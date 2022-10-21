20 bin öğretmen atama taban puanları 2022 | Matematik-İngilizce-Din Kültürü-Okul Öncesi-Sınıf öğretmenliği atama taban puanları ve kontenjanları?
20 bin öğretmen atama taban puanları 2022 | Matematik-İngilizce-Din Kültürü-Okul Öncesi-Sınıf öğretmenliği atama taban puanları ve kontenjanları? KPSS sınavına giren adaylar sonuçların açıklanmasıyla rahat bir nefes aldı. KPSS maratonunu geride kalmasıyla şimdi sırada atama telaşına geçildi. Kendi bölümlerinden kaç atama yapıldığı ve en düşük kaç puanla atama yapıldığı öğretmen adayları tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki 2022 KPSS Matematik öğretmeni, İngilizce öğretmeni, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği, Okul Öncesi ve Sınıf öğretmenliği kaç kişi atandı? Atama en düşük puanları ve atama sayısı kaç?
2022-10-21 13:20:18
20 bin öğretmen atama taban puanları 2022 | Matematik-İngilizce-Din Kültürü-Okul Öncesi-Sınıf öğretmenliği atama taban puanları ve kontenjanları? KPSS sınavına giren adaylar sonuçların açıklanmasıyla rahat bir nefes aldı. KPSS maratonunu geride kalmasıyla şimdi sırada atama telaşına geçildi. Kendi bölümlerinden kaç atama yapıldığı ve en düşük kaç puanla atama yapıldığı öğretmen adayları tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki 2022 KPSS Matematik öğretmeni, İngilizce öğretmeni, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği, Okul Öncesi ve Sınıf öğretmenliği kaç kişi atandı? Atama en düşük puanları ve atama sayısı kaç?
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılında 20 bin öğretmen ataması yapılacağını açıklamış ve bsaşvurular başlamıştı. Eylül ayında ise 20 bin öğretmenin ataması kura çekilişi ile yapıldı. Öğretmenler görev yerlerinde derslerine başlarken öğretmen olmanın hayalini kuranlar için KPSS maratonu da yeniden başlamış oldu. 2022 yılında KPSS sınavına giren öğretmen adayları 21 Ekim'de sınav sonuçlarının açıklanmasıyla kendi puanına göre atamanın yapılıp yapılmayacağını merak edip araştırmaya başladı. 2022 öğretmen atama taban puanlarına göre tercihlerini şekillendirmek isteyenler şimdiden araştırmaya başladı.
20 bin öğretmen atama taban puanları 2022
2022 yılında 20 bin öğretmen ataması gerçkleştirildi. Atamaların büyük bir kısmı İstanbul'a yapıldı. İşte 2022 yılı öğretmen atama taban puanları ve kontenjanlarına dair detaylar...
Alan Öncelik - Sözlü Sınav Taban Puanı- KpsTaban Puanı - Atama Sayısı
Almanca 1 - 75 - 74,75052 - 175
Coğrafya 1 - 80 - 79,68901 - 202
Din Kült. ve Ahl.Bil. 1 - 78 - 77,98958 - 1218
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 1 - 86 - 85,59341 - 10
Felsefe 1 - 84 - 84,05039 - 177
İlköğretim Matematik 1 - 76 - 75,58596 - 1004
İngilizce 1 - 74 - 74,43044 - 450
Matematik 1 - 77 - 76,55150 - 714
Müzik 1 - 66 - 66,46881 - 112
Okul Öncesi Öğrt 1 - 72 - 71,58064 - 7503
Sınıf Öğretmenliği 1 - 74 - 74,42048 - 2223
Sosyal Bilgiler 1 - 81 - 80,71794 - 351
Tarih 1 - 80 - 79,89934 - 345
Türk Dili ve Edebiyatı 1 - 82 - 81,63570 - 616
Türkçe 1 - 79 - 79,12597 - 552
Atama taban puanları ve kontenjanlara ilişkin tam liste için TIKLAYIN...
2022 yılında 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı. Atama sürecinde tercih başvuruları, 27 Ağustos - 31 Ağustos tarihleri arasında tamamladı. Ardından 1 Eylül'de öğretmen atamalarına dair kura çekilişi töreni düzenlendi.
Matematik-İngilizce-Din Kültürü-Okul Öncesi-Sınıf öğretmenliği atama taban puanları ve kontenjanları?
Sözleşmeli öğertmen 20 bin branş dağılımı pek çok öğretmen ve öğretmen adayları tarafından araştırılmaya başlandı. İşte 2022 Eylül ayında yapılan atamalarda Matematik öğretmeni, İngilizce öğretmeni, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği, Okul Öncesi ve Sınıf öğretmenliği atama taban puanları ve kontenjan sayıları..
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