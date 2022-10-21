20 bin öğretmen atama taban puanları 2022 | Matematik-İngilizce-Din Kültürü-Okul Öncesi-Sınıf öğretmenliği atama taban puanları ve kontenjanları? KPSS sınavına giren adaylar sonuçların açıklanmasıyla rahat bir nefes aldı. KPSS maratonunu geride kalmasıyla şimdi sırada atama telaşına geçildi. Kendi bölümlerinden kaç atama yapıldığı ve en düşük kaç puanla atama yapıldığı öğretmen adayları tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki 2022 KPSS Matematik öğretmeni, İngilizce öğretmeni, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği, Okul Öncesi ve Sınıf öğretmenliği kaç kişi atandı? Atama en düşük puanları ve atama sayısı kaç?

20 bin öğretmen atama taban puanları 2022 | Matematik-İngilizce-Din Kültürü-Okul Öncesi-Sınıf öğretmenliği atama taban puanları ve kontenjanları? KPSS sınavına giren adaylar sonuçların açıklanmasıyla rahat bir nefes aldı. KPSS maratonunu geride kalmasıyla şimdi sırada atama telaşına geçildi. Kendi bölümlerinden kaç atama yapıldığı ve en düşük kaç puanla atama yapıldığı öğretmen adayları tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki 2022 KPSS Matematik öğretmeni, İngilizce öğretmeni, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği, Okul Öncesi ve Sınıf öğretmenliği kaç kişi atandı? Atama en düşük puanları ve atama sayısı kaç?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılında 20 bin öğretmen ataması yapılacağını açıklamış ve bsaşvurular başlamıştı. Eylül ayında ise 20 bin öğretmenin ataması kura çekilişi ile yapıldı. Öğretmenler görev yerlerinde derslerine başlarken öğretmen olmanın hayalini kuranlar için KPSS maratonu da yeniden başlamış oldu. 2022 yılında KPSS sınavına giren öğretmen adayları 21 Ekim'de sınav sonuçlarının açıklanmasıyla kendi puanına göre atamanın yapılıp yapılmayacağını merak edip araştırmaya başladı. 2022 öğretmen atama taban puanlarına göre tercihlerini şekillendirmek isteyenler şimdiden araştırmaya başladı.

20 bin öğretmen atama taban puanları 2022

2022 yılında 20 bin öğretmen ataması gerçkleştirildi. Atamaların büyük bir kısmı İstanbul'a yapıldı. İşte 2022 yılı öğretmen atama taban puanları ve kontenjanlarına dair detaylar...

Alan Öncelik - Sözlü Sınav Taban Puanı- KpsTaban Puanı - Atama Sayısı

Almanca 1 - 75 - 74,75052 - 175

Coğrafya 1 - 80 - 79,68901 - 202

Din Kült. ve Ahl.Bil. 1 - 78 - 77,98958 - 1218

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 1 - 86 - 85,59341 - 10

Felsefe 1 - 84 - 84,05039 - 177

İlköğretim Matematik 1 - 76 - 75,58596 - 1004

İngilizce 1 - 74 - 74,43044 - 450

Matematik 1 - 77 - 76,55150 - 714

Müzik 1 - 66 - 66,46881 - 112

Okul Öncesi Öğrt 1 - 72 - 71,58064 - 7503

Sınıf Öğretmenliği 1 - 74 - 74,42048 - 2223

Sosyal Bilgiler 1 - 81 - 80,71794 - 351

Tarih 1 - 80 - 79,89934 - 345

Türk Dili ve Edebiyatı 1 - 82 - 81,63570 - 616

Türkçe 1 - 79 - 79,12597 - 552

2022 yılında 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı. Atama sürecinde tercih başvuruları, 27 Ağustos - 31 Ağustos tarihleri arasında tamamladı. Ardından 1 Eylül'de öğretmen atamalarına dair kura çekilişi töreni düzenlendi.

Matematik-İngilizce-Din Kültürü-Okul Öncesi-Sınıf öğretmenliği atama taban puanları ve kontenjanları?

Sözleşmeli öğertmen 20 bin branş dağılımı pek çok öğretmen ve öğretmen adayları tarafından araştırılmaya başlandı. İşte 2022 Eylül ayında yapılan atamalarda Matematik öğretmeni, İngilizce öğretmeni, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği, Okul Öncesi ve Sınıf öğretmenliği atama taban puanları ve kontenjan sayıları..