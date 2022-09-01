20 bin sözleşmeli öğretmen branş dağılımı? Öğretmen atama branş dağılımı | Hangi bölüm ve branştan kaç atama yapıldı? soruları binlerce öğretmen adayı tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. 2022-2023 eğitim öğretim yılında göreve başlayacak olan 20 bin sözleşmeli öğretmen atamaları 1 Eylül'de yapıldı. Atama töreninde konuşan Erdoğan 20 bin öğretmenin de atanmasıyla toplam öğretmen sayısının yaklaşık 1 milyon 10 bine çıkacağını bildirdi.

20 bin sözleşmeli öğretmen branş dağılımı? Öğretmen atama branş dağılımı | Hangi bölüm ve branştan kaç atama yapıldı? soruları binlerce öğretmen adayı tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. 2022-2023 eğitim öğretim yılında göreve başlayacak olan 20 bin sözleşmeli öğretmen atamaları 1 Eylül'de yapıldı. Atama töreninde konuşan Erdoğan 20 bin öğretmenin de atanmasıyla toplam öğretmen sayısının yaklaşık 1 milyon 10 bine çıkacağını bildirdi.

2022 yılında atama takvimi duyurulan 20 bin sözleşmeli öğretmen atamalarında sona gelindi. Sözleşmeli öğretmenlik atamalarında tercih başvuruları, 27 Ağustos - 31 Ağustos tarihleri arasında tamamlanmıştı. Tercihlerini yapan öğretmenler atama sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyordu. 1 Eylül'de öğretmen atamalarına dair kura çekilişi töreni düzenlendi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Eğitim alanında ülkemizin ilerlemesine ket vuran engelleri tek tek kaldırarak, son 20 yılda çok büyük bir dönüşüme imza attık." dedi. 1 Eylül'de 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kura sonuçları belli olurken atamaların hangi branşta ne kadar yapıldığı da araştırılmaya başlandı.

20 bin sözleşmeli öğretmen branş dağılımı?

Sözleşmeli öğertmen 20 bin branş dağılımı pek çok öğretmen ve öğretmen adayları tarafından araştırılmaya başlandı. 2022-2023 eğitim öğretim yılında görev alacak olan 20 bin sözleşmeli öğretmen atama süreci tamamlandı. İşte 20 bin öğretmen bölüme göre atama, kontenjan ve branş dağılımı;

Erdoğan'dan atama töreninde açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini kolaylaştırma, sosyal ve mali haklarını güçlendirme konularında önemli iyileştirmelere gittiklerini anımsatarak, "Bizden önce iktidarlar yıllarca Öğretmenlik Meslek Kanunu üzerinden siyaset yaptı. Hemen hemen tüm Milli Eğitim Şuralarında tavsiye olarak ifade edildiği halde öğretmenlerimizin bu meşru talepleri maalesef yerine getirilmedi." diye konuştu.

Kaç öğretmen uzman öğretmen ve başöğretmen sınavından muaf?

Erdoğan, öğretmenliği, uzman ve başöğretmen unvanlarıyla kariyer mesleği haline getirerek, öğretmenlere ilave mali haklar sağladıklarını, uzman ve başöğretmen şartları taşıyanların yüzde 95'ini oluşturan toplam 614 bin 445 öğretmenin bunun için başvuru yaptığını bildirdi.

Bu öğretmenlerin hemen hepsinin kendilerine yeni ufuklar, yeni bilgiler kazandırdığına inandığı seminer programlarını başarıyla tamamladığını aktaran Erdoğan, yüksek lisans ve doktora yapmış 90 bine yakın öğretmenin sınavdan muaf olduğunu anımsattı.