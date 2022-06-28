Okul öncesi (ana okulu) öğretmeni atama sayısı 2022 | 20 bin artama okul öncesi öğretmeni kaç kişi atanacak? Okul öncesi mezunu kaç kişi atanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nda milyonları ilgilendiren çok önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan ayrıca atama bekleyen binlerce öğretmen adayının beklediği duyuruyu da yaptı. Erdoğan 20 bin öğretmen ataması için sürecin başladığını açıkladı. Atama bekleyen okul öncesi öğretmenleri de kendi branşlarında kaç kişinin atanacağını merak edip araştırmaya başladı.

Okul öncesi (ana okulu) öğretmeni atama sayısı 2022 | 20 bin artama okul öncesi öğretmeni kaç kişi atanacak? Okul öncesi mezunu kaç kişi atanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nda milyonları ilgilendiren çok önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan ayrıca atama bekleyen binlerce öğretmen adayının beklediği duyuruyu da yaptı. Erdoğan 20 bin öğretmen ataması için sürecin başladığını açıkladı. Atama bekleyen okul öncesi öğretmenleri de kendi branşlarında kaç kişinin atanacağını merak edip araştırmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27 Haziran'da yapılan Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçerek milyonlarca kişinin merakla beklediği gelişmelere değindi. Erdoğan memur ve emekli maaş zamlarından asgari ücret zamlarına kadar önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan ayrıca atama bekleyen öğretmenlerin beklediği gelişmeyi duyurdu. Erdoğan açıklamasında 20 bin öğretmen ataması için sürecin başladığını açıkladı.

Okul öncesi (ana okulu) öğretmeni atama sayısı 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Öğretmen adaylarımız için de bir müjdemiz var. Bu yıl için söz verdiğimiz 20 bin yeni öğretmen ataması ile ilgili süreç önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılacaktır. Böylece hükümetlerimiz tarafından atanan öğretmen sayısı 730 binden 750 bine çıkacaktır. Bir başka ifadeye ülkemizdeki mevcut 1,2 milyon öğretmenin üçte ikisi bizim dönemlerimizde atanmış oluyor. Yeni atama sürecinin öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi. Anaokulu öğretmeni atama sayısına dair henüz net bir sayı belli değil ancak atamanın çok önemli bir kısmının okul öncesi bölümü mezunlarına ayrılacağı tahmin ediliyor.

20 bin artama okul öncesi öğretmeni kaç kişi atanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen ataması için süreci başlattı. Öğretmen atamalarının yarısı İstanbul'a yapılacak. Atamaların büyük bir kısmının okul öncesi alanında yapılacağı tahmin ediliyor. Zira okul öncesi alanında yeni derslikler ve okullar kurulmaya devam ediyor. Okul öncesi alanında öğretmen açığının bir an önce kapatılması gerekiyor.

20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

20 bin yeni öğretmen atamasının, 2022-2023 eğitim öğretim döneminin başında yani eylül ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor. Bakanlığın takvimine göre, yeni eğitim-öğretim dönemi 12 Eylül'de başlatılacak. Ataması yapılacak 20 bin yeni öğretmenin de yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte görevlerine başlaması planlanıyor. Bakanlık, 20 bin yeni öğretmen atamasına ilişkin takvimi yakında açıklayacak.

Yıl sonuna kadar 1000 anaokulu hedefi

Yeni eğitim öğretim yılında, yıl sonuna kadar da 1000 anaokulunun İstanbul'da hizmetine sunulması planlanıyor. İstanbul'da ayrıca okul yapımı için 115 arsa temin edildi, bunların yarısının ihalesi kısa sürede tamamlandı ve 4 bin 258 dersliğin yeni döneme yetiştirilmesi hedefleniyor.

MEB'in 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapmak için çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, Bakan Özer'in açıklamasına göre, 750 anaokulu ve 9 bine yakın ana sınıfı hizmete alındı.

Yapılan yeni okullarla birlikte 5 yaştaki okullaşma oranı yüzde 92'ye çıktı. Bu kapsamda atanacak öğretmenlerin branşının da ağırlık olarak okul öncesine verilmesi bekleniyor.