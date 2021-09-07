KYK yurtları kaç kişilik? KYK yurtlarında internet, televizyon var mı? KYK odaları kaç kişilik?

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından kısa bir süre sonra KYK yurt başvuruları başladı. Kovid-19 salgını nedeniyle üniversiteler uzun aradan sonra yüz yüze eğitime başlayacak. Koronavirüs pandemisi nedeniyle yurtlarda kaç kişini kaldığı araştırılmaya başlandı. Yurt başvurusunda bulunanlar KYK yurtları kaç kişilik sorusunu internetten araştırmaya başladı. KYK odalarında kalan kişi sayısı yurt tiplerine ve ücretlerine göre değişebiliyor. Peki KYK odaları kaç kişilik? KYK yurtlarında internet, televizyon var mı?

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından kısa bir süre sonra KYK yurt başvuruları başladı. Kovid-19 salgını nedeniyle üniversiteler uzun aradan sonra yüz yüze eğitime başlayacak. Koronavirüs pandemisi nedeniyle yurtlarda kaç kişini kaldığı araştırılmaya başlandı. Yurt başvurusunda bulunanlar KYK yurtları kaç kişilik sorusunu internetten araştırmaya başladı. KYK odalarında kalan kişi sayısı yurt tiplerine ve ücretlerine göre değişebiliyor. Peki KYK odaları kaç kişilik? KYK yurtlarında internet, televizyon var mı?

2021-2022 eğitim öğretim dönemi için KYK yurtlarına başvurular başladı. Yüz yüze eğitimlerin başlamasından sonra üniversite eğitim için şehir dışına gidecek olan öğrenciler yüksek kiralar nedeniyle barınma ihtiyaçlarını yurtlar vasıtası ile çözmek istiyor. KYK yurtları da 700 binden fazla öğrenciye ev sahipliği yapıyor. KYK yurduna başvurmak isteyenler özellikle koronavirüs pandemisinin yaşandığı şu günlerde odalarda kaç kişinin olduğunu merak ediyor. Peki KYK odaları kaç kişilik? KYK yurtlarında kaç kişilik odalar var? KYK yurtlarında internet, televizyon var mı? KYK yurtları 2 kişilik mi?

KYK odaları kaç kişilik?

KYK yurt odalarında kalan öğrencilerin sayısı değişkenlik göstermektedir. Yurt tiplerine göre odada kalan öğrenci sayısı da değişir. Standart bir KYK yurdunda 4 ile 6 kişi arasında öğrenci kalabilmektedir. Bu yurtlarda tuvalet ve banyolar koridorda bulunur ve ortak kullanım alanıdır. Örgün öğretim ve ikinci öğretim öğrencilerinin de aynı yurt odasında kalması bazen çeşitli olumsuzlukları da berabaerinde getirebiliyor. Yurt başvurusu yaparken odalarda kaç kişinin olduğunu beilmeden başvuru yapmak öğrencilerin en büyük dez avanajlarından bir tanesi.

Yarı özel KYK yurtlarında odalar kaç kişilik?

Yarı özel KYK Yurtları diye adlandırlan bazı yurtlarda ise 2 ile 4 kişi arasında öğrenci kalabilir. Bu odalarda tuvalet ve banyolar oda içindedir. Odalarda kendi çalışma masası ve komodini bulunur.

KYK yurtlarında internet, televizyon var mı?

KYK yurt odalarında televizyon bulunmaz. Televizyon yurt kantinlerinde bulunur. KYK yurtlarında internet bulunur. İnternete giriş için kimlik numaranız ve belirlediğiniz şifreyi kullanabilirsiniz. KYK yurtlarının neredeyse her köşesinde Wi-Fi interneti sinyali güçlüdür.

2021 KYK yurt ücretleri ne kadar?

KYK yurtları ekonomik olması nedeniyle bir çok kişi tarafından tercih ediliyor. Yüz yüze eğitimlerin yeniden başlamasıyla kiralık ev fiyatalrının uçuşa geçtiği şu günlerde öğrenciler KYK yurtlarına oldukça fazla ilgi gösteriyor. Hem ekonomik hem de güvenli olan KYK yurtlarına yüz binlerce kişinin başvurması bekleniyor. KYK yurt ücretleri yurt tipine göre değişiyor. İşte 2021 KYK yurt ücretleri...

KYK yurtları aylık ne kadar?

2021 KYK yurt Ücretleri - Depozito (Giriş) Ücreti

1. Tip: 230 TL - 314 TL

2. Tip: 250 TL - 342 TL

3.Tip: 290 TL - 396 TL

4.Tip: 325 TL - 444 TL

5.Tip: 360 TL - 492 TL

6. Tip: 390 TL - 533 TL

Kıbrıs KYK: 500 TL - 683 TL

KYK yurtlarında yemek var mı?

KYK yurduna kayıt olmaya hak kazanan öğrencilere haftanın 7 günü günde iki öğün yemek verilir. Öğrencilere sunulan fiş miktarı ile öğrenciler kahvaltı ve öüğle yemeğini yiyebilir. Sabahları 4,5 TL'lik fiş ve akşam yemeğinin de ise 8,5 TL fiş verilir. Belirtilen ücretin dışında ekstra bir ürün almak isteyenler farkı ödemeleri gerekiyor.

KYK nedir?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı, 22 Ağustos 1961 tarihinde kurulan ve yüksek öğrenim gören ve maddi olanaklardan yoksun öğrencilerin maddi yönden desteklenmesi amaçlayan tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tâbi özel bütçeli ve sosyal amaçlı hizmet veren bir kamu kurumudur.

Kurum, 1961 Anayasası'nın 50'nci maddesinde “Devlet maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin, en yüksek öğrenim derecelerine kadar çıkmalarını sağlamak amacıyla burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar” hükmünden sonra anayasa ile devlete ait olduğu bildirilen bu görevlerin yerine getirilmesi için 22 Ağustos 1961 tarihinde yürürlüğe giren 351 sayılı Kanun ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu kurulmuştur. Kurum, başlangıçta Millî Eğitim Bakanlığı'nın denetiminde iken, bu denetim 6 Şubat 1970 günlü Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi gereğince Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredilmiş, daha sonra 13 Aralık 1983 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 179 sayılı KHK'nin 52/b maddesi ile Millî Eğitim Bakanlığı'nın bağlı kuruluşu, 4 Mayıs 2009 tarih ve 27218 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı'nın onayı ile Başbakanlığa bağlı kuruluş haline getirilmiş, 10 Aralık 2010 tarih ve 27781 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6082 sayılı Kanun ile Başbakanlığa bağlanmıştır. 8 Temmuz 2011 tarihli ve 27988 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi gereğince de Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlanmıştır

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