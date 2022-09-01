20 bin atama branş dağılımı 2022 | Hangi bölümden kaç kişi atandı? 20 bin sözleşmeli öğretmen atama kadro, kontenjan ve branş dağılımı? 2022-2023 eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala binlerce öğretmen adayının merakla beklediği atama sonuçları açıklandı. 20 bin sözleşmeli öğretmen atamalarına ilişkin kura tören 1 Eylül'de yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törende atamalar için düğmeye basıldı. Atama bekleyen öğretmen adayları 20 bin öğretmen ataması kadro ve branş dağılımın nasıl olduğunu merak edip araştırmaya başladı.

20 bin atama branş dağılımı 2022 | Hangi bölümden kaç kişi atandı? 20 bin sözleşmeli öğretmen atama kadro, kontenjan ve branş dağılımı? 2022-2023 eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala binlerce öğretmen adayının merakla beklediği atama sonuçları açıklandı. 20 bin sözleşmeli öğretmen atamalarına ilişkin kura tören 1 Eylül'de yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törende atamalar için düğmeye basıldı. Atama bekleyen öğretmen adayları 20 bin öğretmen ataması kadro ve branş dağılımın nasıl olduğunu merak edip araştırmaya başladı.

On binlerce öğretmen adayının atanmak için sabırsızlandığı yeni dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 bin öğretmen ataması için müjdeyi vermişti. Erdoğan açıklamasında 20 bin öğretmen ataması için sürecin başladığını duyurmuştu. Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada " "Öğretmen adaylarımız için de bir müjdemiz var: Bu yıl için söz verdiğimiz 20 bin yeni öğretmen atamasıyla ilgili süreç, önümüzdeki günlerde Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılacaktır. Böylece, hükûmetlerimiz tarafından atanan öğretmen sayısı, 730 binden 750 bine çıkacaktır. Bir başka ifadeyle, ülkemizdeki mevcut 1,2 milyon öğretmenin üçte ikisi bizim dönemlerimizde atanmış oluyor. Yeni atama sürecinin öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi. Bu açıklamanın ardından 20 bn öğretemen atamalarında sona gelindi. 1 Eylül'de ise kuralar çekilerek adayların atamaları yapıldı.

20 bin atama branş dağılımı 2022

20 bin sözleşmeli öğretmen atamalarına ilişkin tecih başvuruları 27 Ağustos - 31 Ağustos tarihleri arasında tamamlanmıştı. Adaylar merakla atama sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. Atama sonuçları 1 Eylül'de yapılan kura töreni ile başladı. Atanamayan ve atama bekleyen öğretmen adayları da 20 bin öğretmen ataması branş dağılımının nasıl olduğunu araştrımaya başladı. İşte 2022 20 bin öğretmen atası kadro ve branş dağılımı;

20 bin sözleşmeli öğretmen atama kadro, kontenjan ve branş dağılımı?

Öğretmen atamalarına dair MEB Bakanı Özer'den flaş açıklama geldi. Özer atamalarda en çok brnşın hangi bölüm için ayrıldığı sorusuna yanıt verdi. Özer, bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk beş branşı sırasıyla 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1.218 kontenjanla din kültürü ve ahlâk bilgisi ve 1.004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği olacağını açıkladı.