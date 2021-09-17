2021 KYK yurt kayıtları ne zaman başlayacak? KYK yurt kaydı son gün ne zaman?

KYK yurt kaydı son gün ne zaman? KYK yurt ücreti geri alınır mı, nasıl alınır? KYK yurt başvuruları 6 Eylül'de başladı ve 12 Eylül'de sona ermişti. Üniversite yerleştirme sonuçlarının da açıklanmasından sonra KYK yurt sonuçlarının açıklanmasını da dört gözle bekleniyordu. KYK yurt sonuçları 16 Eylül sabahı açıklandı. KYK yurtlarında kalmaya hak kazanan adaylar KYK yurt kayıtlarının ne zaman başlayacağını ve kayıt için son günün ne zaman olduğunu merak ediyor. İşte 2021 KYK yurt kayıt tarihleri...

KYK yurt kaydı son gün ne zaman? KYK yurt ücreti geri alınır mı, nasıl alınır? KYK yurt başvuruları 6 Eylül'de başladı ve 12 Eylül'de sona ermişti. Üniversite yerleştirme sonuçlarının da açıklanmasından sonra KYK yurt sonuçlarının açıklanmasını da dört gözle bekleniyordu. KYK yurt sonuçları 16 Eylül sabahı açıklandı. KYK yurtlarında kalmaya hak kazanan adaylar KYK yurt kayıtlarının ne zaman başlayacağını ve kayıt için son günün ne zaman olduğunu merak ediyor. İşte 2021 KYK yurt kayıt tarihleri...

KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanması ile binlerce öğrenci rahat bir nefes aldı. Barınma problemini artık düşünmeyecek olan öğrenciler eüniversitelerine rahat bir şekilde gidebilecek. KYK yurt sonuçlarında KYK yurdunda kalmaya hak kazanan öğrenciler KYK yurt kayıtlarının ne zaman başlayacağını, KYK yurt kaydında son günün ne zaman olacağını araştırıyor.

2021 KYK yurt kayıtları ne zaman başlayacak?

KYK yurduna yerleşmeye hak kazanan öğrenciler yurt kayıt işlemlerini 19 Eylül'e kadar tamamlamak zorunda. Yurt kayıt işlemleri e-devlet üzerinden yapılıyor. Adaylar KYK yurt odalarında kalacaklarına dair taahhütnameyi e-devlet üzerinden 19 Eylül Pazar günü saat 22.45'e kadar kabul etmeleri gerekiyor.

KYK yurt kaydı son gün ne zaman?

KYK yurdu kazanan öğrenciler öncelikle e-devlet üzerinden ön kayıt yaptırmaları gerekiyor. Bu işlemi de 19 Eylül Pazar günü saat 22.45'e kadar tamamlamaları gerekiyor.

KYK yurt kaydı nasıl yapılır?

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrenciler ilk kayıt ücreti ödemeleri gerekiyor. Bu ücreti anlaşmalı bankalar üzerinden yada internet üzerinden yatırabilirsiniz. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet “Yurt Kayıt İşlemleri” bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.

İlk kayıt ücretinin süresi içerisinde ödenmesi durumunda ilgili yurt müdürlüğüne başvurarak taahhütname onayının yapılması gerekmektedir.

İlk yerleştirme sonrası yurtlara yerleştirilen öğrencilerin öğrenim gördükleri öğretim kurumunun akademik takvimine göre yurtta barınmaya başlamaları esastır. Öğrenciler belirtilen tarihte yurtta kalamayacak ise yurt müdürlüğü ile iletişime geçip izin almalıdır. Yedek listeden yurda yerleşen öğrenciler ise ilk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yurtta barınmaya hemen başlamalıdır; yurtta kalamayacakların ise yurt müdürlüğünden izin almaları gerekmektedir.

KYK yurt ücretleri ne zaman ödenir?

İlk kayıt ücreti ödendikten sonra içinde bulunulan ayın yurt ücreti takip eden ayın onuncu günü saat 23.59'a ödenmelidir.

KYK yurdunda kalma şartları nelerdir?

a) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.

b) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması.

c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olmaması.

ç) Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin öğrenim gördükleri ülke kanunlarına göre taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hakkında altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması.

d) Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yükseköğrenim öğrencilerine hizmet veren yurtlarından çıkarma cezası veya yükseköğretim kurumlarından altı aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması.

e) Uluslararası öğrencinin, öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından almış olduğu ikamet izni belgesi ile pasaportunun onaylı suretini ibraz etmiş olması.

f) Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması.

g) Kamu personeli olmaması.

ğ) Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması.

h) Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz beş yaşını doldurmamış olması.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.