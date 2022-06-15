2021 TYT puanı bu sene (2022) kullanılır mı? TYT puanı 2022'de geçerli mi? 200 puan üstü TYT puanı 2022'de YKS sınavında kullanılır mı? TYT puanı kaç yıl geçerli? soruları YKS sınavına girecek olan öğrenciler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Geçtiğimiz aylar YKS sınavı ile ilgili bazı kural değişikliklerine gidildi. Öncelikle YKS'de baraj uygulaması kalktı ve TYT sınav süresi uzatıldı. TYT puanının 2 yıl geçerli olduğu yönündeki kural da değişti. Peki 2021 TYT sınavına girenlerin sonucu 2022'de geçerli mi?

2021 TYT puanı bu sene (2022) kullanılır mı? TYT puanı 2022'de geçerli mi? 200 puan üstü TYT puanı 2022'de YKS sınavında kullanılır mı? TYT puanı kaç yıl geçerli? soruları YKS sınavına girecek olan öğrenciler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Geçtiğimiz aylar YKS sınavı ile ilgili bazı kural değişikliklerine gidildi. Öncelikle YKS'de baraj uygulaması kalktı ve TYT sınav süresi uzatıldı. TYT puanının 2 yıl geçerli olduğu yönündeki kural da değişti. Peki 2021 TYT sınavına girenlerin sonucu 2022'de geçerli mi?

Üniversite sınavlarında baraj uygulamasının kaldırılması talebi uzun süredir dile getiriliyordu. Beklenen gelişme oldu ve YKS'de baraj uygulamasına son verildi. Bununla birlikte bazı önemli kurallarda da değişikliğe gidildi. Bilindiği üzere TYT'den 200 puandan yüskek alanların puanı 2 yıl geçerli oluyordu. Bu kuralda da değişiklik yaşandı. 2022 yılında YKS sınavına girecek olan adaylar TYT puanlarının bu sene geçerli olup olamayacağını merak ediyor.

2021 TYT puanı bu sene (2022) kullanılır mı?

2021-TYT'de alınan 200 ve üzeri puanlar 2022-YKS'de dönüştürülerek kullanılabilecek. Diğer yandan 2022 YKS'den itibaren alınan TYT 200 ve üzeri puanlar bir sonraki yıl kullanılamayacak.

200 puan üstü TYT puanı 2022'de YKS sınavında kullanılır mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün TYT puanlarında yaşanan değişikliklere dair açıklamalarda bulundu. TYT'de 200 ve üzeri puan kullanılması uygulamasının bu yıldan sonra sonlanacağını bildiren Aygün, "2021-YKS'de sınava giren adaylardan TYT puanı 200 ve üzeri olan ve bu puanı kullanmak isteyen adaylar, 2022-YKS'de bu puanlarını son kez kullanabileceklerdir. Bu yıldan sonra bu uygulama geçerli olmayacaktır." dedi.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) geçerlilik süresi 2 yıldı

Daha önceki uygulamada Temel Yeterlilik Testi (TYT) 200 üstü puanının geçerlilik süresi 2 yıldı. Yeni düzenleme ile bu süre revize edildi.

2022 YKS'ye kaç kişi girdi?

Aygün YKS'ye başvurularla ilgili sayıyı da açıkladı. Aygün açıklamasında şunları söyledi: "YKS'nin 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 234 bin 409 aday katılacak. Sınav, 10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulanacak. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 2 milyon 56 bin 512 aday katılacak. Sınav, 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulanacak. AYT'de ise 317 bin 765 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'de ise 168 bin 430 aday sınava girecek. Sınav 882 binada, 7 bin 618 salonda uygulanacak. Sınavın son oturumunda ise 30 bin 418 kişi görev alacak."