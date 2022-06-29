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TIMETURK / GENEL / 20 bin öğretmen atama takvimi | 2022-20 bin öğretmen atama başvurusu ne zaman başlayacak? Atamalar ne zaman yapılacak?

20 bin öğretmen atama takvimi | 2022-20 bin öğretmen atama başvurusu ne zaman başlayacak? Atamalar ne zaman yapılacak?

20 bin öğretmen atama takvimi | 2022-20 bin öğretmen atama başvurusu ne zaman başlayacak? Atamalar ne zaman yapılacak? soruları atama bekleyen binlerce öğretmen adayı tarafından soruluyor. Öğretmen adaylarını sevindiren açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti. Erdoğan'ın 20 bin öğretmen ataması açıklamasından sonra atama takvimi MEB tarafından açıklandı. İşte MEB 2022-2023 eğitim öğretim yılı öğretmen atamaları, başvuru ve sonuç açıklama tarihi...

2 Saat Önce
2022-06-29 10:11:06
20 bin öğretmen atama takvimi | 2022-20 bin öğretmen atama başvurusu ne zaman başlayacak? Atamalar ne zaman yapılacak?

20 bin öğretmen atama takvimi | 2022-20 bin öğretmen atama başvurusu ne zaman başlayacak? Atamalar ne zaman yapılacak? soruları atama bekleyen binlerce öğretmen adayı tarafından soruluyor. Öğretmen adaylarını sevindiren açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti. Erdoğan'ın 20 bin öğretmen ataması açıklamasından sonra atama takvimi MEB tarafından açıklandı. İşte MEB 2022-2023 eğitim öğretim yılı öğretmen atamaları, başvuru ve sonuç açıklama tarihi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nda atama bekleyen öğretmen adaylarını sevindiren açıklamayı yapmıştı. Erdoğan açıklamasında "Öğretmen adaylarımız için de bir müjdemiz var: Bu yıl için söz verdiğimiz 20 bin yeni öğretmen atamasıyla ilgili süreç, önümüzdeki günlerde Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılacaktır. Böylece, hükûmetlerimiz tarafından atanan öğretmen sayısı, 730 binden 750 bine çıkacaktır." dedi. Bu açıklamanın ardından MEB de öğretmen atama takvimini duyurdu.

20 bin öğretmen atama takvimi

MEB son dakika olarak geçtiği duyuruda 2022-2023 eğitim öğretim yılı için yapılacak öğretmen atamalarına ilişkin takvimi açıkladı. Buna göre ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin 18-26 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacakü atama sonuçları ise 1 Eylül 2022'de açıklanacak.

20 bin öğretmen atama başvurusu ne zaman başlayacak?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılan açıklamaya göre öğretme atama takvimleri belli oldu. Buna göre adayların ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin 18-26 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınacak. 29 Temmuz'da adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilan edilecek.

Atamalar ne zaman yapılacak?

Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçları ise 16 Ağustos 2022'de açıklanacak.

17-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında sözlü sınav sonuçlarına itirazlar alınacak ve bu itirazlar, 22 Ağustos sonuçlandırılacak.

Atama tercihleri 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

Atama sonuçları ise 1 Eylül 2022'de açıklanacak.

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