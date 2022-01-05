2 aylık bebeğin gelişimi nasıl olmalı?

Yeni doğan bebeklerde uyku, beslenme, fiziksel ve sosyal gelişimler küçük farklılıklar gösterse de, tüm bebekler aynı yoldan geçer. Peki iki aylık bir bebeğin gelişimi nasıl olmalı? Sizler için araştırdık...

Bebeklerini dünyaya getirmiş anneler onların gelişiminin nasıl olması gerektiğini merak ediyor. Gelin iki aylık bebeklerin gelişimine birlikte bakalım...

Uyku düzeni

Bebeğin 2 aylık olmasıyla birlikte uyuma sürelerinde azalma olmaya başlar. Önceden neredeyse 16 saat kadar uyuyan bebekler bu ay itibariyle uyanık kaldıklarında herhangi bir rahatsızlık hissetmezler.

Beslenme düzeni

Bebekler ilk ay en fazla 2 saatte 1 kez olmak üzere acıktıkları zaman beslenirler. 2 aylık bebeklerde beslenme süreleri de 2 saatte 1 şeklindedir. İlk ay süresince emerken çenesi yorulup uyuyan bebek 2. ay itibariyle daha az yorulur ve daha uzun süre emmeye başlar. Anne sütü bebeğin gelişiminde önemlidir. Fakat bazı bebekler sadece anne sütüyle yetinmeyerek mama takviyesine ihtiyaç duyabilirler. Bu durumda anneler sütünü artırmak için çeşitli yöntemler deneyebilir veya sütleri gelmiyorsa bebek mamalarına geçiş yapabilir. Bunu size doktorunuz önerecektir. Fakat anne sütünün bebeğin emmeye devam etmesiyle artacağını unutmayın. Bebekler mama takviyesi sonrası biberonun hızlı akışı yüzünden anneyi emmeyi bırakabilir. Bu durumda anne sütünün sağılarak verilmesi alternatif bir çözümdür.

Fiziksel gelişim

2 aylık bebekler renkli objeler ile hareket eden cisimleri izlemeye başlar ve baktığı cisim veya kişiye daha iyi odaklanır. Bu ayda bebek ellerini keşfeder. Bu yüzden eğer eldiven takıyorsanız, çıkartmanız iyi olacaktır. Bebek kendisine uzatılan veya gördüğü bir cismi alma eğiliminde olacaktır. Eğer cisim küçükse ağzına götürür, eğer büyükse biraz sallayıp atar. Bebeğin direnci ilk aya kıyasla çok daha fazladır. Başını kaldırmaya çalışan bebek elleri ve kollarıyla sürekli olarak hareket eder. Göz kontağı kurmak için çabalar, renkleri ve insanları takip edebilir. Bebekleri 2. ay itibariyle yüzü koyun yatırmak fiziksel gelişim için önemlidir. Ancak bebek yüzü koyun pozisyonda yalnız bir şekilde bırakılmamalıdır. Başını henüz tam olarak tutamayan bebekler bu pozisyonda yüzlerinin üstüne düşebilir ve nefes alamayabilir.

Sosyal gelişim

2 aylık bebek gelişimi içerisinde en önemli gelişmelerden birisi bebeğin kontrollü olarak gülmeye başlamasıdır. Bu davranış, bebeğin dünyayı daha iyi kavramaya başladığının bir göstergesidir. Ebeveynler bebekleriyle konuştukları zaman bebek güler veya ses çıkararak tepki verir. Ayrıca kendisiyle ilgilenildiğini fark ettiğinde bundan hoşnut olduğunu belirtir. Gülümsemelere gülümseme ile cevap veren bebek, konuşmalara “agu” denilen kendine özgü hecelemelerle ifade eder. Annelerinin sürekli sesini takip eden bebeklerde anneleri onunla konuşmazsa “annemi kaybettim” hissi oluşabilir. Bebekler sert ve yumuşak ses tonları ile kadın seslerini bu ay itibariyle ayırt edebilir. 2. ayının sonuna kadar anne ve babalarıyla bakışmaktan hoşlanır. Bazı bebekler gözlerini ebeveynlerinin gözlerine dikerek bakabilir. Bu durum onlara keyif verir. Fakat içlerine kapalı olan bebekler, annelerinin göğüs hizasına bakmayı tercih edebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.