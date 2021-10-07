Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği ek tercih sonuçları 1 Ekim'de ÖSYM'nin sitesinden açıklandı. Sonuçlara göre bir bölüme yerleşen adayların üniversite kayıt süreci başlamıştı. Üniversite kayıtlarını henüz daha yaptıramamış olan adaylar 2021 YKS ek tercih üniversite kayıtları bitti mi? Ek tercih mazeretli (hasta, raporlu) üniversite kayıtları ne zaman? YKS ek yerleştirme üniversite kayıtları nasıl yapılır? sorularına yanıt arıyor. YKS ek tercih kılavuzunda üniversite elektronik kayıt ve normal kayıt tarihleri belirtildi.

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği ek tercih sonuçları 1 Ekim'de ÖSYM'nin sitesinden açıklandı. Sonuçlara göre bir bölüme yerleşen adayların üniversite kayıt süreci başlamıştı. Üniversite kayıtlarını henüz daha yaptıramamış olan adaylar 2021 YKS ek tercih üniversite kayıtları bitti mi? Ek tercih mazeretli (hasta, raporlu) üniversite kayıtları ne zaman? YKS ek yerleştirme üniversite kayıtları nasıl yapılır? sorularına yanıt arıyor. YKS ek tercih kılavuzunda üniversite elektronik kayıt ve normal kayıt tarihleri belirtildi.

YKS ek tecih süreci sonuçların açıklanmasıyla yerini üniversite kayıt sürecine bıraktı. Üniversite kazanan öğrenciler kayıtlar için üniversitelerin yolunu tuttu. Bir yükseköüretim programına yerleşemeyen adaylar ise 2. ek tercihlerin başlamasını bekliyor. 1. ek tercihlerde üniversiteye yerleşme hakkı kazanan ancak henüz kayıtlarını yapmayan adaylar 2021 YKS ek tercih üniversite kayıtları bitti mi? YKS ek yerleştirme üniversite kayıtları nasıl yapılır? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 2021 YKS ek tercih üniversite kayıt tarihleri ve YKS ek tercih üniversite kayıt son tarihleri...

2021 YKS ek tercih üniversite kayıtları bitti mi?

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 04-07 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 04-05 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılabilecektir.

YKS ek yerleştirme üniversite kayıtları nasıl yapılır?

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

Ek tercih mazeretli (hasta, raporlu) üniversite kayıtları ne zaman?

Ek tercih ile üniversite kazanan ancak hasta ve raporu olan adaylar kayıt tarihleri geçmeden üniversiteleri ile doğrudan iletişime geçmeleri en sağlıklısı olacaktır.

YKS ek tercih kayıtları için istenen belgeler

YKS ek tercih üniversite kaydını yapacak olan adaylardan şu belgeler isteniyor;

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.