KYK yurt kaydı nasıl yapılır? KYK yurt ücreti hangi bankaya yatırılır? KYK yurt sonuçlarının açıklanmasından sonra yurtlara yerleşmeye hak kazanan adaylarda kayıt telaşı başladı. KYK yurtlarında kalacak olan öğrenciler öncelikle ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücretinin nasıl ve nereye ödeneceğini merak eden adaylar KYK yurt ücreti hangi bankaya yatırılır? KYK yurt ücreti internetten ödenir mi? sorularına yanıt arıyor. İşte 2021 KYK yurt kayıt işlemlerine dair detaylar...

KYK yurt kaydı nasıl yapılır? KYK yurt ücreti hangi bankaya yatırılır? KYK yurt sonuçlarının açıklanmasından sonra yurtlara yerleşmeye hak kazanan adaylarda kayıt telaşı başladı. KYK yurtlarında kalacak olan öğrenciler öncelikle ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücretinin nasıl ve nereye ödeneceğini merak eden adaylar KYK yurt ücreti hangi bankaya yatırılır? KYK yurt ücreti internetten ödenir mi? sorularına yanıt arıyor. İşte 2021 KYK yurt kayıt işlemlerine dair detaylar...

KYK yurdu çıkan öğrenciler bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleyeceklerini araştırıyor. Öncelikli olarak KYK yurduna kayıtlarını tamamlamak isteyen öüğrenciler bunu nasıl yapacaklarını araştırıyor. Barınma ihtiyacına çözüm bularak üniverisite eğitimlerine rahat bir şekilde başlamak isteyen öğrenciler KYK yurt kaydı nasıl yapılır? KYK yurt ücreti hangi bankaya yatırılır? sorularını soruyor.

KYK yurt kaydı nasıl yapılır?

KYK yurt kaydını yapmak isteyenler aşağıdaki adımları izlemelidir. İşte 2021 KYK yurt kaydı nasıl yapılır sorusunun yanıtı;

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrenciler ilk kayıt ücretini ödemeleri grekiyor. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM'lerinde veya Kredi/Yurt e-Ödeme ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir. İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet “Yurt Kayıt İşlemleri” bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.

İlk kayıt ücretinin süresi içerisinde ödenmesi durumunda ilgili yurt müdürlüğüne başvurarak taahhütname onayının yapılması gerekmektedir.

KYK yurt ücretleri ne zaman yatırılır?

İlk kayıt ücreti ödendikten sonra içinde bulunulan ayın yurt ücreti takip eden ayın onuncu günü saat 23.59'a ödenmelidir.

KYK ücreti nasıl yatırılır?

ATM'den KYK yurt ücreti ödemesi için Ödeme İşlemleri – Yurtkur Ödemeleri – KYK yurt tahsilatları – Aylık yurt ödemeleri – Yurt ücreti ödemeleri aşamaları takip edilerek ödeme işlemi gerçekleştirilir. Yurt ücretleri Ziraat Bankası mobil uygulamasından ya da ATM'den yatırılabildiği gibi Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden de yatırılabilmektedir. Ödeme ekranı için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

KYK ücretini ödemeyence ne olur?

Aylık yurt ücretini ödemeyen öğrenciler hakkında hangi işlemler uygulanmaktadır?

Yurt Hizmetleri Yönetmeliğinin 12 nci maddesine göre yurt ücretini ödemeyenler hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) İçinde bulunulan ayın yurt ücretini ödemesi için öğrenciye takip eden ayın onu saat 23.59'a kadar süre verilir. Ayın onunun resmi tatil gününe denk gelmesi halinde süre ilk iş günü saat 23.59'a kadar uzatılır. Bu sürenin sonunda ücretini ödemeyen öğrencinin kayıtlı kaldığı günlerin ücreti güvence bedelinden mahsup edilerek yurttan kaydı silinir. Kayıt silme gününün resmi tatil gününe denk gelmesi halinde kayıt silme işlemi, takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir ve onuncu gün ile kayıt silme günü arasındaki resmi tatile denk gelen günlerin ücreti tahsil edilmez.

b) Yangın, sel ve deprem gibi tabii afetler, kaza veya hastalık, ikinci dereceye kadar akrabalarının vefatı ve diğer zorunlu haller sebebiyle yurt ücretlerini zamanında yatıramayan veya verilen sürede güvence bedelini tamamlayamayanların, hastalık durumunda rapor bitim tarihinden itibaren on iş günü, diğer durumlarda takip eden ayın on beşinci gününe kadar durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla, ödenmesi gereken yurt ücreti veya güvence bedeli tahsil edilerek barındırılmalarına devam edilir. Hastalık raporlarının; Sağlık Bakanlığına bağlı resmi sağlık kurumları, aile hekimliği veya Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi gerekir. Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin getirecekleri hastalık raporlarının bulundukları ülkenin resmi sağlık kurumları ya da resmi mercilerince tanınan özel sağlık kuruluşları tarafından düzenlenmiş olması gerekir.

KYK yurtlarında kimler ücretsiz kalır?

Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,

Gazi ve gazi çocukları,

Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,

Devlet koruması altında olanlar,

Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.