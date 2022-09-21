2022-2023 Öğretmen kırtasiye parası yattı mı? Bugün kırtasiye parası yatar mı? Kırtasiye parası (eğitime hazırlık ödeneği) ne zaman yatacak? 2022-2023 eğitim öğretim yılı tüm kademelerde başladı. Okullardaki yerlerini alan öğretmenler de öğrencileri ile buluşmanın mutluluğunu yaşıyor. Her yeni eğitim öğretim yılının başında öğretmenlerin kırtasiye giderlerini karşılayabilmek için hesaplarına kırtasiye parası yatmaktadır. 2022-2023 eğitim öğretim yılında kırtasiye parasının ne zaman yatacağı öğretmenler tarafından merak ediliyor.

2022-2023 Öğretmen kırtasiye parası yattı mı? Bugün kırtasiye parası yatar mı? Kırtasiye parası (eğitime hazırlık ödeneği) ne zaman yatacak? 2022-2023 eğitim öğretim yılı tüm kademelerde başladı. Okullardaki yerlerini alan öğretmenler de öğrencileri ile buluşmanın mutluluğunu yaşıyor. Her yeni eğitim öğretim yılının başında öğretmenlerin kırtasiye giderlerini karşılayabilmek için hesaplarına kırtasiye parası yatmaktadır. 2022-2023 eğitim öğretim yılında kırtasiye parasının ne zaman yatacağı öğretmenler tarafından merak ediliyor.

Temmuz ayında maaşlarına yüzde 42 oranında zam alan öğretmenler 2022-2023 eğitim öğretim yılında kırtasiye parasına zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyordu. Artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle öğretmenlerin kırtasiye giderleri de katlanarak arttı. Geçen seneye göre bu sene kırtasiye ürünlerinin fiyatlarında büyük bir artış söz konusu. 2022-2023 eğitim öğretim yılına başlayan ve okul için kırtasiye alışverişi yapmak zorunda kalan öğretmenler devlet tarafından kendilerine verilen kırtasiye parasının hesaplara yatmasını bekliyor.

2022-2023 Öğretmen kırtasiye parası yattı mı?

Öğretmenlerin kırtasiye giderlerini karşılaması beklenen Eğitim Ödeneği (kırtasiye yardımı) henüz hesaplara yatmadı. Geçtiğimiz sene kırtasiye yardımı bazı 21 Eylül'de öğretmenlerin hesaplarına yatmıştı. Öğretmen kırtasiye parasının (eğitime hazırlık ödeneği) bir kaç gün içinde öğretmenlere yatırılması bekleniyor.

Kırtasiye parası (eğitime hazırlık ödeneği) ne zaman yatacak?

2021-2022 eğitim öğreitm yılında pek çok öğretmene kırtasiye yardını 21 Eylül'de yatmıştı. Eylül ayının sonlarına doğru gelindiğimiz şu günlerde kırtasiye parasının yatması dört gözle bekleniyor. 2022-2023 eğitime hazırlık ödeneğinin önümüzdeki bir kaç gün içinde yada en geç 1 hafta içinde öğretmenlerin hesaplarına geçmesi muhtemel görünüyor.

Bugün kırtasiye parası yatar mı?

12 Eylül 2022 tarihinden itibaren ödenmesi beklenen kırtasiye yardımlarına dair henüz bir duyuru yapılmadı. Bakanlıktan il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme'nin 'Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme' bölümüne göre, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin; 2022'de 1325 TL, 2023'te 1400 TL olarak ödeneceği bildirildi. Yazıda, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda yer alan; öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce başlayanlara yüzde 75'i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara yüzde 50'si oranında yapılacağı ifadesi hatırlatıldı.

Öğretmen kırtasiye parası nedir?

Öğretmenlerin toplu sözleşme ile almaya hak kazandıkları kırtasiye parası, öğretmenlerin okulları için harcadıkları kırtasiye giderlerinin karşılanması amacıyla öğretmenlere verilir. Kırtasiye parası miktarı toplu sözleşme ile belirlenir.

Kırtasiye parası kimlere verilir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara ödenir.