20 bin öğretmen ataması saat kaçta? 20 bin sözleşmeli öğretmen atama kurası ne zaman çekilecek? Öğretmen atama sonuçlar saat kaçta açıklanacak? Öğretmen olarak atanmanın hayalini kuran on binlerce kişinin merakla beklediği an geldi. Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları 27 Ağustos - 31 Ağustos tarihleri arasında tamamlanmıştı. Öğretmenlerin atama kuraları ise 1 Eylül'de yapılacak. Atanmayı bekleyen on binlerce aday 1 Eylül atama kura sonuçlarının saat kaçta açıklanacağını araştırmaya başladı.

20 bin öğretmen ataması saat kaçta? 20 bin sözleşmeli öğretmen atama kurası ne zaman çekilecek? Öğretmen atama sonuçlar saat kaçta açıklanacak? Öğretmen olarak atanmanın hayalini kuran on binlerce kişinin merakla beklediği an geldi. Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları 27 Ağustos - 31 Ağustos tarihleri arasında tamamlanmıştı. Öğretmenlerin atama kuraları ise 1 Eylül'de yapılacak. Atanmayı bekleyen on binlerce aday 1 Eylül atama kura sonuçlarının saat kaçta açıklanacağını araştırmaya başladı.

2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala MEB 20 bin öğretmen atamasını bugün tamamlayacak. 1 Eylül'de yapılacak olan atama kuraları on binlerce öğretmen tarafından merakla bekleniyor. Hatırlanacağı üzere 20 bin sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları, 27 Ağustos - 31 Ağustos tarihleri arasında tamamlanmıştı. Başvuruların ardından sabırsızlıkla atama tarihini bekleyen öğretmen adaylarının beklediği gün geldi.

20 bin öğretmen ataması saat kaçta?

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması 1 Eylül'de yapılacak. Kure çekilişi yapılarak 20 bin adayın görev alacağı okullar belli olacak. Kura çekilişinni öğleden sonra yapılması bekleniyor. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 20 bin öğretmen ataması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek.

20 bin sözleşmeli öğretmen atama kurası ne zaman çekilecek?

20 bin sözleşmeli öğretmen atama süreci 1 Eylül'de tamamlanacak. 1 Eylül'de atması yapılan öğretmenler yeni görev yerlerinde 2022-2023 eğitim öğretim yılında iş başı yapacak.

Öğretmen atama sonuçlar saat kaçta açıklanacak?

On binlerce kişinin başvurduğu ve atanmanın hayalini kurduğu süreçte sona gelindi. Sözleşmeli 20 bin öğretmen atama sonuçları 1 Eylül'de belli olacak. Kura çekilşi saatinin ise ne zaman olduğu henüz bilinmiyor.

MEB 20 bin öğretmen atama sonuçları sorgula

20 bin atama isim listesi nereden öğrenilir?

20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları belli olduktan sonra sonuçlar sisteme yüklenecek. Sisteme sonuçların yüklenmesi biraz zaman alabiliyor. Öğretmen atama sonuçları e-Devlet sistemi üzerinden yayımlanacak.Adaylar atama sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.

Atamaların yarısı İstanbul'a yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğretmen atamalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özer "Atamaların yüzde 50'sini İstanbul'a yapacağız. İstanbul'u gerçekten merkeze aldık. İstanbul'un hem fiziki imkanlarını artırma hem de öğretmen ihtiyacı ile ilgili güçlü destek vermeye çalışıyoruz." dedi. .