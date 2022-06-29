20 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? 2022-2023 atanan öğretmen göreve başlama tarihi ne zaman? Atama bekleyen binlerce öğretmen adayını sevindiren gelişmeyi geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı. Erdoğan öğretmen atamalarının yakın zamanda başlayacağını duyurmuştu. 20 bin öğretmen atama takvimi MEB tarafından duyuruldu. İşte öğretmenlerin atama başvuru tarihi ve sonuçlarının açıklanacağı tarih...

20 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? 2022-2023 atanan öğretmen göreve başlama tarihi ne zaman? Atama bekleyen binlerce öğretmen adayını sevindiren gelişmeyi geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı. Erdoğan öğretmen atamalarının yakın zamanda başlayacağını duyurmuştu. 20 bin öğretmen atama takvimi MEB tarafından duyuruldu. İşte öğretmenlerin atama başvuru tarihi ve sonuçlarının açıklanacağı tarih...

Binlerce kişi öğretmen olmanın hayalini kuruyor. Bu adımlarına yaklaşmak için öğretmen adayları atamaların yapılmasını bekliyordu. Beklenen duyuru MEB tarafından yapıldı.

MEB 20 bin öğretmen ataması ne zaman?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimine göre adayların ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin 18-26 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınacağını söyledi.



29 Temmuz'da adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilan edileceğini bildiren Özer, atama takvimine ilişkin şu bilgileri paylaştı:



"Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçları ise 16 Ağustos 2022'de açıklanacak.



17-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında sözlü sınav sonuçlarına itirazlar alınacak ve bu itirazlar, 22 Ağustos sonuçlandırılacak.



Atama tercihleri 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

20 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Atama sonuçları ise 1 Eylül 2022'de açıklanacak.

20 bin öğretmen atamasında 2021 KPSS puanı mı geöerli?

Bu takvime göre yapılacak atama işleminde 2021 KPSS puanı ile başvuru alınacak.