Öğretmen atama branş dağılımı 2022 | Öğretmen atamaları eylül ayında mı yapılacak?

Öğretmen atama branş dağılımı 2022 | Öğretmen atamalarına ilişkin yapılan açıklamalar, öğretmen adaylarını sevindirdi. Peki atama tarihleri netleşti mi, öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Öğretmen atamaları eylül ayında mı yapılacak? Öğretmen atama branş dağılım kılavuzu yayımlandı mı? İşte öğretmen atamasına ilişkin açıklamalar...

Öğretmen atamalarına ilişkin yapılan açıklamalar, öğretmen adaylarını sevindirdi. Peki atama tarihleri netleşti mi, öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Öğretmen atamaları eylül ayında mı yapılacak? Öğretmen atama branş dağılım kılavuzu yayımlandı mı? İşte öğretmen atamasına ilişkin açıklamalar...

Öğretmen atama branş dağılımı 2022

Öğretmen atamaları için Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklama yaptı. Özer açıklamasında eylül ayının ilk haftasını işaret etti. Fakaat branş dağılımı kılavuzuna ilişkin bir açıklama henüz gelmedi. Açıklamalar ve detaylar için haber sitemizi takipte kalın.

Öğretmen atamaları eylül ayında mı yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen atamalarının yüzde 50'sinin İstanbul'a yapılacağını söyledi.

Özer konuşmasında; "İnşallah 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk haftasında atamalar yapılacak şekilde süreci kamuoyuyla paylaşacağız. Atamaların yüzde 50'sini İstanbul'da yapacağız. Atayacağımız öğretmenler de branş olarak okul öncesi öğretmenlik alanına vereceğiz. Okul öncesi eğitim ciddi bir sıkıntısı vardı. Son 6 ay içerisinde 400 bin çocuğumuzu anasınıfıyla buluşturduk. İstanbul'a 1000 yeni anaokulu yapacağız, 2022 sonuna kadar bitireceğiz. Öğretmen ataması için Maliye Bakanlığı ile çalışmamızı tamamladık. Eylül'ün ilk haftası atama yapılacak şekilde süreci paylaşacağız" sözlerine de yer verdi.

Eylülde kaç öğretmen atanacak?

Atamalara ilişkin bir diğer merak edilen konu ise atamaların kaç kişi yapılacağı oldu. Detaylar henüz belli olmazken, Özer'den yeni açıklamalar bekleniyor.