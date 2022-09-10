2022-2023 kırtasiye parası yattı mı? Eğitim Ödeneği (kırtasiye yardımı) yattı mı? 12 Eylül-16 Eylül kırtasiye parası ne zaman yatacak? MEB bünyesinde görevli 1.2 milyon öğretmen yeni eğitim öğretim yılına başladı. Seminerlerin ardından 12 Eylül'de öğrencileri ile buluşacak olan öğretmenlerde yeni yılın tatlı telaşı başladı. Kırtasiye masrafını en aza indirmek için devlet tarafından verilen kırtasiye parasının ne zaman yatacağı da merakla bekleniyor. MEB'den gelen kırtasiye parası (Eğitim Ödeneği) ile ilgili açıklama sonrası Kırtasiye parası 12 Eylül'de mi yatacak sorusu sorulmaya başlandı?

2022-2023 kırtasiye parası yattı mı? Eğitim Ödeneği (kırtasiye yardımı) yattı mı? 12 Eylül-16 Eylül kırtasiye parası ne zaman yatacak? MEB bünyesinde görevli 1.2 milyon öğretmen yeni eğitim öğretim yılına başladı. Seminerlerin ardından 12 Eylül'de öğrencileri ile buluşacak olan öğretmenlerde yeni yılın tatlı telaşı başladı. Kırtasiye masrafını en aza indirmek için devlet tarafından verilen kırtasiye parasının ne zaman yatacağı da merakla bekleniyor. MEB'den gelen kırtasiye parası (Eğitim Ödeneği) ile ilgili açıklama sonrası Kırtasiye parası 12 Eylül'de mi yatacak sorusu sorulmaya başlandı?

Milyonlarca öğrenci ve öğretmenin yaz tatili bitti. Yeni bir eğitim öğretim yılının başlamasına sadece günler kaldı. 12 Eylül'de tüm Türkiye'de dersler başlayacak. Öğretmenler öğrencileri ile buluşacak ve eğitim yılı resmen başlamış olacak. Artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle öğretmenler geçtiğimiz yıl oldukça zorlandı. Maaşlarına yüzde 42 oranında zam alan öğretmenler merakla kırtasiye parasının yatacağı günü beklemeye başladı.

2022-2023 kırtasiye parası yattı mı?

Yeni eğitim öğretim yılında öğretmenler kırtasiye parası (eğitim ödeneği) yatmasını dört gözle bekliyor. Kırtasiye malzemesi almayı düşünen öğretmenler fiyatların artmasıyla giderlerinin bir kısmının devlet ödeneği tarafından karşılanması için kırtasiye yardımlarının ne zaman yatacağını araştırıyor. 2022-2023 kırtasiye parası henüz hesaplara yatmadı. İlerleyen günlerde öğretmen kırtasiye parasının hesaplara yatması bekleniyor.

12 Eylül-16 Eylül kırtasiye parası ne zaman yatacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), öğretmenlerin 2022 öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren ödeneceği bildirildi. Bakanlıktan il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme'nin 'Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme' bölümüne göre, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin; 2022'de 1325 TL, 2023'te 1400 TL olarak ödeneceği bildirildi. Yazıda, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda yer alan; öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce başlayanlara yüzde 75'i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara yüzde 50'si oranında yapılacağı ifadesi hatırlatıldı.

Eğitim Ödeneği (kırtasiye yardımı) yattı mı?

2022-2023 yılında devlet tarafından verilen Eğitim Ödeneği (kırtasiye yardımı) ile öğretmenlerin kırtasiye giderlerinin bir kısmının karşılanması hedefleniyor. Kırtasiye yardımları şu anda henüz yatmadı. Kırtasiye parasının Eylül ayının ortalarına doğru öğretmen hesaplarına yatması bekleniyor.

Öğretmen kırtasiye parsı nedir?

Kırtasiye parası (eğitim, öğretime hazırlık ödeneği) öğretmenlere her yeni eğitim öğretim yılının başında verilen bir ödemedir. Kırtasiye parası ile öğretmenlerin kırtasiye harcamalarına destek olunması hedefleniyor.

Kırtasiye parası kimlere verilir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara ödenir

12 Eylül'de kırtasiye parası yatacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere, 12 Eylül'den itibaren öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecek. Milli Eğitim Bakanlığının illere gönderdiği yazıda, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin bu yıl 1325 lira olarak belirlendiği, ödemenin 12 Eylül'den itibaren yapılacağı bildirildi.