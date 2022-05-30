Taşeron kadro 2022 | Taşeron işçilere kadro verilecek mi? 4D- Karayolları işçileri kadroya geçecek mi? KİT taşeron kadro ne zaman? 3600 ek gösterge ve EYT konusunda ilerlemeler sağlanırken taşeron olarak çalışan binlerce kişi de kadroya geçirilip geçirilmeyeceklerini merakla bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada kadroya alınmayan taşeron işçilerin sorununu çözeceklerini duyurmuştu. Peki 2022 yılında taşeron çalışanlarına (Karayolları-4D) kadroya geçecek mi?

Taşeron kadro 2022 | Taşeron işçilere kadro verilecek mi? 4D- Karayolları işçileri kadroya geçecek mi? KİT taşeron kadro ne zaman? 3600 ek gösterge ve EYT konusunda ilerlemeler sağlanırken taşeron olarak çalışan binlerce kişi de kadroya geçirilip geçirilmeyeceklerini merakla bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada kadroya alınmayan taşeron işçilerin sorununu çözeceklerini duyurmuştu. Peki 2022 yılında taşeron çalışanlarına (Karayolları-4D) kadroya geçecek mi?

Kamu kurum ve kuruluşlarında taşeron statütüsünde çalışan binlerce taşeron işçi kadroya geçecekleri günün hayalini kuruyor. 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile taşeron işçilerin kamuda sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmelerinin yolu açıldı. 2017'de çıkartılan 696 sayılı KHK ile yüz binlerce çalışan kadroya geçmişti. Taşeron işçilerinin kadro sorununa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yaptığı açıklamalar binlerce işçiyi heyecanlandırdı.

Taşeron kadro 2022

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge ile ilgili olarak haftaya toplantılara başlayacaklarını ve sürprizleri olacağını bildirdi. Bilgin, kadroya alınmayan taşeron işçilerin sorununu da 2022 yılında çözeceklerini söyledi. Açıklamada "Çok küçük bir grup var. Türk-İş'in de bu konuda talepleri var. Bunun için bir kanun değişikliği gerekiyor. Örneğin bir işletme var diyelim havaalanında özel işletme almış. Onun işçileri var. Bir de KİT'ler var. Onlara bir çözüm yolu bulmak istiyoruz. Çalışıyoruz. 2022'de inşallah çözeceğiz." denilmişti.

Taşeron işçilere kadro verilecek mi?

Taşeron işçilerinin kadroya geçilmesine ilişkin gelen açıklamalar binlerce işçiyi sevindirdi. CHP Milletvekili Gürer'in kamuda istihdam edilen taşeron işçilerin kadroya geçişlerine ilişkin soru önergesini yanıtlayan Çalışma Bakanı Vedat Bilgin şunları söyledi “2021-2022 yıllarını kapsayan ‘Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü'nde yer alan ‘696 Sayılı KHK Kapsamı Dışında Bırakılan Kamu Taşeron İşçilerinin Daimi Kadroya Geçirilmesi' maddesi uyarınca 696 sayılı KHK kapsamı dışında bırakılan alt işveren işçilerinin (taşeron) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında istihdam edilmesi ile ilgili çalışmalara devam edilmektedir.”

KİT taşeron kadro ne zaman?

4D'li olarak kamuda işçi statüsünde çalışan yaklaşık 700 bin işçinin 4C ve 4B kadrosuna geçileceği iddiası ortalıkta dolaşırken Bakan Vedat Bilgin'den herkesin merak ettiği bu iddia ya yönelik açıklama geldi. Çalışma şartları ve aldıkları ücretten dolayı sık sık gündeme gelen 4D işçilerini sevindirecek haber geldi. Bakan Bilgin'in açıklamasına göre 4D'li kamu işçilerinin memuriyete geçmesi için çalışmalar yapıldığı bildirildi.

Taşerona kadro ne zaman verilcek?

Taşeron çalışanların kadroya geçiş işlemlerinin ne zaman sonuçlanacağı yada hangi şarları taşıyanların kadroya geçeceğine dair henüz net bir bilgi bulunmuyor. Çalışmalar devam ediyor ancak karoya geçiş sürecnin ne zaman sonuçlanacağına dair net bir tarih bulunmuyor.

KİT taşeron işçiler kadroya alınacak mı?

Türk-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay taşeron işçilerin bir an önce kadroya alınması gerektirğini söyledi. Kamu İktisadı Teşebbüslerinde 70 binin üzerinde taşeron işçi olduğunu hatırlatan Atalay konunun incelenmesini talep etti. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, sorunun çözümü için hükümet ile görüşmeler sürdürdüklerini belirtti. Kamu kurum ve kuruluşları ile KİT'lerde asıl işi yapan 70 bin işçinin büyük bir ayrımcılığa uğradığını ifade eden Atalay, “Karayollarında, tarımda, demiryollarında, enerji de bilgi işlemlerde, çağrı merkezlerinde ve daha birçok alanda 70 bin civarında asıl işi yapan çalışan halen taşeron olarak çalışıyor. Kadro düzenlemesinin üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen halen daha bir adım atılmadı.” dedi.

Taşeron nedir?

Taşeron veya tali işveren, alt ısmarlanan, alt işveren, alt işletici gibi isimler ile de anılan, birçok durumda bir işin veya işin bir kısmını gerçekleştirmek ya da işverenin sözleşmesindeki tüm yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla anlaşma imzalayarak üstlenen diğer yüklenicidir.[

Bir taşeron genellikle, genel bir projenin parçasında belirli bir görevi yerine getirmek amacıyla genel yüklenici (veya ana yüklenici ya da ana müteahhit) tarafından kiralanan kişidir ve ücretleri genel yüklenici tarafından projeye sağlanan hizmet karşılığında ödenir. Bir taşeronun yaptığı iş için en yaygın kullanım alanı yapı işleri ve genellikle inşaat mühendisliği iken, günümüzde taşeronlar için iş fırsatları çok daha geniş bir alana yayılmıştır. Örneğin, bilişim teknolojileri ve diğer bilişim sektörlerinde de günümüzde taşeronlar faaliyet göstermektedir.

Taşeron kiralama, genel olarak projenin maliyetlerini ve diğer risklerini azaltmak amacıyla genel yüklenici tarafından tercih edilmektedir. Böylece genel müteahhit veya genel yüklenici kendisi tarafından da yapılabilecek bir işte aynı veya daha iyi hizmet alarak, riskini düşük düzeyde tutabilir. Bu sistem doğrultusunda, taşeronlarda belirli konularda uzmanlaşma fırsatını yakalamış olurlar. Ayrıca bu yolla ucuz işçilik ve rekabet ortamı da yaratılmış olur. Ancak bu sınıflandırma, işçilerin sendika haklarının azalmasına ve toplu pazarlık hakkının kullanılamaz duruma gelmesine neden olmuştur.