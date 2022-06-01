3600 ek gösterge tüm memurlara verilecek mi? Tüm kamu personelinin hepsine 3600 ek gösterge var mı? Kamu işçilerine 3600 ek gösterge verilecek mi? Milyonlarca çalışanı ve emekliyi ilgilendiren 3600 ek göstergelerde sona doğru gelindi. 3600 ek göstergenin kapsamının genişletildiği ve pek çok meslek grubunu içine alacak şekilde düzenlendiği öğrenildi.

3600 ek gösterge tüm memurlara verilecek mi? Tüm kamu personelinin hepsine 3600 ek gösterge var mı? Kamu işçilerine 3600 ek gösterge verilecek mi? 3600 ek gösterge konusunda çalışamlar tamamlandı. Çalışmaların ayrıntıları da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. 3600 ek göstergede 3 alternatifli çalışma tamamlandı. Memurlar, emekliler 3600 ek gösterge ile maaşların ne kadar artacağını merak edip araştırmaya başladı. Pek çok çalışan ve emekli 3600 ek göstergenin kimleri kapsadığını araştırmaya başladı. Bu konuyla ilgili sevindiren bir gelişme yaşandı.

3600 ek gösterge tüm memurlara verilecek mi?

3600 ek gösterge çalışmalarında sona gelindi. Çalışma sonunda 3600 ek göstergenin kapsamı genişletildi. Polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak.

Tüm kamu personeline 3600 ek gösterge var mı?

3600 ek göstergenin çeşitli meslek gruplarındaki kamu personellerini de kapsayacağı öğrenildi.

3600 ek gösterge maaş artışı (Öğretmen-Polis-Hemşire-Din Görevlisi)

3600 ek göstergeler milyonlarca memuru yakından ilgilendiriyor. Öğretmen, Polis, hemşire ve din görevlisi gibi pek çok alanda çalışan kamu görevlileri 3600 ek gösterge ile maaşlarına ve emekli ikramiyelerine ne kadar artış olacağını araştırmaya başladı. 3600 ek gösterge ile emekli ikramiyesi ve emekli maaşlarında yüzde 25'e varan oranda artış olması bekleniyor.

3600 ek gösterge ile Öğretmen maaşı artacak mı?

3000 ek göstergesi 3600'e çıkan bir öğretmenin emekli maaşı 5 bin 627'den 6 bin 861 TL'ye çıkması bekleniyor. Mevcut emekli ikramiyesi ise 202 bin 909 TL'den 247 bin 408 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

3600 ek gösterge ile Polis maaşı artacak mı?

2200 ek göstergeden 3600 ek göstgergeye çıkan polis emeklisinini maaşı 5 bin 571 TL'den 6 bin 961 TL'ye çıkacak. Polis emekli ikramiyesi ise 3600 ek gösterge ile 200 bin 258 liradan 250 bin 408 TL'ye yükselecek.