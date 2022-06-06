3600 ek gösterge maaşa etkisi var mı? Öğretmen, polis, hemşire maaşı 3600 ek gösterge ile artacak mı? 3600 ek gösterge maaş artışı ne kadar? Milyonlarca memurun ve emeklinin gözü kulağı 3600 ek gösterge çalışmalarında. Sona gelinen çalışmalarla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ek göstergelerin 5 milyonu aşkın memurumuzun ve emeklilerin tamamını kapsadığını açıklamıştı. Milyonlarca kişinin kesesini doğrudan ilgilendiren bu gelişmenin ardından memurlar maaşlarında ne kadar artış olacağını merak ediyor. Peki 3600 ek gösterge ile maaş artacak mı?

3600 ek göstergelerde sona doğru gelinirken bazı soru işaretleri de giderilmeye başlandı. Daha önce 4 meslek grubunu ilgilendirdiği açıklanan 3600 ek göstergelerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama geldi. Erdoğan açıklamasında "3600 Ek göstergenin daha önce söz verdiğimiz 4 meslek grubunu değil 5 milyonu aşkın memurumuzun ve emeklilerin tamamını ilgilendiren bir formülle bu meseleyi çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum" dedi. Milyonlarca memur ve emekli 3600 ek gösterge ile maaşlarında ne kadar artış olacağını maaşlarına zam yapılıp yapılmaaycağını merak ediyor.

3600 ek gösterge maaşa etkisi var mı?

3600 ek gösterge ile kamu personellerinin maaşlarında da artış yaşanacak. Ancak bu artış çok büyük rakamlar olmayacak. 3600 ek göstere asıl emekli maaşlarında büyük artışa neden olacak. Ayrıca emekli ikramiyelerinde de 3600 ek gösterge ile binlerce liralık atış olacak. 30 yıllık hizmet süresi varsa emekli ikramiyesinde 45 bin liraya yakın artış sağlanacak. 25 yıllık hizmeti olan polis, hemşire, din görevlisi 38 bin lira daha fazla ikramiye alacak.

Öğretmen, polis, hemşire maaşı 3600 ek gösterge ile artacak mı?

Öğretmen, Polis, hemşire ve din görevlisi gibi pek çok alanda çalışan kamu görevlileri 3600 ek gösterge ile maaşlarına ve emekli ikramiyelerine ne kadar artış olacağını araştırmaya başladı. 3600 ek gösterge ile emekli ikramiyesi ve emekli maaşlarında yüzde 25'e varan oranda artış olması bekleniyor.

3600 ek gösterge maaş artışı ne kadar?

30 yıl hizmeti olan hemşire, din görevlisi ve şube müdürünün emekli aylığında, ek göstergesinin 2200'den 3600'e çıkarılmasıyla bin 390 lira artış yaşanacak. Aylık tutarı 5 bin 471 liradan 6 bin 861 liraya yükselecek. Söz konusu kamu görevlilerinin emekli ikramiyesinde ise 50 bin 150 lira artış ortaya çıkacak. Emekli olunurken 30 yıllık hizmet karşılığı 197 bin 258 lira yerine 247 bin 408 lira ikramiye alınabilecek. Ek göstergenin 3000'den 3600'e çıkartılması durumunda ise 25 yıllık bir memurun şu anda 5 bin 275 lira olan emekli maaşı 6 bin 432 liraya çıkacak. Böylece 1.100 liranın üzerinde bir artış gerçekleşecek. Bu memur 30 yıllık olduğunda ise 3000 olan ek göstergesi 3600 olduğunda emekli maaşı 5 bin 627 liradan 6 bin 861 liraya çıkacak. Emekli ikramiyesi ise 202 bin 909 liradan 247 bin 408 liraya çıkacak.

3600 ek gösterge ile Öğretmen maaşı artacak mı?

3000 ek göstergesi 3600'e çıkan bir öğretmenin emekli maaşı 5 bin 627'den 6 bin 861 TL'ye çıkması bekleniyor. Mevcut emekli ikramiyesi ise 202 bin 909 TL'den 247 bin 408 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

3600 ek gösterge ile Polis maaşı artacak mı?

2200 ek göstergeden 3600 ek göstgergeye çıkan polis emeklisinini maaşı 5 bin 571 TL'den 6 bin 961 TL'ye çıkacak. Polis emekli ikramiyesi ise 3600 ek gösterge ile 200 bin 258 liradan 250 bin 408 TL'ye yükselecek.

3600 ek gösterge ile Hemşire maaşı artacak mı?

Mevcut ek göstergesi 2200 olan bir hemşire 3600 ek göstergeye kavuşursa mevcut emekli maaşı 5 bin 471'den 6 bin 861 TL'ye çıkacak. mevcut emekli ikramiyesi ise 197 bin 258 TL'den 247 bin 408 TL'ye çıkacak.

3600 ek gösterge ile öğretmen emekli maaşı ne kadar artacak?

25 yıl çalışıp emekli olan bir öğretmen bugün 5 bin 245 lira alıyorsa düzenlemeyle birlikte 6 bin 400 lira emekli maaşı alacak.