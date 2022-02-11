TYT sorusu arttı mı? 2022 TYT ve AYT soru sayısı değişti mi? TYT sınav soru sayısı arttı mı?
TYT sorusu arttı mı? 2022 TYT ve AYT soru sayısı değişti mi? TYT sınav soru sayısı arttı mı? sorusu pek çok kişi tarafından soruluyor. 2022 yılında milyonlarca aday YKS sınavında ter dökecek. YKS sınavına girmeye hazırlanan adayları sevindirecek bir gelişme yaşandı. ÖSYM üniversite tercihi için baraj uygulamasını kaldırdı. Ayrıca TYT sınav süresi de değişti. Sınava girecek olan adaylar TYT sınav sayısının artıp artmadığını merak ediyor. Peki TYT sınav soru sayısı arttı mı?
2022-02-11 21:58:40
TYT sorusu arttı mı? 2022 TYT ve AYT soru sayısı değişti mi? TYT sınav soru sayısı arttı mı? sorusu pek çok kişi tarafından soruluyor. 2022 yılında milyonlarca aday YKS sınavında ter dökecek. YKS sınavına girmeye hazırlanan adayları sevindirecek bir gelişme yaşandı. ÖSYM üniversite tercihi için baraj uygulamasını kaldırdı. Ayrıca TYT sınav süresi de değişti. Sınava girecek olan adaylar TYT sınav sayısının artıp artmadığını merak ediyor. Peki TYT sınav soru sayısı arttı mı?
2022 yılında YKS'ye milyonlarca kişi katılacak. İstedikleri üniversiteyi kazanmanın hayalini kuran adayları sevindirecek gelişmeyi ÖSYM duyurdu. ÖSYM yaptığı açıklamada baraj uygulamasına son verildiğini duyurdu.
TYT sorusu arttı mı?
Temel Yeterlilik Testinine (TYT) girecek olan milyonlarca kişi sınav soru sayısının değişip değişmediğini merak ediyor. TYT soru sayısı değişmedi. Aynı şekilde kalacak.
2022 TYT ve AYT soru sayısı değişti mi?
TYT'nin süresini az olduğu sıanva giren adaylar tarafından belirtiliyordu. ÖSYM'den bu konuyla ilgili bir çalışma geldi. ÖSYM TYT'de 135 dakika olan sınav süresinin uzatıldığını duyurdu. Sınav 30 dakika artırılarak 165 dakikaya çıkarıldı.
TYT nedir?
AYT'den önce girilmesi gereken TYT sınavı da bir çok öğrencinin korkulu rüyası. YKS'nin ilk aşaması olarak tanımlanan TYT'de adaylara lise 1 ve 2. sınıf dersleri ve konularından sorular sorulmaktadır. TYT'yi geçen adaylar AYT sınavına girmeye hak kazanıyor. TYT YKS'nin birinci oturumudur.
TYT konuları neler?
TYT'ye giren öğrenciler lise müfredatından ve lisede görmüş oldukları derslerden sorumludur. İşte 2022 TYT konuları;
TYT Matematik Konuları
Sayılar
Sayı Basamakları
Bölme ve Bölünebilme
OBEB-OKEK
Rasyonel Sayılar
Basit Eşitsizlikler
Mutlak Değer
Üslü Sayılar
Köklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma
Oran Orantı
Denklem Çözme
Problemler
Kümeler-Kartezyen Çarpım
Fonskiyonlar
Permütasyon
Kombinasyon
Binom
Olasılık
İstatistik
2.Dereceden Denklemler
Karmaşık Sayılar
Polinomlar
TYT Türkçe Konuları
Sözcük Anlamı
Söz Yorumu
Deyim ve Atasözü
Cümle Anlamı
Cümle Yorumu
Paragrafta Anlatım Teknikleri
Paragrafta Konu-Ana Düşünce
Paragrafta Yapı
Paragrafta Yardımcı Düşünce
Ses Bilgisi
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Sözcüğün Yapısı
Sözcük Türleri
Fiiller
Sözcük Grupları
Cümlenin Ögeleri
Cümle Türleri
Anlatım Bozukluğu
TYT Geometri Konuları
Doğruda ve Üçgende Açılar
Dik ve Özel Üçgenler
Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
Üçgende Alanlar
Üçgende Açıortay Bağıntıları
Üçgende Kenarortay Bağıntıları
Üçgende Eşlik ve Benzerlik
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
Çokgenler
Dörtgenler
Yamuk
Paralelkenar
Eşkenar Dörtgen – Deltoid
Dikdörtgen
Çemberde Açılar
Çemberde Uzunluk
Daire
Prizmalar
Piramitler
Küre
Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği
Doğrunun Analitiği
Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller
TYT Fizik Konuları
Fizik Bilimine Giriş
Madde ve Özellikleri
Hareket ve Kuvvet
Enerji
Isı ve Sıcaklık
Elektrostatik
Elektrik ve Manyetizma
Basınç ve Kaldırma Kuvveti
Dalgalar
Optik
TYT Kimya Konuları
Kimya Bilimi
Atom ve Periyodik Sistem
Modern Atom Teorisi
Kimyasal Türler Arası Tepkimeler
Mol Kavramı
Kimyasal Hesaplamalar
Asit, Baz ve Tuz
Maddenin Halleri
Karışımlar
Endüstride ve Canlılarda Enerji
Kimya Her Yerde
TYT Biyoloji Konuları
Biyoloji Bilimi
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşenler
Hücrenin Yapısı ve İşlevi
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırması
Hücre bölünmesi ve üreme
Kalıtım
Modern Genetik Uygulamaları
Ekosistem Ekolojisi
Dünyamız
Kominite ve Popülasyon Ekolojisi
TYT Tarih Konuları
Tarih Bilimi
Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
İlk Türk Devletleri
İslam Tarihi ve Uygarlığı
Türk-İslam Devletleri
Türkiye Tarihi
Beylikten Devlete (1300-1453)
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)
Arayış Yılları (17. Yüzyıl)
Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
Dünya Savaşı – Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi
Kurtuluş Savaşında Cepheler
Türk İnkılabı
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
Türk Dış Politikası
TYT Coğrafya Konuları
Doğa ve İnsan
Dünya'nın Şekil ve Hareketleri
Coğrafi Konum
Harita Bilgisi
Atmosfer ve İklim
Sıcaklık
Basınç ve Rüzgarlar
Nemlilik ve Yağış
İklim Tipleri ve Bitki Örtüsü
Türkiye'nin İklimi
Yerin Şekillenmesi
İç Kuvvetler
Dış Kuvvetler
Su Kaynakları
Topraklar
Bitkiler
Nüfus
Göç
Yerleşmeler
Bölgeler ve Ülkeler
Doğal Afetler
TYT Felsefe Konuları
Felsefe'nin Konusu
Bilgi Felsefesi
Varlık Felsefesi
Ahlak Felsefesi
Sanat Felsefesi
Din Felsefesi
Siyaset Felsefesi
Bilim Felsefesi
TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları
Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılması ve Kavranması
İnsan ve Din
İslam ve İbadetler
İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler
Muhammed'in Hayatı, Örnekliği ve Onu Anlama.
İslam ve Bilim, Estetik, Barış
Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri
2022 YKS sınavı ne zaman?
2022 yılında yapılacak YKS sınavı 18 Haziran 20 Haziran tarihleri arasında olacak. YKS sonuçları da 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. İşte YKS oturumları tarihleri;
2022-YKS 1. Oturum (TYT) 18 Haziran 2022
2022-YKS 2. Oturum (AYT) 19 Haziran 2022
2022-YKS 3. Oturum (YDT) 19 Haziran 2022 .
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