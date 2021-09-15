2021 KYK yurt ücretleri ne kadar? 2021 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı ve binlerce öğrenci üniversitelere kayıtlara başladı. Kaydını yaptıran öğrenciler barınma ihtiyaçlarını gidermek için KYK yurtlarına başvuruda bulundu. Hem ekonomik hem de güvenli olan KYK yurtlarına başvuran öğrenciler başvuru sonuçlarının açıklanmasını merakla bekleniyor. 2021 KYK yurtlarının ücretleri de belli oldu. İşte çeşitli oda tiplerine göre KYK yurt ücretleri...

2021 KYK yurt ücretleri ne kadar? 2021 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı ve binlerce öğrenci üniversitelere kayıtlara başladı. Kaydını yaptıran öğrenciler barınma ihtiyaçlarını gidermek için KYK yurtlarına başvuruda bulundu. Hem ekonomik hem de güvenli olan KYK yurtlarına başvuran öğrenciler başvuru sonuçlarının açıklanmasını merakla bekleniyor. 2021 KYK yurtlarının ücretleri de belli oldu. İşte çeşitli oda tiplerine göre KYK yurt ücretleri...

Milyonlarca üniversite öğrencisi yüz yüze eğitimlerin başlamasıyla 2021-2022 eğitim öğretim döneminde okullarda yerlerini alacak. Eğitimlerine yeniden yüz yüze başlauacak olan öğrenciler için barınma ihtiyacı en temel ihtiyaç olarak ortaya çıktı. Uzun süre eğitimlerine uzaktan devam eden üniversite öürencileri kirada oldukları evlerden boşa kira ödememek için çıkmak zorunda kalmıştı. Yeniden yüz yüze eğitimlerin başlamasıyla öğrenciler kalacak yer telaşına düştü. Durum böyle olunca bu sene KYK yurtlarına ilgi de bir hayli fazla oldu. KYK yurtlarının eknomik olması nedeniyle de KYK yurtları tercih ediliyor. Peki 2021 KYK yurt ücretleri ne kadar? 2021 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı?

2021 KYK yurt ücretleri ne kadar?

KYK yurt ücretleri bir çok kiralık evden ve özel yurt ücretlerinden çok daha düşük. Bu arada KYK yurtlarında yemek de verildiği düşünülürse öğrenciler için oldukça ekonomik ve güvenilir yer olarak dikkat çekiyor. KYK yurt başvurusunda bulunankar KYK üceretleri ne kadar sorusunu soruyor. Kiralık ev fiyatalrının uçuşa geçtiği şu günlerde öğrenciler için hem ekonomik hem de güvenli olan KYK yurtlarına yüz binlerce kişinin başvurması bekleniyor. KYK yurt ücretleri yurt tipine göre değişiyor. İşte 2021 KYK yurt ücretleri.

KYK yurtları aylık ne kadar?

2021 KYK yurt Ücretleri - Depozito (Giriş) Ücreti

1. Tip: 230 TL - 314 TL

2. Tip: 250 TL - 342 TL

3.Tip: 290 TL - 396 TL

4.Tip: 325 TL - 444 TL

5.Tip: 360 TL - 492 TL

6. Tip: 390 TL - 533 TL

2021 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı?

Binlerce kişi KYK yurt başvurularını 12 Eylül'e kadar tamamladı. Yurt başvurularının sona ermesinden sonra öğrenciler üniversite için gidecekleri şehirde nerede kalacağına karar vermek için KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? KYK yurt başvuru sonuçlarının 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

2021 KYK yurt başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

Yapılan başvuru sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ile e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

KYK yurtlarında yemek var mı?

KYK yurduna kayıt olmaya hak kazanan öğrencilere haftanın 7 günü günde iki öğün yemek verilir. Öğrencilere sunulan fiş miktarı ile öğrenciler kahvaltı ve öüğle yemeğini yiyebilir. Sabahları 4,5 TL'lik fiş ve akşam yemeğinin de ise 8,5 TL fiş verilir. Belirtilen ücretin dışında ekstra bir ürün almak isteyenler farkı ödemeleri gerekiyor.

KYK yurtlarında internet var mı?

KYK yurtlarında internet hizmeti veriliyor. İnternete giriş için kimlik numaranız ve belirlediğiniz şifreyi kullanabilirsiniz. KYK yurtlarının neredeyse her köşesinde Wi-Fi interneti sinyali güçlüdür.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.