TYT sorusu arttı mı? 2022 TYT ve AYT soru sayısı değişti mi? TYT sınav soru sayısı arttı mı? sorusu pek çok kişi tarafından soruluyor. 2022 yılında milyonlarca aday YKS sınavında ter dökecek. YKS sınavına girmeye hazırlanan adayları sevindirecek bir gelişme yaşandı. ÖSYM üniversite tercihi için baraj uygulamasını kaldırdı. Ayrıca TYT sınav süresi de değişti. Sınava girecek olan adaylar TYT sınav sayısının artıp artmadığını merak ediyor. Peki TYT sınav soru sayısı arttı mı?

TYT sorusu arttı mı? 2022 TYT ve AYT soru sayısı değişti mi? TYT sınav soru sayısı arttı mı? sorusu pek çok kişi tarafından soruluyor. 2022 yılında milyonlarca aday YKS sınavında ter dökecek. YKS sınavına girmeye hazırlanan adayları sevindirecek bir gelişme yaşandı. ÖSYM üniversite tercihi için baraj uygulamasını kaldırdı. Ayrıca TYT sınav süresi de değişti. Sınava girecek olan adaylar TYT sınav sayısının artıp artmadığını merak ediyor. Peki TYT sınav soru sayısı arttı mı?

2022 yılında YKS'ye milyonlarca kişi katılacak. İstedikleri üniversiteyi kazanmanın hayalini kuran adayları sevindirecek gelişmeyi ÖSYM duyurdu. ÖSYM yaptığı açıklamada baraj uygulamasına son verildiğini duyurdu.

TYT sorusu arttı mı?

Temel Yeterlilik Testinine (TYT) girecek olan milyonlarca kişi sınav soru sayısının değişip değişmediğini merak ediyor. TYT soru sayısı değişmedi. Aynı şekilde kalacak.

2022 TYT ve AYT soru sayısı değişti mi?

TYT'nin süresini az olduğu sıanva giren adaylar tarafından belirtiliyordu. ÖSYM'den bu konuyla ilgili bir çalışma geldi. ÖSYM TYT'de 135 dakika olan sınav süresinin uzatıldığını duyurdu. Sınav 30 dakika artırılarak 165 dakikaya çıkarıldı.

TYT nedir?

AYT'den önce girilmesi gereken TYT sınavı da bir çok öğrencinin korkulu rüyası. YKS'nin ilk aşaması olarak tanımlanan TYT'de adaylara lise 1 ve 2. sınıf dersleri ve konularından sorular sorulmaktadır. TYT'yi geçen adaylar AYT sınavına girmeye hak kazanıyor. TYT YKS'nin birinci oturumudur.

TYT konuları neler?

TYT'ye giren öğrenciler lise müfredatından ve lisede görmüş oldukları derslerden sorumludur. İşte 2022 TYT konuları;

TYT Matematik Konuları

Sayılar

Sayı Basamakları

Bölme ve Bölünebilme

OBEB-OKEK

Rasyonel Sayılar

Basit Eşitsizlikler

Mutlak Değer

Üslü Sayılar

Köklü Sayılar

Çarpanlara Ayırma

Oran Orantı

Denklem Çözme

Problemler

Kümeler-Kartezyen Çarpım

Fonskiyonlar

Permütasyon

Kombinasyon

Binom

Olasılık

İstatistik

2.Dereceden Denklemler

Karmaşık Sayılar

Polinomlar

TYT Türkçe Konuları

Sözcük Anlamı

Söz Yorumu

Deyim ve Atasözü

Cümle Anlamı

Cümle Yorumu

Paragrafta Anlatım Teknikleri

Paragrafta Konu-Ana Düşünce

Paragrafta Yapı

Paragrafta Yardımcı Düşünce

Ses Bilgisi

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Sözcüğün Yapısı

Sözcük Türleri

Fiiller

Sözcük Grupları

Cümlenin Ögeleri

Cümle Türleri

Anlatım Bozukluğu

TYT Geometri Konuları

Doğruda ve Üçgende Açılar

Dik ve Özel Üçgenler

Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar

İkizkenar ve Eşkenar Üçgen

Üçgende Alanlar

Üçgende Açıortay Bağıntıları

Üçgende Kenarortay Bağıntıları

Üçgende Eşlik ve Benzerlik

Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları

Çokgenler

Dörtgenler

Yamuk

Paralelkenar

Eşkenar Dörtgen – Deltoid

Dikdörtgen

Çemberde Açılar

Çemberde Uzunluk

Daire

Prizmalar

Piramitler

Küre

Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği

Doğrunun Analitiği

Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller

TYT Fizik Konuları

Fizik Bilimine Giriş

Madde ve Özellikleri

Hareket ve Kuvvet

Enerji

Isı ve Sıcaklık

Elektrostatik

Elektrik ve Manyetizma

Basınç ve Kaldırma Kuvveti

Dalgalar

Optik

TYT Kimya Konuları

Kimya Bilimi

Atom ve Periyodik Sistem

Modern Atom Teorisi

Kimyasal Türler Arası Tepkimeler

Mol Kavramı

Kimyasal Hesaplamalar

Asit, Baz ve Tuz

Maddenin Halleri

Karışımlar

Endüstride ve Canlılarda Enerji

Kimya Her Yerde

TYT Biyoloji Konuları

Biyoloji Bilimi

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşenler

Hücrenin Yapısı ve İşlevi

Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırması

Hücre bölünmesi ve üreme

Kalıtım

Modern Genetik Uygulamaları

Ekosistem Ekolojisi

Dünyamız

Kominite ve Popülasyon Ekolojisi

TYT Tarih Konuları

Tarih Bilimi

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar

İlk Türk Devletleri

İslam Tarihi ve Uygarlığı

Türk-İslam Devletleri

Türkiye Tarihi

Beylikten Devlete (1300-1453)

Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)

Arayış Yılları (17. Yüzyıl)

Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)

En Uzun Yüzyıl (1800-1922)

Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti

Dünya Savaşı – Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi

Kurtuluş Savaşında Cepheler

Türk İnkılabı

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Türk Dış Politikası

TYT Coğrafya Konuları

Doğa ve İnsan

Dünya'nın Şekil ve Hareketleri

Coğrafi Konum

Harita Bilgisi

Atmosfer ve İklim

Sıcaklık

Basınç ve Rüzgarlar

Nemlilik ve Yağış

İklim Tipleri ve Bitki Örtüsü

Türkiye'nin İklimi

Yerin Şekillenmesi

İç Kuvvetler

Dış Kuvvetler

Su Kaynakları

Topraklar

Bitkiler

Nüfus

Göç

Yerleşmeler

Bölgeler ve Ülkeler

Doğal Afetler

TYT Felsefe Konuları

Felsefe'nin Konusu

Bilgi Felsefesi

Varlık Felsefesi

Ahlak Felsefesi

Sanat Felsefesi

Din Felsefesi

Siyaset Felsefesi

Bilim Felsefesi

TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılması ve Kavranması

İnsan ve Din

İslam ve İbadetler

İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler

Muhammed'in Hayatı, Örnekliği ve Onu Anlama.

İslam ve Bilim, Estetik, Barış

Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri

2022 YKS sınavı ne zaman?

2022 yılında yapılacak YKS sınavı 18 Haziran 20 Haziran tarihleri arasında olacak. YKS sonuçları da 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. İşte YKS oturumları tarihleri;

2022-YKS 1. Oturum (TYT) 18 Haziran 2022

2022-YKS 2. Oturum (AYT) 19 Haziran 2022

2022-YKS 3. Oturum (YDT) 19 Haziran 2022 .