Emekli maaşına haciz gelir mi? Borçlu emeklinin aylığına haciz gelir mi? Milyonlarca emekli hayat pahalılığının arttığı şu günlerde geçim savaşı veriyor. Faturalarını ve kredi borçlarını ödeyemez durumda olan emekliler emekli maaşlarına haciz gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Yargıtay emekli maaşlarına haciz konmasına yönelik çok kritik emsal bir karar verdi. Yargıtay emekli maaşlarına borcundan dolayı bloke konulmayacağına karar verdi.

Emekli maaşına haciz gelir mi? Borçlu emeklinin aylığına haciz gelir mi? Milyonlarca emekli hayat pahalılığının arttığı şu günlerde geçim savaşı veriyor. Faturalarını ve kredi borçlarını ödeyemez durumda olan emekliler emekli maaşlarına haciz gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Yargıtay emekli maaşlarına haciz konmasına yönelik çok kritik emsal bir karar verdi. Yargıtay emekli maaşlarına borcundan dolayı bloke konulmayacağına karar verdi.

İzmir'de Y.M adlı emekli bir vatandaş bankadan çektiği kredinin taksitlerini ödemekte zorlandı. Bunun üzerine banka mekli vatandaşın emekli maaşına bloke koydu. Aynı bankadan aldığı emekli maaşından takas ve virman suretiyle tahsilat yapılmasına da muvafakat verdi. Emekli Y.M. durumu mahkemeye taşıdı. Mahkemeden emeklileri sevindiren karar çıktı.

Emekli maaşına haciz gelir mi?

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre, İzmir 2. Tüketici Mahkemesi, 28 Ağustos 2014'de davacı emekliyi haklı buldu. Mahkeme, tüketicinin emekli maaşına bloke konularak, borcu için takas ve mahsup yapılamayacağına ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 93. maddesi uyarınca da emekli maaşının haczedilemeyeceği gerekçeleriyle davayı kabul etti. Ardından temyizde mahkeme kararı bozuldu. Kararı veren İzmir 2. Tüketici Mahkemesi ilk kararında direnince, bu dosya YHGK'na taşındı. Kurul, bu tartışmalı dosyada ilk görüşmede karara varamadı. İkinci görüşmede tüketici mahkemesinin emekli maaşlarına bloke koyulamayacağı şeklindeki direnme kararı hukuka uygun görülerek, oy çokluğu ile onandı.

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