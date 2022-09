20 bin öğretmen ataması saat kaçta? 20 bin sözleşmeli öğretmen atama kurası ne zaman çekilecek? Öğretmen atama sonuçlar saat kaçta açıklanacak?

20 bin öğretmen ataması saat kaçta? 20 bin sözleşmeli öğretmen atama kurası ne zaman çekilecek? Öğretmen atama sonuçlar saat kaçta açıklanacak? Öğretmen olarak atanmanın hayalini kuran on binlerce kişinin merakla beklediği an geldi. Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları 27 Ağustos - 31 Ağustos tarihleri arasında tamamlanmıştı. Öğretmenlerin atama kuraları ise 1 Eylül'de yapılacak. Atanmayı bekleyen on binlerce aday 1 Eylül atama kura sonuçlarının saat kaçta açıklanacağını araştırmaya başladı.