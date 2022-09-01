Tartışma yaratan iddia! 'Zelenski villasını Ruslara kiraladı'

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Londra'da yaşayan Rus bir çifte İtalya'daki villasını kiraladığı öne sürüldü.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin İtalya'da Forte dei Marmi'deki villası, Londra'da yaşayan birkaç Rus vatandaşına kiralandı.

İtalya'da "Il Tirreno"da yer alan habere göre, söz konusu iddia 15 Ağustos'tan beri konuşuluyor.

İtalyan basınında villasını Ruslara kiralayan Zelenski için, "Rus işgalinden sonra, Rus turistleri İtalya'da ağırlamamak ve yatlarını bloke etmek için güçlü bir çağrıda bulunan lider" ifadesi kullanıldı.

Villa için aylık kiralama bedelinin 50-70 bin avro arasında olduğu öne sürüldü.

Söz konusu kiralama işlemini yapan emlak şirketi ise konuya dair bir açıklamada bulunmayacağını dile getirdi.