kadro verildi? 2022 Ücretli öğretmenlere kadro mu verilecek? Hangi ücretli öğretmenler kadroya geçecek? soruları binlerce ücretli öğretmen tarafndan sorulmaya başlandı.

Ücretli öğretmenlere ne zaman kadro verildi?

2018 yılında 5 bin ücretli öğretmene MEB'de kadro tahsis edilmişti. KPSS puan şartı olmaksızın sözlü sınava alınabilmesi için yapılan düzenlemeden binlerce ücretli öğretmen yararlanmıştı. 2022 yılında da ücretli öğretmenlerin kadroya alınması beklentisi devam ediyor. Ancak ücretli öğretmenlere kadro konusunda hükümetin henüz çalışması bulunmuyor.

2022 Ücretli öğretmenlere kadro mu verilecek?

Engin Pınarbaşlı 2022 yılında ücretli öğretmen ve sözleşmeli öğretmenlere kadro verileceğini iddia etti. İddi bir anda yayıldı. Binlerce ücretli öğretmen açıklamanın detaylarına ulaşmaya çalıştı. Pınarbaşlı sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Bir Müjde Daha Kadro Bekleyen ÜCRETLİ ve Sözleşmeli Öğretmenlerimize KADRO İhtisası [email protected] Ücretli Öğretmenlerimizin Yararlanacağı Kadro İçin Girişimlerde Bulundu. Hayırlı Olsun TÜRKİYE" dedi.

Ücretli öğretmen maaşına zam!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ücretli öğretemenlere özel bir parantez açtı. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: Bir müjde de ücretli çalışan öğretmenlerimize ve usta öğreticilerimize vermek istiyorum. Her 5 ders için ilave bir saat ek ders ödemesi yapacağız. Haftada 30 saat derse giren öğretmenin alacağı ücret 3 bin 400 TL'den 5 bin 740 liraya yükselmektedir. 40 saat üzerinden alacakları ücret de 7 bin 400 liraya çıkmaktadır." dedi.