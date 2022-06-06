2 yıllık bölümler 3600 ek gösterge verilecek mi? 2 yıllık ön lisans, ve lise mezunları memurlar 3600 ek gösterge kapsamında mı? 3600 ek gösterge konusunda hükümet geçtiğimiz aylarda çalışmalara başlamıştı. Göstergenin hangi meslek gruplarını kapsayacağı uzun süre tartışıldı. Ancak son gelen açıklama herkesi sevindirdi. Erdoğan '5 milyonu aşkın memurun ve emeklinin tamamını ilgilendiren formülle bu meseleyi çözdük' dedi. 2 yıllık üniversite mezunu kamu personellerinin de 3600 ek gösterge kapsamına alınacağı belirtildi.

2 yıllık bölümler 3600 ek gösterge verilecek mi? 2 yıllık ön lisans, ve lise mezunları memurlar 3600 ek gösterge kapsamında mı? 3600 ek gösterge konusunda hükümet geçtiğimiz aylarda çalışmalara başlamıştı. Göstergenin hangi meslek gruplarını kapsayacağı uzun süre tartışıldı. Ancak son gelen açıklama herkesi sevindirdi. Erdoğan "5 milyonu aşkın memurun ve emeklinin tamamını ilgilendiren formülle bu meseleyi çözdük" dedi. 2 yıllık üniversite mezunu kamu personellerinin de 3600 ek gösterge kapsamına alınacağı belirtildi.

3600 ek gösterge konusunda çalışmalar uzun süredir devam ediyordu. 3600 ek gösterge ile ilgili vatandaşlar hangi meslek gruplarının 3600 ek göstergeye dahil edileceğini araştırıyordu. Son gelen bilgilere göre geniş kapsamlı ek gösterge çalışması üzerinde mutabakat sağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tamamlanan çalışmanın kapsamıyla ilgili olarak "5 milyonu aşkın memurun ve emeklinin tamamını ilgilendiren formülle bu meseleyi çözdük" dedi.

2 yıllık bölümler 3600 ek gösterge verilecek mi?

İki alternatifli hazırlanan düzenlemede dar kapsamda dört meslek grubu ve 4 yıllık fakülte mezunu olma şartı bulunurken, geniş kapsamlı olan düzenlemede dört meslekle birlikte diğer meslek gruplarının ve unvanların da dahil edildiği burada 4 yıllık üniversite mezunu olma şartına iki yıllık ön lisans mezunlarının da katıldığı öğrenildi.

2 yıllık ön lisans, ve lise mezunları memurlar 3600 ek gösterge kapsamında mı?

Yapılan çalışmaya göre 2 yıllıkların da 3600 ek gösterge kapsamına dahil edileceği iddia ediliyor. Üniversitelerin 2 yıllık bölümlerinden mezun olan öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin 3600 ek gösterge imkanından yararlanması bekleniyor.

Yardımcı hizmetlere 3600 ek gösterge verilecek mi?

20 yıllık ön lisans mezunları gibi, ek göstergesi olmayan yardımcı hizmetler sınıfı da taslak metinler de yer aldı.